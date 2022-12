¿Dónde ver Portugal vs. Suiza del Mundial? Transmisión de TV, streaming y radio en vivo

Portugal vs Suiza Último partido de octavos de final del Mundial. (FOTO: EFE)

En un Mundial de Qatar en el que Kylian Mbappé es el máximo goleador y Lionel Messi ha enloquecido a sus fanáticos con goles y gambetas, la turbulencia ha marcado a la otra súper estrella presente en el torneo, Cristiano Ronaldo, previo al partido ante Suiza de octavos de final.

Es cierto que Cristiano Ronaldo marcó un récord al convertirse en el primer jugador con goles en cinco Mundiales. Pero desde que anotó un penal en el debut ante Ghana, el delantero se ha puesto en pausa.

Tal vez esté a punto de resurgir en una instancia eliminatoria y borrar una mancha en su brillante carrera: ninguno de sus ocho goles en la Copa Mundial fueron convertidos en la fase todo o nada.

Cristiano genera tensión también en Selección Portuguesa

El cinco veces ganador del Balón de Oro volvió a ser foco de atención en la rueda de prensa de Portugal previo al partido ante Suiza, aunque los tópicos que su director técnico tuvo que abordar no fueron para nada agradables.

Los rumores de que el astro tiene atado su fichaje con el club saudí Al Nassr. El ruido que no para por el aparente ofuscamiento de Cristiano al ser sustituido la semana pasada. Y la encuestra de un diario portugués que reflejó que una amplia mayoría de la afición portuguesa no lo quiere ver en el once titular para enfrentar a Suiza.

Fernando Santos, quien lleva ocho años al mando de la selección, gambeteó dos de los asuntos. “No tengo idea alguna. Esa es su decisión y es algo que únicamente le corresponde a él”, dijo sobre el posible destino de CR7. Sobre el sondeo fue cortante: “No le presto atención a encuestas o ese tipo de noticias”.

Sin embargo, lo del lenguaje corporal de Cristiano, tras ser sustituido al promediar el segundo tiempo de la derrota 2-1 ante Corea del Sur el viernes, propició que Santos recordase a todos quién manda en Portugal. “No me gustó en lo absoluto. Hemos resuelto este problema en el seno del equipo y listo”, dijo.

Portugal no supera los octavos de final desde el Mundial 2006 cuando fue semifinalista. Fue la única vez que Ronaldo avanzó más allá de los cuartos de final.

Suiza va por otra hazaña en torneo oficial

Cristiano Ronaldo disputará los octavos de final de su probable última Copa del Mundo frente a Suiza, que no ha avanzado más allá de esta etapa desde 1954.

Sin embargo, esta es la misma Suiza que eliminó a Francia en los octavos de final de la Eurocopa el año pasado y se ha convertido en una de las selecciones europeas más consolidadas.

En cuanto a Suiza, el hombre peligroso es Breel Embolo, quien marcó dos goles en la fase de grupos y lleva cuatro en sus últimos cinco partidos con su país.

Partido Portugal vs. Suiza en el Mundial 2022: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo?

Se trata de uno de los dos enfrentamientos entre europeos en octavos de final y el ganador se medirá en cuartos de final al vencedor del duelo entre España y Marruecos.

Fecha: Martes 6 de diciembre

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Lusail

Transmisión en televisión: Sky Sports

Transmisión en radio: W Deportes (96.9 FM)

Transmisión en streaming: Vix y Blue to Go

Este martes terminan los octavos de final del Mundial. (Especial)

Si quieres vivir la emoción en pantalla gigante puedes acudir al Monumento a la Revolución, en donde se desarrolla el FIFA Fan Festival.

(Con información de AP)