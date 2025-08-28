Peso se aprecia tras publicación de PIB de EU y a la espera de pronóstico del Banxico

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 28 de agosto.

El peso mexicano apenas y gana ante el dólar en una sesión marcada por la publicación del PIB de EU que creció 3.3 por ciento en el segundo trimestre a punta de ‘billetazos’.

El mercado en EU espera a los datos sobre la inflación, que serán revelados mañana viernes 29 de agosto, mientras que en nuestro país, el Banco de México publicará su nueva estimación de crecimiento para 2025.

¿Cuánto se aprecia el peso HOY 28 de agosto?

La apreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.14 por ciento, lo que lleva al tipo de cambio a las 18.63 unidades, 2 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 27 de agosto.

“El peso mexicano continúa en su movimiento lateralizado y estable, donde no rompe niveles superiores ni inferiores desde julio manteniéndose en precios convenientes. Sin embargo, la retórica de Trump, las tensiones diplomáticas y los riesgos fiscales en Estados Unidos limitan la apreciación sostenida”, apuntó Felipe Mendoza, analista de mercados en ATFX LATAM.

Precio del dólar en bancos: ¿En cuánto se cotiza este jueves?

En los principales bancos de México, el tipo de cambio se refleja de la siguiente manera:

Banamex : Se compra en 18.02 unidades; se vende a 19.12 unidades.

: Se compra en 18.02 unidades; se vende a 19.12 unidades. Banco Azteca : Se compra en 17.75 ; se vende a 19.04 unidades.

: Se compra en 17.75 ; se vende a 19.04 unidades. Banorte : Se compra en 17.45 unidades; se vende a 18.95 unidades.

: Se compra en 17.45 unidades; se vende a 18.95 unidades. BBVA: Se compra en 17.77 unidades; se vende a 18.90 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.22 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.88 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas ante el dólar están el won surcoreano con 0.59 por ciento; la corona sueca con 0.47 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.43 por ciento; el yuan chino con 0.29 por ciento y el dólar australiano con 0.22 por ciento.

Al contrario, las monedas que más pierden ante el dólar son el real brasileño con 0.19 por ciento; el rublo ruso con 0.18 por ciento, y el dólar de Hong Kong con 0.11 por ciento.