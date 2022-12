Henry Cuellar hace historia; la terminal del aeropuerto de Laredo tendrá su nombre

Laredo, Texas-- Como reconocimiento por toda una vida de servicio en favor de la comunidad hispana del Condado de Webb y de Laredo, esta ciudad fronteriza decidió honrar por su vasta trayectoria al congresista —Tx28— Henry R. Cuellar con el nombramiento de la terminal del aeropuerto de la región en su honor.

Cuellar ha sido un político hispano prolífico en proponer e impulsar con éxito leyes en beneficio de la nación en general, así como de esta importante minoría en particular. Previo a su llegada a la Cámara de Representantes hace casi 20 años, fue secretario de estado de Texas. Durante su trayectoria como legislador ha formado parte de los más importantes comités como miembro de alto rango incluyendo los relacionados a Defensa Terrestre, Fronteriza, y Seguridad Marítima. Actualmente ocupa la silla número 8 en el comité de Presupuestos y Asignaciones del Congreso Estadounidense.

Lo anterior fue tomado en consideración por Pete Saenz, alcalde de la ciudad de Laredo, para tener la iniciativa de proponer, de acuerdo con lo sugerido por una asociación de reporteros Hispanos —International Press Foundation—, el cambio de nombre de la terminal del Aeropuerto Internacional de Laredo ante el cabildo de la ciudad.

“En agradecimiento a Henry Cuellar, un hombre que ha trabajado tanto para Laredo y la región, se merece el honor de nombrar una terminal del aeropuerto de nosotros”, expresó el alcalde Saenz para este medio de comunicación.

Saenz señaló que la propuesta fue aprobada en el cabildo por unanimidad debido a que la ciudadanía conoce bien los logros de Henry Cuellar desde que llegó al congreso. Entre dichos logros se encuentra el obtener recursos para modificaciones, modernización y equipamiento del aeropuerto, por ser el congresista un convencido en la importancia de la infraestructura en comunicaciones y transportes.

El alcalde destacó que tan solo para invertir en el aeropuerto de Laredo, Henry Cuellar ha gestionado alrededor de 299 millones de dólares.

Inicialmente la propuesta de honrar al laredense iba encaminada a cambiar el nombre del aeropuerto a “Henry Cuellar”; sin embargo, en pláticas con el director del recinto, Gilberto Sanchez, se dio a conocer que es un proceso largo, costoso y tedioso que involucra cambios ante la IATA y que lo conveniente es nombrar a la Terminal del Aeropuerto Internacional de Laredo —LRD— “Terminal Henry R. Cuellar”, como se ha hecho en el pasado con otros terminales aéreos en el estado y el país.

“Al cambiar el nombre del aeropuerto estás hablando de mucho tecnicismo que se tiene que seguir, un protocolo que hay que seguir con la TSA con la FAA, es un proceso que se puede hacer, pero es tardado y complicado, y no solo eso, puede crear confusión para una persona que no es de Laredo”, explicó Sanchez.

Regularmente para honrar a personas del país por el trabajo realizado en beneficio de la comunidad, las ciudades optan por darles sus nombres a los aeropuertos o sus terminales, es de esta manera que decidieron adoptar esta tradición.

“El llamar una terminal, no implica cambiar el nombre del aeropuerto, aquí solo tenemos una terminal pero eso no es impedimento, no quiere decir que en un futuro lejano no vayamos a crecer a otra terminal. Ahorita básicamente el aeropuerto es una terminal, suena redundante porque ahora es el aeropuerto -Internacional de Laredo- y la terminal se llama Henry Cuellar”, comentó.

Aunque el cambio de nombre de la terminal ya se dio de manera oficial con la aprobación del cabildo, aún no se realizan las modificaciones en el área. Sin embargo, Gilberto Sánchez aclaró que un equipo de arquitectos y consultores ya trabajan para renombrar la terminal en la forma que el congresista merece.

“No puedo pensar en otra persona que sea más merecedora de este reconocimiento para el aeropuerto que el congresista Henry Cuellar”, finalizó Sanchez.

De esta manera, el aeropuerto de Laredo tiene ahora la distinción de ser el primero en ostentar el nombre de un hispano en la historia de los Estados Unidos. Esto indica una vez más que esta minoría continúa ganando terreno en el país a pesar de que hay políticas públicas que no les favorecen.