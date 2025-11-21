Peso ‘se resbala’ previo al fin de semana: ¿Cómo cotiza HOY ante el dólar?

Así se cotiza el peso ante el dólar este 21 de noviembre.

El peso mexicano presenta una depreciación moderada en las primeras horas de este viernes derivado de la aversión al riesgo, principalmente en los mercados de capitales de Asia y Europa.

Esto afecta la cotización de divisas de economías emergentes y, por otra parte, en temas locales incide la publicación del IGAE en México, el cual mostró una contracción de 0.59 por ciento anual para septiembre.

La moneda mexicana presenta una depreciación de 0.51 por ciento o bien 9.42 centavos respecto a su cierre previo; y el tipo de cambio se ubica en 18.47 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

La divisa mexicana también se ha visto impactada por la confirmación de la contracción del PIB en México durante el tercer trimestre. A tasa anual, la contracción fue de 0.19 por ciento, ligeramente menor a la estimación oportuna que mostró una contracción de 0.30 por ciento, lo que se debe a la revisión de la serie histórica.

Con lo anterior, en los primeros 9 meses del año, el PIB acumula un crecimiento de 0.41 por ciento, su menor tasa de crecimiento para un periodo igual desde 2020

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 18.95 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados se reporta con una variación porcentual mínima de 0.09 por ciento y se ubica al momento en los 100.30 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube marginalmente 0.07 por ciento hacia las mil 227.95 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.06 por ciento.