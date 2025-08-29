Wall Street arranca con pérdidas por incertidumbre en tasas de interés de la Fed: ¿Cómo opera HOY?

Los inversionistas en Wall Street llevaron a los índices principales a terreno de pérdidas a pesar de que los datos económicos, inflación PCE, no alteraron las apuestas que se tienen sobre el ajuste en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Hasta ahora, el Nasdaq registra una caída de 1.10 por ciento, en los 21 mil 466.34 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.74 por ciento menos, en las 6 mil 453.77 unidades y el Dow Jones con 0.37 por ciento a la baja, se coloca en los 45 mil 465.08 puntos.

“La inflación aumentó de forma generalizada. Si bien es probable que la Fed recorte las tasas para adaptarse al mercado laboral, podría ser difícil que actúe con la rapidez o la agresividad que desearía ante el aumento de la inflación.

“La buena noticia es que las expectativas en línea probablemente mantengan el statu quo intacto, lo que deja en juego un recorte de tasas de la Fed en septiembre”, dijo a Bloomberg Bret Kenwell de eToro.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 29 de agosto?

En Europa, el IBEX 35 de España retrocede 0.80 por ciento, en los 14 mil 952.70 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.65 por ciento menos, en las 7 mil 712.38 unidades, el DAX en Alemania con 0.41 por ciento menos, ronda en los 23 mil 939.78 puntos, y el FTSE 100 de Londres resta 0.13 por ciento hacia las 9 mil 204.96 unidades.

A nivel local, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.44 por ciento, en los 58 mil 889.27 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.42 por ciento menos, ronda en los mil 179.31 enteros.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 29 de agosto

Los crudos marcadores presentan retrocesos de 0.87 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 64.01 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.70 por ciento menos, se sitúa en los 68.14 billetes verdes por unidad.