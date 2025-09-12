Wall Street abre mixto previo a la decisión monetaria de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

En Wall Street se observan movimientos mixtos, mientras los inversionistas terminan de asimilar cifras económicas, previo a que se dé a conocer la decisión de política monetaria por parte de la Fed la próxima semana.

El Dow Jones es el único que baja 0.37 por ciento, en los 45 mil 938.11 enteros, mientras que los avances son de 0.45 por ciento para el Nasdaq que ronda en los 22 mil 139.10 puntos, y el S&P 500 con 0.07 por ciento, se coloca en las 6 mil 592.88 unidades.

“Los inversionistas están cautelosos ante el rally reciente, a la espera de la decisión monetaria de la Reserva Federal la próxima semana, con los datos económicos respaldando un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia”, destacan analistas de Grupo Financiero Banorte.

En contraste, los índices en Europa arrojan bajas de 0.19 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 15 mil 296.50 puntos, el DAX en Alemania con 0.08 por ciento menos, ronda en las 23 mil 683.97 unidades, el FTSE 100 de Londres cede 0.06 por ciento con 9 mil 291.61 puntos, y el CAC 40 de Francia con 0.02 por ciento a la baja, alcanza las 7 mil 822.28 unidades.

En tanto, en el país se reportan avances de 0.11 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 61 mil 621.12 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 232.39 enteros, con 0.16 por ciento más.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 63.38 dólares por barril, ya que avanza 1.62 por ciento, mientras que el Brent con 1.72 por ciento más, cotiza en los 67.53 billetes verdes por unidad.