¿Cómo reaccionó el peso a la revisión del pronóstico de crecimiento del Banxico?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este viernes 29 de agosto.

El peso mexicano reaccionó al informe del Banco de México (Banxico) en el que revisó su estimado de crecimiento de la economía para el PIB este año.

“A pesar de la imposición de diversos aranceles por parte de Estados Unidos a sus importaciones y de la persistente incertidumbre asociada con el giro en la política económica de ese país (...) el crecimiento esperado para 2025 en su conjunto se revisara al alza de 0.1 por ciento en el Informe previo a 0.6 por ciento en el actual”, explicó la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

En el mercado internacional, los mercados estuvieron atentos a la publicación de datos económicos en EU, que mostraron que a pesar de una inflación persistente, el consumo está fuerte.

¿En cuánto se cotiza el tipo de cambio HOY?

El peso mexicano se deprecia 0.03 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.65 unidades, apenas 1 centavo más con respecto al cierre del jueves 28 de agosto.

“El peso mexicano se mantiene estable gracias a su atractivo relativo frente a otras emergentes, apoyado en fundamentos como inflación controlada y credibilidad de Banxico”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM.

No obstante, el peso mexicano enfrenta riesgos de depreciación por la caída de las remesas que llegan desde EU y señales de políticas proteccionistas por parte de EU.

¿Qué monedas se aprecian más ante el dólar este viernes?

Entre las monedas más apreciadas están el peso argentino con 0.88 por ciento; el peso colombiano con 0.22 por ciento; la corona checa con 0.15 por ciento, y la corona noruega con 0.07 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.88 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.22 por ciento.