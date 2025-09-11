Peso se acerca a récord: ¿Qué banco en México vende el dólar más barato HOY 11 de septiembre

Aprovecha ahora que el peso se acerca a otro récord en 2025: El tipo de cambio del dólar en México es un tema de gran relevancia para muchos, ya que afecta directamente a quienes realizan transacciones en moneda extranjera.

¿Te has preguntado cuál es el banco que ofrece el mejor precio para comprar dólares? A continuación te mostramos una comparativa de los precios en algunos de los principales bancos de México.

¿Cuál es el precio del dólar HOY?

El último reporte de Bloomberg indica que el dólar se cotiza en 18.52 pesos, 7 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 10 de septiembre.

Sin embargo, el precio en las ventanillas bancarias es distinto. Te presentamos los precios actuales en los principales bancos de México.

Banco Azteca: Compra en 17.60, venta en 18.99 unidades.

BBVA: Compra en 17.67; venta en 18.80 unidades.

Banorte: Compra en 17.50; venta en 19 unidades.

Banamex: Compra en 17.96; venta en 19 unidades.

Scotiabank: Compra en 17.60; venta en 19.30 unidades.

¿Qué banco vende el dólar más barato?

De acuerdo a los precios mencionados, Banorte es el banco que ofrece la mejor tasa de compra a 17.50 pesos por dólar, lo que lo convierte en la opción más atractiva para quienes desean adquirir dólares. En cuanto a la venta, BBVA ofrece el dólar a 18.80 pesos por dólar, siendo el banco que menos cobra por la venta de esta divisa.

¿Qué factores que influyen en el tipo de cambio del dólar?

El tipo de cambio del dólar es influenciado por múltiples factores, entre los que destacan las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Se espera que la próxima semana, la Fed baje la tasa de interés después de meses de presiones por parte del presidente Donald Trump.

También influyen los datos económicos de Estados Unidos, como la creación de empleos y la inflación, que en agosto repuntó a 2.9 por ciento, y factores políticos que pueden afectar la confianza en la economía, como los aranceles de Donald Trump.

¿Cómo y dónde comprar dólares en México?

Si estás interesado en comprar dólares, tienes varias opciones: