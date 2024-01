‘Mañaneras de la verdad’ de Xóchitl Gálvez: ¿Qué sabemos de sus conferencias al estilo AMLO?

En su intento por alcanzar a Claudia Sheinbaum en las encuestas electorales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ha optado por copiar el exitoso método de comunicación de su adversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En días recientes se dio a conocer que la panista transmitirá conferencias matutinas en vivo, como las que se transmiten desde Palacio Nacional y que han posicionado al Jefe del Ejecutivo como el sexto streamer de habla hispana más visto del mundo, según Stream Charts.

De acuerdo con el reportero Israel Aldave de Grupo Fórmula, las conferencias de la aspirante de oposición se llamarán “Mañaneras de la verdad” y en ellas problematizará datos presentados por el Gobierno Federal. También combatirá las fake news generadas en redes sociales.

¿Cuándo comenzarán las ‘Mañaneras de la Verdad’ de Xóchitl Gálvez?

En entrevista con Milenio, Xóchitl Gálvez informó que su equipo de campaña le presentará un formato preliminar este viernes y después de la revisión de propuestas anunciará formalmente en qué consistirá el ejercicio.

“Mañana tengo una reunión con mi equipo sobre los formatos y ya les anunció la decisión”, dijo tras asistir como invitada al foro Un Gobierno de Coalición en Lugar de una Autocracia.

De acuerdo con el mismo medio, los coordinadores de sus mesas temáticas serán los encargados de dar las conferencias diarias, las cuales se transmitirán desde su casa de campaña, ubicada en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Se prevé que el ejercicio inicie a las 10:00 horas a partir del 29 de enero y hasta el 29 de febrero, cuando concluye el periodo inter campañas. Sin embargo, aún falta que las fechas y el horario sean confirmados.

¿Qué piensa AMLO de las ‘Mañaneras de la Verdad’ de Xóchitl Gálvez?

El presidente López Obrador reaccionó con humor a la nueva estrategia de comunicación que implementará el equipo de Xóchitl Gálvez y aprovechó para lanzar una broma al respecto.

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener ‘mañanera’. Me da mucho gusto, es a las 10 de la mañana, no le hace, no crean que los fifís se levantan tan temprano. Pero lo celebro”, dijo en su conferencia matutina de este viernes.