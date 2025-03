Rob Riemen habla de Trump, Putin, AMLO y la decadencia moral: ‘Estamos ante el regreso del fascismo’

Madrid.- Uno de los principales humanistas europeos de nuestro tiempo, Rob Riemen, considera que “Donald Trump es un fascista contemporáneo”, y que Estados Unidos “es ahora nuestro enemigo”, hermanado con Putin y Corea del Norte. “La alianza occidental está rota”.

En entrevista con El Financiero, el filósofo holandés afirma que la guerra en Europa, “en cierto modo ya ha comenzado: Rusia no se detendrá en Ucrania”. Ahora “nos damos cuenta de que el periodo de paz que hemos tenido durante unos 80 años en la historia europea fue completamente inusual, porque la historia está llena de guerras”.

Rob Riemen advierte sobre regreso del fascismo

Se incomoda cuando empleo el término “populismo autoritario” en la entrevista, y corrige: “yo los llamaría fascistas que llegan al poder por medios democráticos. Por favor, deshagámonos de ese término estúpido, populista, porque es completamente carente de significado. Estamos lidiando contra el regreso del fascismo”.

El fundador y presidente del Instituto Nexus, autor, entre otros libros, de El Arte de ser humanos, Para combatir esta era, La palabra que vence a la muerte, Cuentas de grandeza (que saldrá en septiembre), cita al poeta irlandés WB Yeats para explicar parte de la tragedia de nuestro tiempo: “Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada”.

Rob Riemen se pregunta “¿Cómo es posible que, en Estados Unidos, en este momento, con toda la destrucción causada por el señor Elon Musk y el señor Trump, el Partido Demócrata sea menos favorecido en las encuestas que el Partido Republicano?”

Y se responde a sí mismo: “Esto nos dice que la gente se siente traicionada por lo que solía ser la élite gobernante. Esto ha sucedido en Estados Unidos y en México. ¿Cómo es posible que alguien como (López) Obrador haya podido llegar al poder?”

Agrega: “La respuesta, como sabemos, es la corrupción. Corrupción total. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando las personas están aceptadas en su propio beneficio y nada más que eso. Mussolini lo hizo de esta manera, Franco lo hizo de esta manera, Hitler lo hizo de esta manera, (López) Obrador lo está haciendo, Órban lo está haciendo”.

Le pregunto sobre un verso del poeta austriaco Rainer María Rilke (“¿Quién habla de victorias? Resistir lo es todo”) y su significado actual para la situación mexicana.

Habla de Lorenzo Córdoba, de la destrucción del Instituto Nacional Electoral, de López Obrador como “arquetipo del falso Mesías (que se roba frases de Stalin y de ese tipo de gángsters)”, y contesta, parafraseando a Maquiavelo, que sólo es posible restaurar el sentido de civilización si las instituciones que estaban en el núcleo de esa civilización vuelven a sus principios originales.

“Imagina que un Partido Socialista volviera a su primer principio de lo que realmente significa el socialismo. Que los liberales volvieran al primer principio de lo que es la esencia del liberalismo. Que la Iglesia volviera a su primer principio: el Sermón de la Montaña como el centro del Evangelio”, dice Rob Riemen.

Esta es la entrevista integral:

Pablo Hiriart: -La democracia y sus valores en Europa y en América, ¿están en proceso de disolución?

Rob Rieman: Me temo que la situación ya es incluso peor que la solución. En América, están completamente perdidos. Esa es la única explicación de por qué Trump es ahora presidente y un presidente todopoderoso, porque controla el Congreso. Controla los medios de comunicación—la mayoría de ellos. Controla la Corte Suprema. Así que, básicamente, puede hacer lo que quiera, y lo está haciendo.

En Europa, la situación no es tan terrible, pero también tenemos muchos problemas aquí. Lo que podemos ver es esta terrible repetición de cosas que vimos en los años 30 aquí en Europa, o lo que llamamos el fin de la República de Weimar. Lo que la gente debe entender es, ante todo, de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia—porque parece que la gente ha olvidado de qué se trata realmente la democracia.

Ahora bien, mi héroe intelectual—las personas que conocen un poco mi trabajo saben que Thomas Mann aparece con frecuencia. En 1938, cuando llegó a América, se dio una conferencia de costa a costa titulada La inminente victoria de la democracia. Fue un ciclo de conferencias que comenzó en Nueva York y terminó en San Francisco, de un ayuntamiento a otro, a veces hablando ante dos, tres e incluso cuatro mil personas. Una conferencia de dos horas y medios. No repetiré toda la conferencia.

