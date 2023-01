FMI analiza entregar a Ucrania 16 mil millones de dólares de ayuda

El Fondo Monetario Internacional está explorando un paquete de ayuda multianual para Ucrania por un valor de hasta 16 mil millones de dólares para ayudar a cubrir las necesidades del país y proporcionar un catalizador para más fondos internacionales mientras Kiev intenta repeler a las fuerzas rusas, según personas familiarizadas con el asunto.

Si el programa se implementa depende de una serie de condiciones, incluido el respaldo de las naciones del Grupo de los Siete y los donantes y acreedores de Ucrania que garantizan la sostenibilidad de la deuda del país, dijeron las personas.

El plan también requeriría cambios en las reglas de préstamos del FMI para que el fondo pueda prestar al país devastado por la guerra, y el gobierno de Kiev tendría que comprometerse con una serie de políticas, además de completar con éxito un programa no monetario de cuatro meses del FMI aprobado el año pasado, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a discutir los temas públicamente.

Si se aprueba, el programa de tres a cuatro años, con un valor total de 14 mil millones a 16 mil millones de dólares, asumirá un desembolso de 5 mil millones a 7 mil millones en el primer año, según las personas.

Hay esperanza de que el plan se acuerde a fines de marzo, con el primer tramo llegando tan pronto como en abril en el mejor de los casos, dijeron.

También se espera que ayude a impulsar un mayor apoyo financiero para el país de los acreedores públicos y privados.

“A menos que el FMI cambie sus términos de préstamo, a Ucrania le interesaría pedir prestado menos al Fondo, con un programa del FMI que sirve en gran medida como un ancla de políticas que ayuda a garantizar la ayuda financiera de los países socios”, dijo Olena Bilan, economista jefe de Dragon Capital, con sede en Kiev, en una nota, refiriéndose a los términos de interés estándar del fondo.

El FMI “sigue estrechamente comprometido” con Ucrania, dijo el fondo en un comunicado en respuesta a preguntas de Bloomberg News, y agregó que la cooperación “podría allanar el camino hacia un programa completo”, sin dar detalles como el tamaño potencial de un préstamo.

El Ministerio de Finanzas de Ucrania declinó hacer comentarios. En una declaración separada el jueves, expresó esperanzas de un programa “completo” con el fondo que incluiría financiamiento.

Necesidades de financiación

Si el plan no recibe el apoyo de suficientes países miembros del FMI, el fondo podría respaldar a Ucrania con un programa de Instrumento de Financiamiento Rápido de 1.3 mil millones de dólares, según dos de las personas.

El mes pasado, el FMI estimó que el financiamiento externo de Ucrania sería de al menos 39.5 millones de dólares este año.

El ministro de Finanzas, Serhiy Marchenko, dijo el 10 de enero que el déficit presupuestario mensual del gobierno ascenderá a 3.5 mil millones de dólares durante 2023, lo que totalizaría alrededor de 42 mil millones.

Sin embargo, el país probablemente necesitará alrededor de 8 mil millones de dólares más este año para infraestructura crítica dañada por los recientes ataques rusos, dijo una de las personas.

La Unión Europea se ha comprometido a proporcionar a Ucrania 18.19 millones de euros (5.10 millones de dólares) en asistencia financiera este año y se espera que Estados Unidos contribuya con unos 6 millones de dólares. Ucrania anticipa que otros acreedores también enviarán cantidades variables.

Bajo el programa actual con el FMI, el gobierno de Ucrania se ha comprometido a tomar medidas para aumentar los ingresos fiscales, reducir significativamente el apoyo del banco central a su presupuesto golpeado por la guerra y mejorar aún más el gobierno corporativo en las empresas estatales.

Cuando termine la guerra, Ucrania necesitará un gran apoyo financiero para financiar su reconstrucción.

Los recientes ataques rusos se dirigieron contra la infraestructura civil, y en particular la red eléctrica, en una campaña de bombardeos que causó daños en todo el país, dejando a millones de personas y empresas sin suministros confiables de electricidad, calefacción y agua.

La recuperación económica puede ser lenta. Se espera que la economía de Ucrania crezca un 0,3% después de una caída del 30,3% el año pasado, dijo el jueves el banco central del país.