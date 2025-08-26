Wall Street va a la baja por presión de Trump en la Fed: S&P 500 cae 0.43%

Los principales indicadores de Wall Street tienen un buen arranque con ganancias este 14 de abril.

Los indicadores de Wall Street operan con un sesgo negativo después de que las amenazas de Trump sobre despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, generaron incertidumbre sobre la autonomía del ente monetario.

Las caídas en la Bolsa de Nueva York ubican al S&P 500 con 6 mil 439.32 enteros, al ceder 0.43 por ciento; el Dow Jones baja 0.07 por ciento, en los 45 mil 254.07 puntos; y el Nasdaq con 0.07 por ciento más, se coloca en las 21 mil 464.74 unidades.

“La presión de Trump para despedir a Cook ha exacerbado las preocupaciones sobre la independencia de la Fed. Si bien la acción del precio de las tasas estadounidenses se ha mantenido en gran medida dentro del rango reciente, muchas de las coberturas habituales contra una posible erosión de la independencia de la Fed obtuvieron mejores resultados tras la noticia del despido de Cook”, dijo a Bloomberg Ian Lyngen de BMO Capital Markets.

¿Cómo cotizan Wall Street y otros mercados este 26 de agosto?

En tanto, en el país se reportan cifras mixtas, ya que el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 58 mil 521.62 unidades, sube 0.05 por ciento, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 169.81 enteros, retrocede 0.20 por ciento.

En Europa los números rojos son de 1.47 por ciento para el CAC 40 de Francia con 7 mil 727.10 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.57 por ciento, en las 15 mil 178.30 unidades, el FTSE 100 de Londres retrocede 0.46 por ciento, con 9 mil 278.58 puntos, mientras que el DAX en Alemania con 0.24 por ciento menos, ronda en los 24 mil 215.63 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) se coloca en los 63.83 dólares por barril, tras retroceder 1.50 por ciento, mientras que el Brent con 1.31 por ciento menos, cotiza en los 67.89 billetes verdes por unidad.