Pero la esencia de lo que dijo fue: “Deben entender que la democracia es aquella forma de gobierno y de sociedad que se inspira, por encima de cualquier otro orden, en el sentimiento y la conciencia de la dignidad del hombre. La dignidad del ser humano. Eso es lo que es central en una verdadera democracia”.

Y luego Mann continúa: “Miren, somos seres humanos. Estamos llenos de nuestro propio egoísmo, cobardía y estupidez. Pero por esa razón”—continúa—“no podemos olvidar que lo grande y honorable en el ser humano se manifiesta en el arte y la ciencia, en la pasión por la verdad, en la creación de la belleza y en la idea de justicia. Eso es lo que la verdadera democracia reconocerá, cultivará, y por ello, una democracia es la forma de gobierno que intenta elevar a los seres humanos, permitirles pensar y ser libres”. Por lo tanto, el llamado de una democracia es la educación, el desarrollo intelectual y la nobleza de espíritu (en español), que fue el tema de mi primer libro.

Si tratamos con una sociedad que no está centrada en esos valores morales y espirituales fundamentales—si un gobierno no está interesado en cultivar a la gente de esta manera y en darle el tipo de educación general que les permita hacer suyos estos valores—entonces la democracia se deteriorará en una democracia de masas. Entonces los demagogos, la estupidez, la propaganda, los eslóganes, la vulgaridad y los instintos humanos más bajos aumentarán su dominio, y eventualmente darán a luz a ese hijo bastardo de la democracia, que es el fascismo.

Así que el fascismo es el antiespíritu de la democracia. El fascismo se nutre del miedo, del odio, del resentimiento, de los chivos expiatorios. Sabes, todas las cosas que van mal en esta sociedad son culpa de—bueno, los judíos, o en América, los mexicanos, los inmigrantes. Siempre, ya sabes, alguien a quien culpar.

Y los fascistas, por supuesto, poseen la mentira, los demagogos son los mentirosos más perfectos. La cuestión es que el fascismo solo destruirá cosas. No hay nada positivo en él. Lo único que les interesa a estas personas—Trump y los que son como él—es el poder y la riqueza. Nada más. Absolutamente nada más.

Así que sí, es una situación muy aterradora y difícil, porque aquí en Europa, nos enfrentamos al hecho de que Estados Unidos es ahora un enemigo. Se ha aliado con Putin y Corea del Norte. Así que la alianza occidental está rota. Y, bueno, Europa ha sido un niño mimado durante demasiado tiempo y ahora tiene que ponerse en orden por sí misma. En cualquier caso, el punto principal es la democracia prospera de la mano de valores morales y espirituales. Esos valores morales y espirituales no se han cultivado durante demasiado tiempo, y esto es con lo que nos enfrentamos ahora. Es poder, poder, poder. Es odio, miedo, ansiedad. Eso es todo. Nada más que eso.

PH: -El futuro siempre fue un lugar para el optimismo. Ahí estaban el progreso, una vida mejor, la expansión del estado de bienestar, los paraísos comunistas y capitalistas, pero ahora es el sitio donde se alojan todas nuestras pesadillas y nuestros miedos. ¿Por qué, profesor?

RR: Ubico el cambio en el tiempo alrededor del final de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989 y lo que siguió, lo que entonces Francis Fukuyama etiquetó como el fin de la historia. Y la tesis del fin de la historia era: se acabó, ahora todo el mundo copiará el modelo de Occidente: una democracia liberal, el sistema económico capitalista. Por supuesto, habría algunas excepciones, pero básicamente, este sería ahora el futuro del mundo. Es el fin de la historia. Ahora bien, con el fin de la historia, ¿por qué interesarse en la historia? Porque este es el fin de la historia.

Así que, con este fin de la historia y la ilusión, porque era una ilusión, pero todos queríamos creerlo porque era una historia tan buena, tan maravillosa, ¿verdad? No más guerra, no más Guerra Fría, todo el mundo será como nosotros. Dejamos de aprender nuestras lecciones de la historia, porque ¿para qué hacerlo?

