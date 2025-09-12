¿Dólar ‘le teme’ a la Fed?: Registra su mayor caída semanal en un mes ante reunión de autoridades monetarias

El dólar coronó su caída semanal más profunda en más de un mes antes de una reunión de la Reserva Federal que se espera que lance una serie de recortes en las tasas de interés.

El Índice Bloomberg del Dólar al Contado cayó un 0.3 por ciento en la semana, su mayor caída desde principios de agosto. Los decepcionantes datos del mercado laboral estadounidense han consolidado las apuestas por un recorte de tasas de 75 puntos básicos para fin de año, aun cuando la inflación relativamente estable sugiere que el dólar no sufrirá una caída repentina y los operadores de opciones siguen divididos sobre la próxima tendencia de la moneda.

“El mercado laboral no se está desplomando, sino que definitivamente se está moderando”, declaró Monica Defend, directora del Instituto de Inversiones de Amundi SA, a Bloomberg Television el viernes. “Confirmamos la idea de tres recortes de la Fed este año y más el próximo”.

¿Qué imaginan los mercados sobre las acciones de la Fed?

Los mercados han asumido en gran medida la perspectiva de un recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual por parte de la Fed la próxima semana.

Al mismo tiempo, analizarán la decisión y los comentarios en busca de indicios de preocupación por la persistente presión sobre los precios. El viernes, la lectura de la confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo desde mayo, pero las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron por segundo mes.

“Los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal serán perjudiciales para el dólar estadounidense”, escribió Michael Pfister, estratega cambiario de Commerzbank, en una nota. Aun así, la inflación persistente significa que su tendencia a la baja será “una hemorragia lenta en lugar de una explosión masiva”, añadió.

Commerzbank es el banco más pesimista respecto al dólar, según una encuesta de Bloomberg, y predice que unas drásticas rebajas de tipos contribuirán a debilitarlo hasta los 1,22 dólares frente al euro para finales de año. Esto implica un retroceso de aproximadamente el 4 por ciento con respecto a los niveles del viernes.

¿Qué dicen los especialistas de Bloomberg sobre la caída del dólar?

La caída del dólar se ha desacelerado considerablemente desde principios de este año, pero la dinámica de fin de ciclo y un impulso decidido de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, están conteniendo cualquier alza significativa para el dólar.

Bank of America dijo el viernes que las posiciones cortas en dólares siguen siendo la operación de mayor convicción realizada en los mercados en una encuesta periódica a gestores de fondos globales.

“El riesgo a largo plazo ahora se percibe ampliamente como la operación más concurrida, ya que las preocupaciones en torno a las posiciones cortas en dólares ya no sobresalen, lo que puede explicar en parte la convicción algo más fuerte en las posiciones cortas en dólares para el resto de este año”, dijo el equipo de Bank of America, incluidos Adarsh ​​Sinha y Michalis Rousakis.

En el mercado de opciones, la llamada desviación de la volatilidad ronda la paridad, lo que sugiere que el mercado está dividido sobre la dirección del dólar a corto plazo. Los indicadores técnicos también apuntan a las fluctuaciones del dólar más moderadas desde marzo de 2024.

Los inversores están menos expuestos en el mercado al contado, a pesar de su tendencia bajista generalizada, según operadores de divisas familiarizados con los flujos que pidieron no ser identificados.

Por otra parte, los operadores no comerciales en los mercados de derivados (un grupo de actores especulativos del mercado que incluye fondos de cobertura, administradores de activos y otros) aumentaron sus apuestas cortas en dólares a unos 7.200 millones de dólares en la semana hasta el 9 de septiembre, según los últimos datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos agregados por Bloomberg publicados el viernes.

¿Cómo cierran las principales monedas del mundo esta semana?

En el Grupo de los 10, se prevé que el euro cierre la semana con pocos cambios frente al dólar, cotizando por última vez en torno a los 1,1740 dólares.

El dólar canadiense tuvo un rendimiento inferior al de sus pares durante la semana previa a la reunión del Banco de Canadá, mientras que el yen sigue sumido en la política monetaria en medio de la carrera por el liderazgo de Japón. Esto ha llevado a algunos inversores a abandonar el dólar y optar por otros activos en lugar de otras divisas.

“Realmente hemos estado expresando nuestra visión bajista del dólar en el espacio de los metales preciosos y en el oro”, dijo Sam Zief, jefe de estrategia cambiaria global en JPMorgan Private Bank, en Bloomberg Television.