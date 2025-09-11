Wall Street ‘resiste’ datos de inflación en EU: Dow Jones sube más de 1%

Los principales indicadores de Wall Street tienen un buen arranque este 11 de septiembre.

Wall Street opera con números verdes, después de que se dio a conocer que la inflación en Estados Unidos se ubicó cerca de las estimaciones de los analistas, mientras que datos del mercado laboral continuaron mostrando un enfriamiento.

En Wall Street, el Dow Jones registra un avance de 1.24 por ciento en los 46 mil 57.53 enteros, le sigue el Nasdaq con 0.60 por ciento más, en las 22 mil 17.62 unidades, y el S&P 500 con 0.58 por ciento al alza, ronda en los 6 mil 569.69 puntos.

De acuerdo con analistas de Grupo Financiero Banorte, los inversionistas están reaccionando al reporte de inflación en Estados Unidos, y sus implicaciones para la trayectoria de tasas de la Fed.

El S&P, que ayer logró un máximo intradía, se dirige hoy a superarlo y posiblemente cerrar la sesión en máximo histórico.

“El sentimiento es positivo en los mercados accionarios, lo que podría apuntar nuevamente a máximos. Sin embargo, los inversionistas están más cautelosos respecto de la sostenibilidad de los índices muy dependiente de la generación de utilidades en un contexto de riesgos inflacionarios”, destacaron.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 11 de septiembre?

De igual manera, las operaciones accionarias en el país muestran ganancias, el S&P/BMV IPC de la Bolsa mexicana de Valores (BMV) suma 1.15 por ciento, en los 61 mil 185.45 enteros, mientras que el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA sube 1.21 por ciento, hacia las mil 224.37 unidades.

Del lado de Europa las ganancias son conducidas por el IBEX 35 de España, en los 15 mil 299.30 enteros, le sigue el FTSE 100 de Londres con 0.63 por ciento, en los 9 mil 282.60 puntos, el CAC 40 de Francia también sube 0.63 por ciento, a 7 mil 807.02 enteros, y el DAX en Alemania con 0.26 por ciento más, ronda en las 23 mil 690.08 unidades.

En cuanto a los precios del petróleo, estos registran retrocesos de 1.87 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 62.48 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.69 por ciento menos, ronda en los 66.35 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.