Entonces, en este vacío, algo volvió a ocurrir, algo que ya habíamos visto antes y que fue descrito por nadie menos que Sigmund Freud en su gran ensayo El malestar en la cultura , de 1930—otra vez, los años 30. Y comienza ese ensayo con esta observación. Cita a Sigmund Freud:

“Es imposible sustraerse a la impresión de que las personas suelen utilizar estándares falsos de medición—es decir, buscan el poder, el éxito y la riqueza para sí mismos y los admiran en los demás, y subestiman lo que tiene un verdadero valor en la vida”. Una observación de un hombre brillante. Y es exactamente lo que está ocurriendo de nuevo ahora.

También se puede decir de otra manera: el sentido de la calidad, la calidad de vida, todo lo que da verdadero valor a la vida o lo que da significado a la vida ha sido reemplazado en este vacío de poder, el éxito y la riqueza, por la cantidad. Son números, la riqueza es una expresión de números. Es la enorme cantidad de dinero que alguien tiene. El poder se relaciona con, bueno, el poder que tienes sobre tantas personas. Y el éxito ahora también se mide en números.

Ahora, esta obsesión por los números también se ve en el hecho de que los héroes han sido reemplazados por celebridades. Y las celebridades son conocidas por sus grandes números. Ahora llamamos a las celebridades influencers .

Bueno, soy lo suficientemente mayor—tengo poco más de 60 años. Los influencers de mi juventud eran novelistas: el gran Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Kafka, Albert Camus, Thomas Mann, algunos novelistas holandeses.

Hoy en día, los influencers son personas... quiero decir, ¿qué pueden ser? Puede ser maquillaje, o música, o lo que sea—cosas con millones de seguidores. Y esto, otra vez, es una expresión del vacío.

Otra cosa relacionada con este vacío es el hecho de que las Musas, el mundo de las artes, el mundo de la filosofía, han sido reemplazadas por el entretenimiento. Ahora, la diferencia entre las Musas y el entretenimiento (amusement en inglés) es que las Musas, cuando lees una canción novela, cuando lees un poema, cuando escuchas una hermosa, te reconoces en ella. Con el entretenimiento, no quieres pensar. Quieres imaginar una especie de... lo que sea. El nuevo héroe americano, o Batman, o cualquier cosa. O tu escapismo en los videojuegos, en las drogas.

Ahora, en el mundo de Facebook, Instagram, TikTok, estamos lidiando con lo que ahora sociólogos y psicólogos han etiquetado como drogas digitales . Cuando los jóvenes—o personas mayores, pero, en fin—(quienes) están enfocados en su móvil, su Instagram, TikTok, o lo que sea, esto afecta su cerebro.

Su capacidad de concentración desaparece. Es imposible leer una gran novela como Gabriel García Márquez porque lleva demasiado tiempo. Su enfoque—todo el cerebro—ahora está centrado en que todo sea rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. No demasiado largo. Pero al final, todo termina en un vacío total.

Ahora, en este vacío, nuevamente no es sorprendente que tantos jóvenes sufran de miedos—miedos, ansiedad, vacío, agotamiento, depresión, suicidios—o que se refugien en el mundo de la narcocultura.

Así que, otra vez, el punto de inflexión con el que estamos lidiando ahora, las pesadillas y los miedos. Otra vez, parte de esta historia es que, en esta falta de sentido, las personas buscan drogas, escapismo. Son los jóvenes, pero también es el momento para las religiones políticas.

El fascismo. Cualquier forma de totalitarismo o religiones políticas. Oh fundamentalismo.

Así que nada de esto es sorprendente, y es un precio enorme el que estamos pagando por el hecho de que no aprendimos las lecciones de la historia y que—estúpidamente, en nuestra arrogancia, decadencia y pereza—hemos reemplazado la búsqueda de la calidad y la búsqueda de significado con esta estúpida obsesión por los números, la fama, la riqueza, etc.

PH: -¿Cuál es la enfermedad de nuestro tiempo, si es que hay una sola?

RR:- Bueno, esta pregunta me recuerda al título de la reseña de la edición en inglés de mi libro, Para Combatir Esta Era , con el ensayo de apertura sobre el eterno retorno del fascismo, que ya había escrito en 2010, y todo el mundo se reía de mí aquí en los Países Bajos—la clase académica y política. “No, no, no, esto no puede ser cierto”. Y en 2000, creo que 2016 o 2017 se publicó en México, y un año después, en 2018, en Estados Unidos. En ese momento, el título de la reseña era: “¿Cuál es la enfermedad de nuestra época? ¿Es el populismo o el fascismo?”

