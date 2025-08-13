Wall Street amanece de buenas tras récords del Dow Jones: Así cotiza HOY

Las negociaciones en Wall Street mantienen al Nasdaq y S&P 500 en niveles récord tras las cifras de inflación en Estados Unidos, mientras los inversionistas están a la espera de que se lleven a cabo algunas declaraciones por parte de oficiales de la Fed a lo largo de la sesión.

El Dow Jones registra un incremento de 0.65 por ciento, en los 44 mil 751.11 enteros, el Nasdaq con 21 mil 738.85 puntos, sube 0.26 por ciento y el S&P 500 con 0.26 por ciento más, ronda en las 6 mil 458.96 unidades.

“Existe apetito por riesgo tras el reporte de inflación en Estados Unidos de ayer que ha fortalecido la expectativa de recortes de la Reserva Federal. El mercado descuenta casi por completo 25 puntos base para la próxima decisión del 17 de septiembre”, destacan analistas de Grupo Financiero Banorte.

Entre los 30 valores del Dow Jones, dominan claramente las ganancias, y encabezan el impulso alcista las acciones de UnitedHealth (3.59 %), Nike (2.96 %) y Merck (2.58 %).

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 13 de agosto?

A nivel local, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cede 0.31 por ciento, en los 58 mil 493.26 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.33 por ciento menos, ronda en los mil 173.99 enteros.

Del lado de Europa, el IBEX 35 de España gana 0.76 por ciento, en los 14 mil 990.43 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.66 por ciento, en las 7 mil 804.55 unidades, el DAX en Alemania con 0.47 por ciento más, ronda en los 24 mil 166.88 putos, y el FTSE 100 de Londres que sube 0.05 por ciento, se coloca en los 9 mil 151.15 puntos.

Por su parte, los crudos marcadores presentan retrocesos de 1.20 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 62.41 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.91 por ciento menos, se sitúa en los 65.52 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.