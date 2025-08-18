Trump apunta a reunir a Putin y Zelenski en cumbre: ‘Pondremos fin a la guerra cuando lo hagamos’

Donald Trump afirmó que espera alcanzar un acuerdo para una reunión trilateral con Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, esto al recibir al líder ucraniano en la Casa Blanca para mantener conversaciones cruciales sobre el fin de la guerra con Rusia.

“Si todo sale bien hoy, tendremos una reunión trilateral y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos”, declaró Trump a la prensa este lunes durante una reunión con Zelenski en el Despacho Oval.

“Trabajaremos con todos y nos aseguraremos de que, si hay paz, esta se mantenga a largo plazo”, subrayó.

El presidente de EU redobló sus esfuerzos para detener un conflicto que persiste a pesar de meses de esfuerzos diplomáticos estadounidenses y su promesa de campaña de ponerle fin en su primer día en el cargo.

¿Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski?

El tono entre ambos líderes mejoró notablemente desde la última visita de Zelenski al Despacho Oval en febrero, que derivó en un amargo enfrentamiento público con Trump y provocó brevemente la suspensión del apoyo militar estadounidense.

“Estamos listos para una reunión trilateral”, declaró Zelenski, añadiendo que su país aún necesita el apoyo tanto de Estados Unidos como de sus aliados europeos.

La reunión pasada entre Trump y Zelenski acabó en lo que analistas consideraron una humillación para el presidente ucraniano. (White House)

El líder ucraniano agradeció repetidamente a Trump, tras las críticas del vicepresidente estadounidense J.D. Vance en febrero, quien lo calificó de malagradecido por la ayuda militar y financiera estadounidense a Kiev.

A pesar del tono amistoso, los riesgos para Ucrania son aún mayores esta vez: Trump retiró sus exigencias de un alto el fuego como condición para nuevas conversaciones el viernes pasado, tras reunirse con Putin, y desistió de su amenaza de imponer castigos a Moscú, alineándose con la postura del Kremlin de que las negociaciones con Ucrania deben centrarse en una solución a largo plazo.

Trump adelantó que hablará con Putin después de las reuniones de este 18 de agosto, añadiendo que el líder ruso esperaba su llamada. El presidente estadounidense afirmó que animaría a Zelenski a llegar a un acuerdo, lo que aumenta la posibilidad de que Kiev se vea obligada a hacer concesiones territoriales inaceptables.

¿Trump dará más concesiones a Putin en acuerdo de paz con Ucrania?

Trump eludió una pregunta sobre qué tipo de garantías de seguridad podría proporcionar Estados Unidos a Ucrania —una petición clave de Kiev—, pero afirmó que cualquier acuerdo proporcionaría una paz duradera.

También minimizó la necesidad de que Putin aceptara un alto el fuego para permitir que las conversaciones de paz significativas avanzaran.

“No creo que se necesite un alto el fuego, podemos llegar a un acuerdo de paz mientras ellos luchan”, añadió.

Vladimir Putin y Donald Trump, en la conferencia de prensa que dieron después de su encuentro en Alaska. (Al Drago)

Zelenski afirmó que Ucrania necesitaría “todo” de Estados Unidos y sus aliados, incluyendo armas y garantías de seguridad, para poder llegar a un acuerdo. Citó un programa para proporcionar baterías de defensa aérea Patriot, financiadas por aliados europeos, al país mientras Rusia intensifica los ataques con misiles y drones, y expresó su agradecimiento a Trump.

Tras su reunión bilateral, Trump y Zelenski se reunirán con el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Entre los visitantes se encuentran personalidades con las que Trump ha forjado una relación personal, como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.“Los queremos”, dijo Trump a pregunta de un periodista, al estrecharle la mano a Zelenski y darle la bienvenida a la Casa Blanca, por su mensaje al pueblo ucraniano.