Bien. Antes de entrar en eso, relacionado con esto está el hecho de que The New York Times, en ese momento, me pidió que escribiera un artículo de opinión debido a mi libro. Así que escribí un artículo y, con razones objetivas, dije: “Bueno, miren, densa cuenta de que con Trump tienen al clásico fascista contemporáneo en el poder”. Y no lo publicaron con el argumento de: “Bueno, no, esto no es realmente lo que esperábamos”, bla, bla, bla.

Bueno, no soy hablante nativo de inglés, así que pensé: “Tal vez hay algo mal con mi lenguaje o lo que sea”. Así que escribí otro artículo, otro artículo de opinión, pero con el mismo argumento: “Trump es un fascista contemporáneo clásico”. Y aun así no quisieron. Otra vez, no quisieron publicarlo. Entonces les preguntaron: “¿Cuál es su problema?”

Bueno, resultó que tenían tres problemas. En primer lugar, entre comillas, “iba en contra de su modelo de negocio”. En ese momento, no querían publicar un artículo que dijera que Trump era un fascista porque podrían perder suscriptores o perder acceso a la Casa Blanca.

Pero además de eso, aparte del modelo de negocio, dijeron: “Trump no puede ser un fascista porque no es Hitler”. Yo respondí: “Bueno, pero yo no argumenté que fuera Hitler. Dije que es un fascista, y eso es algo diferente”.

“No, no”, dijeron, “porque cuando vemos películas, en las películas, el fascista es Hitler”. Yo les dije: “Bueno, ¿qué tal si leen libros en lugar de ver películas y aprenden algo sobre Mussolini, Franco, Videla, Pinochet?”

Pero el argumento final fue: “Tampoco es un fascista porque no es violento, y el fascismo siempre es violento”.

Yo les dije: “Miren, pueden esperar a que lo sea, porque, como expliqué en mi ensayo, cuando esté en el lenguaje, eventualmente se manifestará”. Y, lamentablemente, tuve razón y ellos estaban equivocados. Pero ahora es un poco tarde, ¿no?

Entonces, mi problema en ese momento con la pregunta sobre cuál es la enfermedad de nuestra época era que realmente tenía un gran problema con el hecho de que los académicos siempre decían: “Bueno, no, no es fascismo porque todavía estamos buscando una definición, y no es realmente lo mismo que en los años 30. Es populismo. Pero, ¿qué tipo? ¿Es populismo de derecha? ¿Es populismo extremo? ¿Es populismo radical?” Ese tipo de tonterías.

Y mi argumento era bastante simple: “Miren, el fascismo está más allá de las definiciones, al igual que el amor está más allá de la definición, la amistad está más allá de la definición, el socialismo está más allá de las definiciones. No busquen definiciones—pueden reconocer estas cosas por sus características”.

Y las características del fascismo, como acaba de decir, incluyen el espíritu antidemocrático que no quiere elevar a las personas, sino mantenerlas abajo, ignorantes y estúpidas. Y se obtiene esta política del miedo, el odio, las mentiras, etc., etc., etc.

Creo que también es importante darme cuenta de que esto fue más o menos predicho por Dostoievski en su novela Los hermanos Karamázov , en la historia del Gran Inquisidor.

Y en El Gran Inquisidor, hay una famosa historia contada por Dostoievski: en el siglo XVI, en la Sevilla católica, toda la multitud se reúne en la plaza porque un hereje está a punto de ser quemado vivo. El cardenal está allí, nadie quiere perderse “este tipo de espectáculo”.

Y antes de que eso pueda suceder, según esta maravillosa historia, un extraño llega desde atrás. De repente, un ciego puede ver de nuevo, y alguien que no podía caminar ahora camina. “¡Es Él! ¡Es Él!”

El cardenal se da cuenta de que, en efecto, es Él. Así que les dicen a sus guardias: “Atrapen a este hombre y pónganlo en prisión”.

Esa noche, va a la prisión y le dice: “¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? ¿Qué clase de idiota eres? Estás destruyendo el trabajo que nosotros, la Iglesia, hemos estado haciendo desde que te fuiste al cielo, o donde sea que fuiste. Porque ingenuamente piensas que la gente quiere ser libre. Y quieres liberarlos. Pero déjame decirte—la gente no quiere ser libre. La gente quiere obedecer. La gente quiere creer en milagros. La gente quiere seguir nuestra guía”.

