AMLO ‘guarda silencio’ ante filtración de datos de periodistas

El gobierno cumple tres días en silencio sobre el presunto hackeo que vulneró datos personales de los periodistas que cubren la mañanera, pues hasta el cierre de esta edición, 28 de enero, Día Internacional de Protección de Datos Personales, ni la Presidencia ni el presidente Andrés Manuel López Obrador emitieron pronunciamiento alguno.

Luego de que el viernes pasado Víctor Ruiz, director de la startup de ciberseguridad Silink, hizo pública la disponibilidad –en la web– de la base de datos de la prensa acreditada en Presidencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recibió 61 solicitudes de asesoría para presentar denuncias, de las cuales tres fueron referentes a datos personales, comentó la comisionada Julieta del Río, en entrevista con El Financiero.

Si bien no se entregó un oficio a la Presidencia, indicó que no se puede dar por no enterada del plazo de 72 horas que le dio para dar información sobre el hecho, el cual se cumplirá hoy a las 15:24 horas.

“Presidencia es un sujeto obligado, la Oficina de Transparencia de la Presidencia sabe muy bien cuál es su responsabilidad. Ese mismo día se subió un tuit donde claramente expresó la situación. No podríamos decir que no conocimos el hecho ni Presidencia ni nosotros, sería falso”.

De mantener el silencio, el organismo iniciará una investigación de oficio, la cual debe concluir máximo en 50 días hábiles. “Si antes de concluir la investigación se detectara que alguno de los titulares de los datos personales ha sufrido una (situación de) violencia, el Inai tiene que dictar medidas cautelares”.

De acreditarse la responsabilidad, la sanción sería desde una amonestación pública hasta multas de 16 mil a 162 mil pesos.

Por la vía penal también podría denunciarse, por ejercicio ilícito del servicio público. El Financiero consultó con la Fiscalía General de la República, pero hasta la tarde de ayer no había denuncias sobre el caso.

Destacó que si bien en México hay riesgo para ejercer el periodismo, la exposición de datos, como nombre, correo electrónico, medio para el que se labora, domicilio, CURP, RFC, hace más vulnerable a los reporteros.

Del Río alertó que “habría que ver si por la austeridad no se cuenta con los controles de seguridad debidos, y eso sería muy grave”.

Ante la reforma para desaparecer al Inai, Del Río destacó la importancia del organismo. “Qué mejor que la sociedad conozca la importancia de un instituto que quieren desaparecer”.