Peso pierde ante el dólar previo a cumbre entre Trump y Zelenski: ¿Cómo está el tipo de cambio?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este lunes 18 de agosto.

El dólar avanza ante el peso mexicano mientras los operadores inician una semana marcada por una serie de intervenciones por parte de oficiales de la Fed, en la que el mercado buscará señales sobre los siguientes pasos de política monetaria de cara a la reunión de septiembre.

¿Cómo está el tipo de cambio HOY 18 de agosto?

Según datos de Bloomberg, el dólar se cotiza en 18.78 pesos, lo que representa una depreciación de 0.13 por ciento respecto al cierre del viernes 15 de agosto.

El peso tuvo una ‘amarga’ quincena pues aunque se apreció el viernes, en la semana pasada perdió 14 centavos, la segunda vez que esto ocurre en lo que va de agosto.

¿Cómo le ha ido al peso mexicano en lo que va de 2025?

2025 ha sido significativo para el tipo de cambio, con el dólar mostrando una tendencia a la baja desde principios de año.

En enero, el dólar se encontraba en las 20.61 unidades por billete verde, y llegó a presionarse más por la amenaza de aranceles de Donald a México. No obstante, el peso mexicano fue recuperando terreno y hoy está por debajo de las 19 unidades.

¿Qué factores pueden mover al tipo de cambio este lunes?

La cotización del dólar no solo depende de factores económicos internos, sino también de eventos geopolíticos. Por ejemplo, la reunión entre el presidente Trump y Volodímir Zelenski ha generado expectativas en los mercados.

La presión que Washington está ejerciendo sobre Ucrania para llegar a un acuerdo de paz ha llevado a los analistas a especular sobre el impacto que esto podría tener en la economía global y, por ende, en el tipo de cambio del dólar.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump consideró que si Ucrania quiere llegar a un acuerdo de paz con Vladimir Putin, debe renunciar a su reclamo por Crimea (un territorio invadido por Rusia en 2014) y a la posibilidad de unirse a la OTAN.

¿En cuánto cotiza el dólar en los bancos?

Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la institución financiera.

Este lunes 18 de agosto de 2025, el dólar presenta diferentes precios en varias casas de cambio y bancos en México:

Banamex: 19.26 a la venta.

Banco Azteca: 19.35 a la venta.

BBVA: 19.06 a la venta.

Banorte: 19.05 a la venta.

Estos valores pueden fluctuar, y es recomendable que los consumidores se informen sobre las mejores opciones disponibles al momento de realizar transacciones.