Es una historia maravillosa sobre algo muy, muy fundamental de la naturaleza humana. Básicamente, lo que dice Dostoievski es: “La gente no quiere ser libre. La gente no quiere crear belleza, tener una pasión por la verdad, etc., etc., etc.” Y esto es lo que todos los totalitarios entienden muy, muy bien y buscan cultivar.

Vivo en un país llamado los Países Bajos, pero en otro tiempo tuvimos a este gran filósofo, Spinoza. Y la obra de su vida se basó en el hecho de que, sí, debemos tener una democracia. Pero solo podemos tener una democracia cuando cultivamos aquellos valores que hacen a las personas libres.

Y eso es, en efecto, la pasión por la verdad, la creación de belleza, hacer justicia, tener compasión. En fin, todo vuelve en círculos, ¿verdad? Escucha, si no hacemos estas cosas… Así que, bueno, llámalo la enfermedad del fascismo, llámalo nihilismo, llámalo totalitarismo. También puedes relacionarlo con el hecho de que estamos viviendo en una era de completa estupidez e ignorancia porque todo el sistema educativo está basado en valores utilitarios:

“¿Qué es bueno para el Estado? ¿Qué es bueno para la economía? ¿Qué es bueno para la tecnología?”. Pero, ¿a quién le importan las humanidades? ¿A quién le importa que las personas se conviertan en seres humanos independientes y pensantes? En fin, esa es la respuesta a esa pregunta.

PH: -¿Ve inevitable una guerra próximamente en Europa?RR:- Bueno, mi respuesta a esa pregunta es que me temo que, de cierto modo, esta guerra ya ha comenzado.

Hay un gran poema del poeta irlandés WB Yeats, La segunda venida, y casi siempre es citado por alguien porque es un poema profundamente revelador de nuestro tiempo. Los versos principales son:

“Las cosas se desmoronan; el centro no puede sostenerse.La mera anarquía se desata sobre el mundo.La ceremonia de la inocencia se ahoga. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores. Están llenos de intensidad apasionada.”

Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Explica cómo los peores instintos de las personas están siendo cultivados por los medios de comunicación masivos y los líderes políticos.

Hay tanta agresión—agresión contra refugiados, inmigrantes, o simplemente personas que vienen de otra parte del mundo, con un color de piel o un idioma diferente. Luego están las guerras económicas, que ya están sucediendo.

El nivel de violencia está aumentando. No tengo que decirte nada sobre México. Pero si miras a Estados Unidos, han dejado de mencionar los tiroteos en escuelas y los tiroteos masivos porque están ocurriendo casi en todas partes, todos los días. Y estas cosas están llegando aquí también.

Además, en Estados Unidos, el profesor Angus Deaton, premio Nobel de economía en 2015, escribió junto con su esposa Anne Case este libro increíblemente importante, Deaths of Despair ( Muertes por desesperación ), sobre cómo Estados Unidos está atrapado en un modelo económico que está llevando a millones de personas a la miseria—drogas, indigencia, suicidios, alcoholismo, las muertes por desesperación.

Estas son las consecuencias del capitalismo extremo y del neoliberalismo. Así que estas son formas de guerra que ya están ocurriendo.

Aquí en Europa, estamos lidiando con la agresión de Rusia hacia Ucrania, y sabemos que no se detendrá. Sabemos que no se detendrá. Ahora también nos damos cuenta de que el período de paz que hemos tenido aquí durante unos 80 años en la historia europea fue completamente inusual, porque la historia es una historia llena de guerras—guerras religiosas, guerras nacionales.

Y hay un reconocimiento muy serio del hecho de que, con el señor Trump ahora aliándose con Putin, estamos ante un tipo de geopolítica donde lo que dicta es el poder, no el Estado de derecho. Ya no se trata de derechos; se trata simplemente de juegos de poder, de esferas de influencia.

Ucrania está en una posición muy mala ahora. Europa no tiene los medios, porque durante demasiado tiempo pensamos: “Bueno, habrá paz, paz, paz, hasta el fin de la historia, porque este es el fin de la historia”. Si logramos rescatar a Ucrania, ¿qué seguirá? ¿Los estados bálticos? ¿Será Polonia? Sólo Dios sabe. Sólo Dios sabe.

Así que, sí, los temores de que Francia y Alemania vuelvan a la guerra, o de que España entre en guerra con los Países Bajos, han quedado atrás. Pero lo que Rusia puede hacer, o el tipo de guerra cibernética que China puede llevar a cabo, o, no lo olvidemos, el tipo de guerra económica que Trump ya comenzó—contra tu país (México), contra Canadá, contra Europa—son amenazas reales.

