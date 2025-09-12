Peso quiere darle ‘estocada’ al dólar: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el tipo de cambio en los mercados este viernes 12 de septiembre. El peso se perfila para ganar la semana.

El peso mexicano quiere romper otra vez su récord ante el dólar. El tipo de cambio registra pérdidas ante un mayor fortalecimiento por parte del índice ponderado dólar.

Tipo de cambio HOY 12 de septiembre: ¿Gana el peso o el dólar?

El peso mexicano se deprecia ante el dólar apenas 0.10 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.49 unidades, un centavo más con respecto a su récord del jueves 11 de septiembre.

“El tipo de cambio presenta una tendencia alcista gracias a la recuperación del dólar, después de que los inversores aumentaron sus apuestas a 3 recortes de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia de la Fed en las reuniones de política monetaria restantes del año”, detalló Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

El peso también se perfila para ganarle la semana al dólar, pues el viernes 5 de septiembre, el tipo de cambio cerró en las 18.71 unidades, de acuerdo con el Banco de México.

¿Qué monedas se aprecian más ante el dólar?

Las ganancias son lideradas por el rublo ruso, que se aprecia 1.11 por ciento. Le siguen la rupia de Indonesia con 0.51 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.40 por ciento; el dólar taiwanés con 0.35 por ciento, y la rupia india con 0.18 por ciento.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 18.94 pesos, reportó el banco Banamex este viernes 12 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.06 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.72 por ciento.

El índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados, sube 0.25 por ciento a los 97.77 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) gana 0.21 por ciento a las mil 200.12 unidades.

Semana ‘negra’ para el dólar: ¿Qué estuvo detrás de la depreciación?

El Índice Bloomberg del Dólar acumula una pérdida de 0.2 por ciento esta semana, su mayor caída desde agosto.

Los decepcionantes datos del mercado laboral estadounidense han consolidado las apuestas por recortes de tasas de 75 puntos básicos para fin de año, aun cuando la inflación relativamente estable sugiere que el dólar no enfrentará una caída repentina y los operadores de opciones siguen divididos sobre la próxima tendencia del dólar.

“El mercado laboral no se está desplomando, sino que definitivamente se está moderando”, declaró Monica Defend, directora del Instituto de Inversiones de Amundi, a Bloomberg Television este viernes.“Confirmamos la idea de tres recortes de la Fed este año y más el próximo”.

Con información de Bloomberg