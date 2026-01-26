Wall Street cotiza al alza en espera de la reunión de la Fed; BMV sube más de 1%

Los principales índices accionarios de Wall Street registran movimientos moderados al alza en la primera hora de sesión de este lunes.

Los mercados operan con baja volatilidad y mantienen un sentimiento de menor aversión al riesgo a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) que se llevará a cabo en esta semana.

El Nasdaq reporta un avance del 0.4 por ciento, en los 23 mil 595 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.42 por ciento, en los 6 mil 944 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta un movimiento al alza del 0.33 por ciento, hacia las 49 mil 261 unidades.

El Dow Jones subió tras el anuncio del preacuerdo de financiación de 1.600 millones de dólares entre la Administración de Donald Trump y la empresa de tierras raras USA Rare Earth, que disparó las acciones de la compañía un 26.73 por ciento.

La baja volatilidad se mantiene con un movimiento marginal, medida por el índice VIX, el cual registra un retroceso del 0.19 por ciento en los 16.06 puntos

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una subida del 1.3 por ciento, colocándose en los 69 mil 103 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, tiene un aumento del 1.26 por ciento, al ubicarse en los mil 367 puntos.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan alzas en su mayoría, como el 0.95 por ciento para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 710 enteros, el DAX en Alemania con 0.21 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 953 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.07 por ciento y se ubica en los 8 mil 148 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la baja de 0.79 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 60.56 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 0.7 por ciento, en un nivel de 65.4 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.