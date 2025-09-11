Inflación en EU repunta en agosto: Sube a 2.9% a días de la reunión de la Fed

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió un 2.9 por ciento interanual en agosto, lo que supone un incremento de dos décimas con respecto al dato de julio, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, se mantuvo en el 3.1 por ciento, en línea con los cálculos de analistas, que advierten sobre un aumento gradual de los precios debido al impacto cada vez mayor de la política arancelaria del presidente Donald Trump, a días de una reunión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos.

En términos intermensuales, la inflación subió un 0.4 por ciento después de registrar un repunte del 0.2 por ciento en julio, mientras que el dato subyacente aumentó un 0.3 por ciento, el mismo nivel que el mes anterior.

El índice de vivienda se incrementó un 0.4 por ciento en agosto, en la continuación de una tendencia al alza que mantiene a este indicador como el principal impulsor que influye en las subidas mensuales de todos los artículos en los últimos meses, según el BLS.

¿Cuánto subió el precio de los alimentos en EU?

De igual forma, el precio de los alimentos creció un 0.5 por ciento en agosto, después del 0.3 por ciento registrado el mes anterior.

El índice de energía aumentó un 0.7 por ciento - tras un decrecimiento del 1.1 por ciento en julio-, impulsado principalmente por el repunte del 1.9 por ciento en los precios de la de gasolina durante el octavo mes del año.

En términos interanuales, la energía aumentó un 0.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3.2 por ciento en el mismo periodo.

Las tarifas aéreas, los vehículos nuevos, los autos y camionetas usados y la ropa estuvieron entre las categorías que aumentaron.

Fed sigue de cerca inflación en EU

Los índices de atención médica, recreación y comunicación estuvieron entre los pocos apartados importantes que disminuyeron en agosto.

La Fed sigue muy de cerca las cifras de inflación subyacente a la hora de tomar decisiones sobre la política monetaria, junto con los índices de precios de gastos de consumo personal, el Producto interior bruto (PIB) y el desempleo, también publicado por el BLS.

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre para decidir sobre las tasas de interés, que han mantenido en un rango del 4,25 al 4.5 por ciento desde el recorte de diciembre de 2024, a pesar de la presión del presidente Trump que exige una rebaja.