Tren Maya, en números rojos: ¿Cuánto dinero de tus impuestos van para su operación?

Este es el dinero que gasta el Tren Maya por día del erario público. (Foto: El Financiero)

Desde su inauguración, a finales de 2023, y hasta junio de 2025, el Tren Maya ha acumulado pérdidas operativas por 5 mil 807 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo reciente de El Financiero.

Según los estados financieros de la paraestatal que involucran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los costos de operación del tren ascienden a 6 mil 332 millones de pesos durante los últimos dos años. Mientras tanto, sus ingresos totales suman apenas 525 millones de pesos.

Esto implica que, en promedio, se han destinado más de 12 millones de pesos diarios, es decir, más de 12 mil pesos por minuto, del presupuesto público para cubrir su funcionamiento.

Por ejemplo, de cada peso generado por el Tren Maya, se necesitaron 12 pesos del erario público para subsidiar su funcionamiento. De cada 10 pesos generados, se necesitaron 120 pesos más, lo cual se traduce en dinero que proviene de los impuestos de los mexicanos.

Solo en la mitad de este año, se han usado 2 mil 259 millones de pesos para mantener en circulación al ferrocarril turístico, es decir, para que este se mantenga en operación.

¿Cuánto perdió por día el Tren Maya en su primer año de operación?

Durante su primer año de funcionamiento, el Tren Maya perdió 7 millones de pesos diarios en promedio, es decir, su pérdida operativa ascendió a 2 mil 561 millones de pesos.

Según lo dicho por el director del Tren Maya, y secundado por la presidenta, las pérdidas operativas del proyecto ferroviario están contempladas en el plan de negocios. El punto de equilibrio para la empresa del Estado llegaría hacia 2030, según lo reiterado por Lozano.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Maya es rentable: "El Tren Maya es rentable, fue diseñado con rentabilidad. Estos primeros años son de pasajeros, como bien dice, no ha llegado toda la flota de trenes, no porque haya habido un problema, sino porque así se diseñó, los trenes llevan construirlos“.