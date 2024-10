¿Trump ‘elogió’ a Hitler? Kamala Harris lo llama fascista tras declaración de exsecretario

La vicepresidenta Kamala Harris dijo que cree que Donald Trump “es un fascista” después de que un exfuncionario que trabajó con el republicano, quien fue su jefe de gabinete más longevo, dijera que el expresidente Trump elogió a Adolf Hitler mientras estaba en el cargo y puso la lealtad personal por encima de la Constitución.

Harris aprovechó los comentarios del exjefe de gabinete John Kelly, un general retirado del Cuerpo de Marines, sobre su exjefe en entrevistas con The New York Times y The Atlantic publicadas el martes, advirtiendo que el candidato republicano cumple con la definición de fascista y que Trump, mientras estaba en el cargo, sugirió que el líder nazi “hizo algunas cosas buenas”.

Hablando en una reunión pública de CNN el miércoles por la noche, Harris dijo que ofrecen una ventana a quién “realmente es” el expresidente y el tipo de comandante en jefe que sería.

Cuando se le preguntó a la vicepresidenta y candidata demócrata si creía que Trump es un fascista, Harris respondió dos veces: “Sí, lo creo”. Más tarde, ella misma lo sacó a colación, -diciendo que Trump, si es elegido de nuevo, sería “un presidente que admira a los dictadores y es un fascista”.

Kamala Harris dice que Trump “es un peligro para EU”

La candidata presidencial demócrata dijo que los comentarios de Kelly, hechos unas dos semanas antes de que los votantes decidan si envían a Trump de regreso a la Oficina Oval, fueron una “llamada al 911 al pueblo estadounidense” por parte del exjefe de gabinete.

Además, Harris rápidamente aprovechó los mensajes del exfuncionario de Trump como parte de su mensaje final a los votantes mientras trabaja para mejorar sus resultados en la elección en las urnas para los estadounidenses. Será el próximo 5 de noviembre cuando las y los estadounidenses salgan a votar.

“Creo que Donald Trump es un peligro para el bienestar y la seguridad de los Estados Unidos de América”, dijo. Harris apuntó que el pueblo estadounidense merece un presidente que mantenga “ciertos estándares”, que incluyen “ciertamente no compararse, de una manera claramente admirativa, con Hitler”.

Agregó que si es reelegido, Trump ya no se dejaría atemperar por personas que lo “restringirían” de sus peores impulsos.

Más temprano el miércoles, Harris repitió sus advertencias cada vez más graves sobre la aptitud mental de Trump y sus intenciones para la presidencia.

“Esta es una ventana a quién es realmente Donald Trump, de las personas que lo conocen mejor, de las personas que han trabajado con él codo a codo en la Oficina Oval y en la Sala de Situación”, dijo Harris a los periodistas fuera de la residencia del vicepresidente en Washington.

¿Qué dijo John Kelly, exfuncionario de Trump, sobre el expresidente?

Los comentarios de Kelly, el general retirado de la Marina que trabajó para Trump en la Casa Blanca de 2017 a 2019, se basaron en advertencias pasadas de quienes fueron altos funcionarios durante la administración Trump a medida que las elecciones entran en sus últimas dos semanas.

Kelly ha criticado durante mucho tiempo a Trump y anteriormente lo acusó de llamar a los veteranos muertos en combate “tontos” y “perdedores”. Sus nuevas advertencias surgieron mientras Trump busca un segundo mandato, prometiendo expandir drásticamente su uso de las fuerzas armadas en su país y sugiriendo que usaría la fuerza para perseguir a los estadounidenses que considera “enemigos internos”.

“Comentó más de una vez que, ‘Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas’”, recordó Kelly al periódico Times. Kelly dijo que por lo general sofocaba la conversación diciendo que “nada de lo que (Hitler) hizo, se podría argumentar, fue bueno”, pero Trump ocasionalmente volvía a sacar el tema.

En su entrevista con The Atlantic, Kelly recordó que cuando Trump planteó la idea de necesitar “generales alemanes”, Kelly preguntaba si se refería a “los generales de Bismarck”, refiriéndose a Otto von Bismarck, el canciller que supervisó la unificación de Alemania. “Seguramente no puedes referirte a los generales de Hitler”, recordó Kelly haberle preguntado a Trump. A lo que el expresidente respondió: “Sí, sí, los generales de Hitler”.

Trump dijo en su plataforma de redes Truth Social que Kelly había “inventado una historia” y luego acumuló insultos contra su exjefe de gabinete, incluido que la “dureza de Kelly se transformó en debilidad”.

¿Qué dijo el equipo de Trump sobre que supuestamente elogia a Hitler?

La campaña de Trump también negó las versiones. El portavoz de la campaña, Steven Cheung, dijo que Kelly se había “engañado a sí mismo con estas historias desacreditadas que ha fabricado” y, después de la declaración de Kamala Harris, acusó a la candidata demócrata de compartir “mentiras y falsedades descaradas”.

Chris Sununu, gobernador republicano de New Hampshire y alguna vez crítico de Trump, dijo que los comentarios de Kelly no cambiaron sus planes de votar por el expresidente.

“Mira, hemos escuchado muchas cosas extremas sobre Donald Trump, de Donald Trump. Es realmente parte del curso”, dijo el gobernador a CNN. “Desafortunadamente, con un tipo como ese, es algo que está en la votación en este momento”.