Wall Street abre mixto a la espera de datos económicos en EU: ¿Cómo operan sus indicadores HOY?

Los principales índices accionarios de Nueva York inician la semana con cambios dispares, mientras los inversionistas se preparan para adentrarse en una semana que estará cargada de información económica en Estados Unidos relevante.

En Wall Street, el Dow Jones reporta un retroceso de 0.32 por ciento, en los 44 mil 34.76 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.09 por ciento menos, en las 6 mil 384.83 unidades, y el Nasdaq con 0.09 por ciento más, se coloca en los 21 mil 470.64 puntos.

“No descartamos movimientos acotados a lo largo de la sesión. Primero, a la espera de una serie de datos económicos a publicarse esta semana muestren más claridad sobre la salud de la economía estadounidense y el efecto de las tarifas en los precios, pudiendo reforzar las expectativas de un próximo recorte en tasas por parte del Fed”, apuntan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 11 de agosto?

En México, ambas bolsas muestran cambios marginales, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.09 por ciento, en los 58 mil 123.36 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el descenso es de 0.01 por ciento con mil 166.65 unidades.

Del lado de Europa, la única ganancia es para el FTSE 100 de Londres con 0.33 por ciento, en las 9 mil 126.95 unidades, mientras que las pérdidas son de 0.63 por ciento para el DAX en Alemania, que se sitúa en los 24 mil 44.48 enteros, el CAC 40 de Francia resta 0.61 por ciento, en los 7 mil 964.99 puntos, y el IBEX 35 de España con 14 mil 827.50 unidades, retrocede 0.09 por ciento.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 11 de agosto

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) cede 0.09 por ciento y se ubica en los 63.82 dólares por barril y el referencial Brent que baja 0.17 por ciento se coloca en los 66.48 billetes verdes por unidad.