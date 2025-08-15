Peso se recupera del ‘trancazo’ que le dio el dólar: ¿Cuánto gana HOY viernes?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 15 de agosto.

El peso retoma las ganancias ante el dólar en el cierre de la semana, esto tras ir en picada y perder 17 centavos en la sesión anterior.

“El dólar se debilita debido a que, a pesar de que se observó una alta inflación al productor en julio, se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal recortará en 25 puntos base su tasa de interés, en al menos 2 ocasiones antes de que termine el año”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cuál es la cotización del dólar HOY 15 de agosto?

El peso mexicano se aprecia 0.50 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.70 unidades, 11 centavos menos comparado con el cierre del jueves 14 de mayo.

Este valor se refiere al tipo de cambio oficial y se basa en un promedio de cotizaciones del mercado cambiario.

¿Qué es el tipo de cambio y por qué es importante?

El tipo de cambio es la relación entre dos monedas que determina cuánto de una moneda se necesita para comprar una unidad de otra.

Este índice es fundamental no solo para el comercio internacional, sino también para las decisiones de inversión y la planificación financiera. En el caso de México, el tipo de cambio con el dólar estadounidense es especialmente relevante debido a la estrecha relación económica entre ambos países.

Precio del dólar en bancos mexicanos

Este es el precio del dólar en distintas instituciones financieras este viernes 15 de agosto.

Banco Azteca : 19.30 pesos a la venta

: 19.30 pesos a la venta Banamex : 19.17 pesos a la venta

: 19.17 pesos a la venta BBVA : 18.96 pesos a la venta

: 18.96 pesos a la venta Banorte: 19.15 pesos a la venta

En los últimos meses, el peso mexicano ha mostrado signos de fortalecimiento, estabilizándose por debajo de los 19 pesos después de las amenazas de aranceles de Donald Trump que, a juicio de analistas del mercado, tenían el potencial de disparar la depreciación de la moneda mexicana.

¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?

Están las decisiones políticas monetarias. En EU, la Reserva Federal está bajo presión de Trump para recortar la tasa de interés, un panorama que impacta directamente en la cotización del dólar.

Las situaciones económicas globales también influyen en el tipo de cambio. Al respecto, este viernes 15 de agosto, Donald Trump y Vladimir Putin tienen una cumbre en Alaska en la que hablarán sobre un posible alto al fuego en Ucrania.

Expectativas de inflación: La percepción sobre el futuro del nivel de los precios también juega un papel crucial en la determinación del tipo de cambio.

¿Qué monedas se aprecian y deprecian más ante el dólar?

Las monedas que acompañan al peso en las ganancias son el florín húngaro con 0.60 por ciento; el zloty polaco con 0.58 por ciento; el peso colombiano con 0.56 por ciento; el yen japonés con 0.49 por ciento, y la corona checa con 0.47 por ciento.

En contraste, las divisas que más centavos pierden son el rublo ruso con 0.45 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.31 por ciento; la lira turca con 0.16 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.08 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.29 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.95 por ciento.

Con información de Valeria López