Así que tenemos que prepararnos para el hecho de que debemos darnos cuenta de que solo hay una alternativa a la civilización, y esa es la guerra y la destrucción. En el mismo momento en que renuncias a tu sentido ya tu ideal de civilización como comunidad—esto es lo que obtienes. Esto es lo que estamos obteniendo.

PH: -Los populistas autoritarios llegan al poder por la vía democrática y luego destruyen la división de poderes, el pluralismo, las elecciones libres, el periodismo independiente. Con esta pregunta pienso en México, profesor: ¿Coincide con ello, o mi observación es errónea?

RR: La pregunta sobre los populistas autoritarios—yo preferiría fascistas—que llegan al poder por medios democráticos.

Si. Bueno, nuevamente, tuvimos los principales ejemplos de fascistas como Mussolini, Franco y Hitler. Entonces, ¿por qué deberíamos llamar a estas personas “populistas autoritarios”? Por favor, deshagámonos de este término estúpido, “populista”, porque es completamente carente de significado.

Estamos lidiando con el regreso del fascismo, y vemos lo que Trump está haciendo en Estados Unidos: desmantelando el Ministerio de Educación, eliminando a todos los que podrían ejercer algún control sobre su poder. Ya no hay separación de poderes porque el Congreso está de su lado, ¿verdad?

Olvídense de las elecciones libres. Estoy bastante seguro de que él está en esas llamadas con Putin preguntándole: “Putin, ¿cómo organizas tus elecciones en Rusia? Porque me gustaría hacer lo mismo”.

Estamos viendo lo mismo suceder nuevamente en Hungría, y lo que ocurrió en Alemania con la Alternative für Deutschland (AfD), pero también con la extrema izquierda. Es decir, los extremos, volviendo a este maravilloso poema de Yeats, La segunda venida :

“Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peoresEstán llenos de intensidad apasionada”.

Esto, lamentablemente, es muy, muy cierto. Siempre lo hacen de esta manera.

Ahora, la pregunta es: ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, en este momento, con toda la destrucción causada por el señor Elon Musk y el señor Trump, el Partido Demócrata sea aún menos favorecido en las encuestas que el Partido Republicano?

Esto dice algo sobre el hecho de que la gente se siente traicionada por lo que solía ser la élite gobernante. Y esto ha sucedido en Estados Unidos, en México. ¿Cómo es posible que alguien como (López) Obrador haya podido llegar al poder? Y ahora la señora Claudia Sheinbaum, lo mismo. Bueno, la respuesta, como sabemos, es corrupción. Corrupción total.

¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando las personas solo están aceptadas en su propio beneficio y nada más que eso.

Así que sí, están copiando el modelo: Mussolini lo hizo de esta manera, Hitler lo hizo de esta manera, Franco lo hizo de esta manera, Trump lo está haciendo, (López) Obrador lo está haciendo, Orbán lo está haciendo.

Pero nuevamente, estas cosas solo pueden suceder cuando no hay cultura política, cuando la gente ya no cultiva valores morales y espirituales, exactamente como empezamos esta conversación, porque lo que solía ser la clase gobernante sólo estaba interesada en intereses económicos, en números, y no en calidad. Ni por un segundo. Para ellos, todo era dinero. Y llamaron a esto neoliberalismo, y bla, bla, bla, bla, bla.

¿Qué hicieron realmente por la educación? ¿Qué hicieron realmente por la cultura? ¿Qué hicieron realmente para mantener viva una cultura del libro?

Mi cita favorita proviene del filósofo romano Cicerón, quien en sus Disputaciones Tusculanas escribió:

“Cultura animi philosophia est” —La cultura del alma humana es la búsqueda de la sabiduría.

Y esta idea, cultura animi philosophia est , se relaciona exactamente con lo que habló Thomas Mann: que la esencia de la democracia es elevar a las personas y, por lo tanto, se trata de educación—educación en las artes, en las ciencias, en la filosofía.

Y cuando eso desaparece, porque no sirve a ciertos intereses, esto es exactamente lo que Freud escribió:

“Es imposible escapar a la impresión de que la gente usa estándares falsos de medida, que buscan poder, éxito y riqueza para sí mismos y los admiran en los demás, y que subestiman lo que tiene verdadero valor en la vida.”

