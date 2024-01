¿Por qué AMLO rechazó dar indulto a Mario Aburto por asesinato de Colosio?

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó otorgar el indulto presidencial a Mario Aburto a pesar de la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas para dar “carpetazo final” al asesinato de su padre y excandidato presidencial.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, sentenció el mandatario en su mañanera de este martes.

¿La razón del rechazo? Según aclaró esta mañana, no tiene “ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que de acuerdo a la Fiscalía tiene alguna relación con una institución del Estado”.

Esto después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara un acervo de evidencias sobre la participación de un segundo tirador implicado en el homicidio del excandidato presidencial y vinculado a Genaro García Luna, quien en ese entonces se desempeñaba como Subdirector Operativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Dentro de las pruebas se señalan rastros de sangre en la playera del operador del CISEN, identificado como Jorge Antonio ‘S’, así como evidencia de que disparó su arma. Además, la Fiscalía ha comprobado que la dependencia envió a Genaro García Luna al lugar de los hechos para encubrir al acusado y sacarlo de Tijuana.

AMLO califica asesinato de Colosio como ‘crimen de Estado’

Tras la revelación de la FGR, López Obrador calificó el asesinato de Luis Donaldo Colosio como un “asunto de Estado” que no debe quedar impune, como se acostumbra con este tipo de crímenes.

“Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así mucho menos porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país, se trata de un dirigente, es un candidato a la Presidencia de la República, ningún crimen se debe de permitir, repito, este es un asunto de Estado”, apuntó.

“Por lo general, las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estado nunca se aclaran, entonces no debemos decir ya, vamos a darle vuelta a la hoja”, agregó.

El mandatario también dijo que no cuenta con información de que la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR), haya presentado pruebas de un seguro tirador en el pasado y pidió a Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato, aportar información sobre el tema en caso de contar con ella.