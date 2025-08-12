Wall Street opera al alza tras publicación de dato de inflación en EU: Dow Jones gana 0.88%

Las negociaciones al interior de Wall Street registran movimientos positivos a medida que los operadores asimilan los datos de inflación en Estados Unidos.

El Dow Jones reporta un incremento de 0.88 por ciento, en los 44 mil 362.14 puntos, el S&P 500 con 0.61 por ciento más, ronda en las 6 mil 412.38 enteros, mientras que el Nasdaq con 21 mil 512.01 unidades, suma 0.59 por ciento.

“Los mercados asimilan los datos de inflación, en búsqueda de señales que confirmen las próximas acciones de política monetaria del Fed. Al respecto, parece reforzarse la esperanza de una baja en tasas en septiembre. Asimismo, destaca el desarrollo de negociaciones comerciales, en donde destacó que el presidente Trump extendió la prórroga de 90 días para China”, destacan analistas de BX+.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 12 de agosto?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un aumento de 0.05 por ciento, colocándose en los 58 mil 442.54 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, el incremento es de 0.29 por ciento, al ubicarse en los mil 174.35 puntos.

En Europa el DAX alemán es el único que retrocede 0.13 por ciento, con 24 mil 40.28 puntos, mientras que las ganancias son de 0.50 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 7 mil 736.86 enteros, seguido el IBEX 35 de España que suma 0.21 por ciento, y para el FTSE 100 de Londres con 0.01 por ciento más, en las 9 mil 129.40 unidades.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 0.63 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 63.56 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 0.36 por ciento, en un nivel de 66.39 billetes verdes el barril.