¿Por qué piden a españoles dejar de comer carne de manera urgente?

El ministro de Consumo español, Alberto Garzón, llamó a la población española a reducir su consumo de carne de manera urgente.

La medida tiene como objetivo mitigar los efectos de la emergencia climática, atrasar la desertificación y proteger la industria turística española.

Garzón señaló que los españoles necesitan percatarse del enorme impacto que el consumo de carne, en particular la de vacas criadas en grandes granjas industriales, tiene en el medio ambiente.

“La gente sabe el papel que juegan los gases de efecto invernadero en el cambio climático, pero tienden a vincularlo con los automóviles y el transporte”, señaló el funcionario en entrevista con el diario The Guardian.

De acuerdo con Garzón, España es vulnerable a los efectos del cambio climático y si no se aplican medidas ahora el país que conocen corre el peligro de desaparecer.

“Si no actuamos, no será solo el cambio climático con el que nos enfrentaremos, será la triple crisis: pérdida de biodiversidad, contaminación y el cambio climático”, dijo y agregó “la desertificación es un problema muy grave para nuestro país, sobre todo porque depende mucho del turismo. Visitar un desierto no es tan atractivo como visitar la Costa del Sol”.

Garzón precisó que el consumo de carne promedio para un español es de más de un kilo a la semana, a pesar de que la recomendaciones de las autoridades sanitarias indican que una persona debe comer entre 200 y 500 gramos en ese periodo.

Por si fuera poco, añadió que España encabeza el consumo de carne entre países de la Unión Europea. Cada año se sacrifican 70 millones de cerdos, vacas, ovejas, cabras, caballos y aves para producir 7.6 millones de toneladas de carne.

El mensaje de Garzón ha sido criticado y rechazado incluso por otros ministros del gobierno español.

Luis Planas, ministro de Agricultura, aseguró que el sector agropecuario es objeto de críticas “profundamente injustas” pese al trabajo que realiza en favor de la alimentación y la economía de la población.

Además el primer ministro, Pedro Sánchez, respondió en tono burlón a las declaraciones del ministro de Consumo al señalar: “Hablando personalmente, un bistec a medio cocer es difícil de superar”.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de otros integrantes del gobierno, Garzón apuntó que siempre supo que enfrentarse a la industria cárnica provocaría ese tipo de respuestas.

“Sabíamos desde el principio que el tema sería controvertido, pero era necesario hacerlo (…) Países, como Alemania, Reino Unido y Francia están muy por delante de nosotros en esto. Esta fue la primera vez en España que alguien en el gobierno decía lo que los científicos han estado diciendo durante mucho tiempo “.

También señaló que la mayoría de críticas contra su petición de reducir el consumo de carne en España provienen de hombres, quienes aparentemente “sienten que su masculinidad se verá afectada si no consumen un trozo de carne” y explicó que las mujeres son más receptivas al mensaje.

Pese a la polémica y a las reacciones, Garzón considera que ya se abrió un debate público sobre el consumo de carne en España, el cual, dijo, no debió tardar tanto.

“Las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de ecologistas, pediatras, médicos y nutricionistas salieron a defendernos hasta el final.

“Creo que eso nos ayudó a ganar el debate, porque el tema se discutió durante tres días en todos los noticieros y hasta en los bares”, señaló.

La batalla de Alberto Garzón por reducir el consumo de carne no es la primera de las polémicas que encabeza el ministro.

Garzón ha encabezado reformas contra la industria de apuestas en España, la prohibición de anuncios de alimentos poco saludables para niños y hasta una huelga de juguetes para mostar los estereotipos de género.