Bueno, este proceso comenzó hace mucho tiempo. No empezó con los fascistas—comenzó con nuestros partidos democráticos. Bueno, no hay partidos democráticos en el sentido de Thomas Mann, pero ya saben, partidos democráticos.

Así que hay mucha corrupción. Hay mucha hipocresía. Hay demasiadas élites de poder involucradas. Los medios están involucrados. Los viejos partidos políticos, la vieja élite liberal, están involucrados. Demasiados intelectuales están involucrados.

Y tenemos un sistema educativo que solo está interesado en números, números, números, donde la esencia de la educación se reduce a la ciencia, la tecnología, la economía y las matemáticas ( STEM ). Y esto es lo que define la llamada clasificación de Shanghái de las universidades—Harvard, Yale, Princeton, Stanford, o como se llamen. Todo este complejo es lo que nos ha llevado a esta terrible, terrible situación política.

PH: -López Obrador, ¿es “el arquetipo del falso Mesías”, dice en uno de sus libros? ¿Por qué?

RR: Bueno, si hubiera una competencia para ver quién es el falso Mesías más impresionante de nuestro tiempo, estoy bastante seguro de que (López) Obrador terminaría entre los tres primeros, o tal vez incluso sería el ganador.

Sí, él tiene... él es brillante como el falso Mesías. Quiero decir, tenemos que admitir estas cosas.

En primer lugar, ya se presenta a sí mismo como el Mesías, ¿verdad? Su apariencia de blanco, la llamada falsa modestia: viajaré en clase económica, bla, bla, bla, bla, bla. No quiero vivir en un palacio. Luego, sus sermones cada mañana, me han dicho que a las 7:00, predicándole al pueblo y dándole al pueblo la impresión de que él representa la voluntad del pueblo, y como él representa la voluntad del pueblo, nadie tiene permitido detenerlo.

Sé de estas cosas porque uno de los elementos clave en sus sermones es que siempre termina con el enemigo del pueblo, ¿cierto? El enemigo del pueblo. Bueno, estas son frases que ha robado de Stalin. Así que, quiero decir, si no gana el premio al falso Mesías, es porque demasiado de su acto es solo copiar y pegar lo que ha aprendido de Stalin y de ese tipo de gánsteres… Lenin.

Sabe, cómo quiso destruir su Instituto Nacional Electoral (INE), cómo logró luego etiquetar a su expresidente, Lorenzo Córdova, como uno de los enemigos del pueblo. De nuevo, la voluntad del pueblo es una frase utilizada por los fascistas: por Hitler, por Mussolini, por Franco, Perón, por toda esa gente. Pero este fue el centro del argumento de Thomas Mann.

Esto no es de lo que trata la democracia, porque la democracia es el espacio donde se pone en primer lugar la dignidad de cada ser humano. Donde hay suficiente espacio para el debate abierto. Donde hay espacio para el compromiso. Donde hay espacio para hablar del bien común para todos.

Eso es lo que se supone que debe ser la política—no un espacio para demagogos, porque todos estos líderes son perfectos demagogos que se dan cuenta de que, en el fondo, demasiadas personas tienen miedo a la libertad, que prefieren simplemente obedecer y creer en alguien.

Y esto sucede por el vacío de significado que hemos creado, el vacío que hemos generado, y luego ellos aparecen con todas esas falsas promesas—una y otra vez.

Y así, por favor, nada de críticas. Si el INE es un poco demasiado crítico, intentamos deshacernos de él. Trump está haciendo lo mismo, ¿verdad? Trump quiere deshacerse de todos esos jueces que son críticos con él.

Bueno, el truco del señor (López) Obrador y su clan es: dejar que la voluntad del pueblo prevalezca para el tipo de justicia que quieren. Y como él es el brillante manipulador—porque sabe cómo, cómo, cómo, eso que los demagogos saben muy bien, cómo manipular la voluntad del pueblo, está bastante seguro de que puede obtener el tipo de jueces que quiere.

De nuevo, lamentablemente, nada nuevo. Es política fascista clásica. Eso es lo que es. Y también sé—la idea completa de presentarse como el que resolverá todos tus problemas—quiero decir, esa es la mentira más fundamental que existe.

Compárenlo con el presidente Franklin Roosevelt, quien dijo: Lo único que debemos temer es al miedo mismo. Compárenlo con Churchill, quien, en la Batalla de Inglaterra, dijo: Será sangre, sudor y lágrimas. No es algo como, Oh, será fácil, solo créanme, todo estará bien. Nada de eso. Los líderes políticos honestos dan espacio a la oposición, obedecen al Estado de derecho y no intentan manipularlo.

