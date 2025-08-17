Olvidan documentos tras el encuentro Trump-Putin: Estos son los detalles de la reunión

Luego de la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump, se dio a conocer una serie de papeles con marcas del Departamento de Estados de Estados Unidos, presuntamente encontrados el viernes 15 de agosto por la mañana en un hotel de Alaska.

Según NPR, los documentos contienen detalles no revelados y potencialmente sensibles sobre la reunión entre los presidentes de Rusia y EU en Anchorage, capital de Alaska.

Son ocho páginas que habrían sido olvidadas accidentalmente por la comitiva estadounidense en las que se comparten ubicaciones precisas y horarios de las reuniones del encuentro, así como números telefónicos de empleados del gobierno de EU.

¿Cómo encontraron los documentos?

Por la mañana del viernes, tres personas que se hospedaban en el Hotel Captain Cook, de cuatro estrellas, que se encuentra a 20 minutos de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, donde se reunían líderes de Estados Unidos y Rusia, encontraron los documentos olvidados en una de las impresoras públicas del hotel.

En la primera hoja se encontraba la secuencia de reuniones del 15 de agosto, incluidos los nombres exactos de las salas en la base de Anchorage donde se llevarían a cabo, así como información de que Trump tenía la idea de darle a Putin un regalo.

No obstante, Anna Kelly, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, desestimó los documentos que dijo solo son ‘menú de almuerzo de varias páginas’ y que haber dejado esa información en la impresora no era una violación de seguridad.

¿Qué información tenían los documentos de EU?

Las páginas 2 a 5 de los documentos enumeraban los nombres y números de teléfono de tres miembros del personal estadounidense, así como los nombres de 13 líderes estatales estadounidenses y rusos. La lista incluía la pronunciación fonética de todos los hombres rusos que se esperaban en la cumbre, incluyendo “Sr. Presidente POO-tihn”.

En las hojas 6 y 7 se encontraba la información sobre el almuerzo, el menú y para quién.

En tanto, un plano de asientos muestra que Putin y Trump debían sentarse uno frente al otro durante el almuerzo.

Trump estaría flanqueado por seis funcionarios: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, a su derecha; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el enviado especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff, a su izquierda.

Putin se sentaría inmediatamente junto a su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov; y su asesor presidencial para Política Exterior, Yuri Ushakov.