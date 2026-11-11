Con licor de cempasúchil y axiote: Así es Taller Astrafilia, microdestilería artesanal que ofrece catas

Los productos dentro de Taller Astrafilia se producen de forma artesanal y con procesos de elaboración lentos, respetando cada etapa y temporalidad. (Foto: Cecilia L. García/ Cortesía Taller Astrafilia)

En medio del bullicio de Eje Central, una pequeña fachada resguarda, detrás de su portón negro, una microdestilería llamada Taller Astrafilia, donde mujeres —en su mayoría— transforman flores y plantas en bebidas alcohólicas.

El espacio luce como una antigua botica: sobre las repisas hay botellas de licores y ginebras; en las paredes, pósteres con ilustraciones y explicaciones sobre distintas plantas, además de vegetación que decora cada rincón y recuerda su importancia en la elaboración de los destilados.

Aunque el verde suele predominar, a finales de año el Taller Astrafilia se tiñe de naranja con la llegada de las flores de cempasúchil, que invaden los distintos espacios de la microdestilería.

Casa Retama se puede visitar agendando una cita en Airbnb. (Foto: Ricardo López/ Cortesía Taller Astrafilia)

Pues es aquí donde se lleva a cabo todo el proceso: desde deshojar y secar las flores hasta macerarlas, destilarlas y distribuir las bebidas. Esta última tarea es parte del trabajo de Las Espirituosas, un colectivo de mujeres que trabaja de la mano con Taller Astrafilia.

Este es el proceso que el equipo ha perfeccionado durante 15 años y que ahora es posible conocer de cerca mediante recorridos guiados y catas de los destilados que se producen en el lugar, como parte de Casa Retama, el nuevo proyecto de Las Espirituosas y Taller Astrafilia.

¿Cómo es Taller Astrafilia, la microdestilería urbana?

Taller Astrafilia es un proyecto que fundaron Andrés Rubio y Heráclito López, dos amigos que comenzaron a hacer ginebras —una bebida que se obtiene tras la maceración de botánicos, principalmente el enebro— por hobby.

Poco después se unió a ellos Ingrid Solís, quien finalmente se convirtió en la cabeza de este proyecto, en el cual cada parte de la creación de las bebidas se hace con calma, respetando temporalidades y procesos.

Un punto de suma importancia, ya que trabajan enteramente con insumos naturales: los botánicos para las ginebras, las flores para los licores y hasta las tortillas tatemadas que lleva su bebida de cacahuate. Esto, incluso cuando seguir estos pasos puede representar un costo mayor.

Casa Retama es el nuevo proyecto de Las Espirituosas y Taller Astrafilia. (Foto: Cecilia L. García)

“Es más barato comprar aceites esenciales, pero también es eliminar la esencia de por qué se han creado las bebidas, las cuales empezaron por el amor a las plantas”, explica ‘Chanchi’, apodo de Ingrid Solís.

Trabajar con ingredientes naturales también es más complejo. Cada flor y botánico se seca en Taller Astrafilia con procesos artesanales que llevan más tiempo, pero que otorgan resultados que no se podrían obtener de otra forma.

“Un buen secado te da una calidad increíble en el producto. Si tú le das el tiempo necesario a la planta, ella te da muchísimo”, dice Ingrid mientras destapa un frasco con cáscaras de naranja que se habían secado el año pasado, pero mantenían un aroma fuerte.

Los procesos naturales no solo son importantes para Taller Astrafilia por los resultados, pues buscan que su labor sea lo más sustentable posible: no adelantan temporalidades, trabajan con productores sin regateos y utilizan botánicos mexicanos.

Taller Astrafilia produce un licor de cempasúchil con ingredientes naturales. (Foto: Cecilia L. García)

“Hay muchas plantas que por desuso se están dejando de plantar como el pápalo. Nosotros lo hemos empezado a usar mucho en las ginebras, para darles otros usos, que puedan funcionar y también es visibilizar estas plantas que son autóctonas”, indica.

Una vez que se tienen las flores y plantas secas, se inicia un proceso de creación. Algunas se maceran, otras se destilan y, mientras tanto, ‘Chanchi’ y su equipo siguen buscando dar con nuevas recetas.

“Somos muy lentas, tenemos un licor que llevamos 3 años buscando la receta, porque al final hacemos todo”, señala. Para muestra, su vermut, un vino macerado que llevó cinco años en ver la luz.

¿Cuáles son los licores del Taller Astrafilia?

Probar los licores que se fabrican en Taller Astrafilia es igual a vivir un momento ‘Ratatouille’ y no es para menos, la intención siempre fue que en cada nota de la bebida se encontrara a México.

“Nos fuimos más a la gastronomía o algo que representara a la comida de México. Ahora lo usan para mixología, pero nació como un aperitivo”, comparte ‘Chanchi’ sobre los licores que van desde el cacahuate hasta el cempasúchil.

Probarlos es trasladarte hacia los puestos del mercado en donde venden mole, semillas y especias a granel; llegar a casa y oler la comida recién hecha; o disfrutar de una palanqueta un domingo por la tarde.

“Son sabores que te recuerdan a México”, indica Ingrid sobre los licores, los cuales se elaboran con miel de agave traída desde Jalisco y tienen una graduación alcohólica de 30 grados.

La visita a Casa Retama incluye una cata guiada de los productos de Taller Astrafilia. (Foto: Cecilia L. García)

Sus ginebras no se quedan atrás. Lejos del clásico enebro, en las que prepara Taller Astrafilia se pueden encontrar sabores botánicos tradicionales en México: la hoja de aguacate, la hoja santa y hasta la pimienta gorda.

Aunque este es el sabor más marcado, lo cierto es que sus ginebras tienen un perfil mucho más complejo: se elaboran con 32 plantas diferentes y, dependiendo de la receta, pueden tener notas más cítricas, herbales, florales o especiadas.

“Los 4 más o menos tienen las mismas plantas. De los 32 ponle que 28 son las mismas. Tenemos 2 que son las que sobresalen: una planta y una especia. Todas tienen 47 grados”, explica ‘Chanchi’.

Taller Astrafilia también produce otras bebidas como bitters, sotol, vermut con una receta reinterpretada, whiskies de maíz, rones, charandas, pox, destilado de pulque, raicillas, bacanoras y mezcales.

¿Cómo acceder a las catas de Taller Astrafilia? Así puedes visitar Casa Retama

Recorrer los pasillos de Taller Astrafilia, ver cómo se hace cada licor y ginebra mientras se disfruta de un cóctel, y probar los productos que se hacen en la microdestilería es posible.

Las Espirituosas, que distribuyen los productos de Taller Astrafilia, desarrollaron Casa Retama, un nuevo proyecto en donde se puede recorrer la microdestilería, conocerla y finalizar con una cata.

Las visitas se pueden agendar a través de Airbnb, así como mediante su cuenta de Instagram. Además, es posible comprar sus productos directamente en Taller Astrafilia, donde te puedes llevar desde una botella.

Taller Astrafilia se encuentra ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 105, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX.