Wall Street opera en tono mixto este lunes: Dow Jones y S&P 500 bajan

Los mercados muestran correcciones este lunes, después de que la participación de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), al final de la semana anterior llevó a los índices accionarios de Wall Street a cotizar muy cerca de sus máximos históricos.

El Nasdaq es el único que reporta un avance de 0.19 por ciento, en los 21 mil 537.70 enteros; mientras que las bajas son de 0.49 por ciento para el caso del Dow Jones, que ronda en los 45 mil 398.29 puntos; y el S&P 500 pierde 0.20 por ciento, cuando se coloca en las 6 mil 454.31 unidades.

El pasado viernes, el Dow Jones cerró con un máximo histórico, un síntoma de que la agresiva política arancelaria del gobierno de Donald Trump no parece preocupar tanto a los inversores.

“Prevemos que se disipe parte del optimismo que detonó el discurso de Powell, quien abrió la puerta para que la Fed recorte en septiembre el rango objetivo de los fondos federales. En este sentido se está a la espera de que las cifras del deflactor del gasto personal, de este viernes, refuercen dichas expectativas de ajustes de tasas por parte del banco central de Estados Unidos”, indicaron analistas de Grupo Financiero Banorte.

Esta semana las miradas están puestas en los resultados trimestrales del miércoles de Nvidia -la fabricante de chips que se disputa con Microsoft el trono de la empresa más valiosa del mundo-.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados este 25 de agosto?

En tanto, en México se reportan pérdidas: El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reporta una baja de 0.78 por ciento en las 58 mil 764.72 unidades. Mientras, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se coloca en mil 177.87 enteros, con un retroceso de 0.77 por ciento.

Del lado de los mercados de Europa, los descensos don de 0.96 por ciento para el CAC 40 de Francia con 7 mil 890.83 enteros, el IBEX 35 de España pierde 0.95 por ciento, hacia las 15 mil 247.50 unidades, el DAX en Alemania cede 0.41 por ciento, en los 24 mil 263.81 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres con 0.13 por ciento más se colocó en los 9 mil 321.40 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) se coloca en los 64.70 dólares por barril, ya que avanza 1.63 por ciento, mientras que el Brent con 1.43 por ciento más, cotiza en los 68.69 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.