Bueno, en fin, la conclusión es que no hay lugar para figuras mesiánicas en la política. Si quieres creer que hubo una vez un Mesías, está bien, para eso es la religión. Pero en la política, no hay lugar para un Mesías. Porque la política no puede resolver todos los problemas. La política, en una democracia, es el intercambio de argumentos, y luego intentar avanzar.

PH -En El Arte de ser Humanos, usted cita a Rilke: “¿quién habla de victorias? Resistir lo es todo”. En el caso mexicano ¿qué significado tiene esa bella frase?

RR: Sí, la resistencia lo es todo. Sí, esa es una afirmación muy profunda de este gran poeta porque, en efecto, especialmente en esta época en la que enfrentamos tantos problemas.

Desafortunadamente, ya vemos, lo cual también es demasiado familiar, que demasiadas personas simplemente se conforman, ¿verdad? Simplemente siguen al líder, siguen al poder. Adáptate a la situación y estarás bien. Básicamente, vende tu alma, obedece, no seas crítico. Obtén tu propio beneficio de ello, gana aún más dinero si lo deseas, pero no seas crítico. Así que es una advertencia contra eso. No te conformes, no te convertirás en un “compañero de viaje”, entre comillas.

Pero la resistencia también debe ser un momento de reflexión sobre qué es lo que hemos hecho mal, porque el hecho es que, al menos aquí en Occidente, no puedo hablar de México, pero la cultura del libro está casi desapareciendo. Demasiadas personas están afectadas por estas drogas digitales que ofrecen Facebook, Instagram, TikTok o lo que sea. Que tanta gente quiere creer que Trump y toda esa gente les brindará una vida mejor.

lamentablemente, en Estados Unidos, ya demasiadas personas, que en dos meses, pueden darse cuenta de que este fue el mayor error político que jamás hayan cometido, pero esto se relaciona con el hecho de que, nuevamente, las viejas élites, la vieja clase, no hicieron su trabajo. No solo no hicieron su tarea, sino que se corrompieron. Se corrompieron.

Ahora, declaración final. El brillante Maquiavelo, a principios del siglo XVI. Bueno, ya estaba en el exilio. Sí, escribió El Príncipe sobre cómo debe comportarse un gobernante, pero para mí, más importantes son sus Discursos . Y en estos Discursos , reflexiona sobre cómo fue posible que el Imperio Romano colapsara.

Porque para él, el Imperio Romano en ese momento era el epítome de la civilización, y colapsó. Desapareció, se acabó. Entonces, su línea de análisis y reflexión es la siguiente. Dijo, bueno, en primer lugar, colapsó por los bárbaros dentro de la muralla. No fuera de la muralla. De nuevo, esto es cierto para nosotros, ¿verdad? Toda la vieja clase se corrompió, solo se preocuparon por sí mismos. Porque ¿qué es la corrupción? Esto es, en efecto, lo que es la corrupción: no interesarse en los demás, solo en uno mismo.

Luego se da cuenta: de acuerdo, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Se da cuenta de que no se puede combatir la corrupción con más normas, más leyes, porque las normas y las leyes también se corromperán. Lo cual es cierto.

Entonces, su conclusión: solo podemos restaurar un sentido de civilización si las instituciones que estaban en el núcleo de esa civilización vuelven a sus primeros principios, porque en ese primer principio había una especie de energía e idealismo sobre los cuales se podía construir la civilización.

Ahora, eso es lo que se debe hacer. Que las universidades vuelvan a su primer principio, a lo que es la universitas , a lo que es una educación general real, y después Cultura animi philosophia est —pones la cultura y las humanidades en primer lugar, junto con las habilidades necesarias para una determinada profesión.

Imagina que un partido socialista volviera a su primer principio de lo que realmente significa el socialismo. Que los liberales volvieron al primer principio de lo que es la esencia del liberalismo. Que la iglesia volviera a su primer principio, el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Como el centro del Evangelio y no su propio poder.

Así que, escucha. Es tiempo de reflexión y de preparación para la batalla, la batalla que debe liberarse para recuperar un nuevo poder, si es que el mundo entero no colapsa antes de eso, para hacer de este mundo un lugar mejor donde todos puedan vivir su vida con dignidad, con pasión por la verdad, con la creación de belleza, la lucha por la justicia y la compasión por los demás seres humanos.