Para curar fatiga, jaqueca y adicciones: Así era la Coca-Cola antes de convertirse en refresco

La fórmula actual de Coca-Cola es distinta de la preparación original de John Pemberton, que combinaba vino de uva, hojas de coca y nuez de cola. (Foto: Pexels/ Imagen generada con IA Gemini)

La burbujeante sensación de cada sorbo, la dulzura que permanece en la boca y las ligeras notas cítricas combinadas con las de vainilla hacen de la Coca-Cola una bebida irresistible para muchas personas.

Es habitual acompañarla con papas fritas, hamburguesas y tacos al pastor. También se mezcla con otros ingredientes para preparar cócteles, como la famosa cuba libre, que combina refresco de cola, jugo de limón y ron.

Sin embargo, antes de convertirse en una de las bebidas más reconocidas del mundo, la Coca-Cola tuvo otro propósito: se comercializaba como un jarabe que prometía aliviar desde dolores de cabeza, estomacales hasta adicciones.

Bajo el nombre de French Wine Coca, el producto creado por John Stith Pemberton comenzó a venderse con una receta poco convencional para nuestros días y muy distinta de la actual: combinaba vino de uva con hojas de coca.

¿Quién inventó la Coca-Cola y en qué año?

John Stith Pemberton fue el creador de la bebida que hoy se consume en todo el mundo. Originario de Georgia, Estados Unidos, decidió estudiar medicina botánica y farmacia durante su juventud.

Para ello, cursó sus estudios en la Southern Botanical Medical College durante la década de 1850. Al terminarlos, viajó a Filadelfia, donde estudió farmacología durante un año más. Esta formación le permitió obtener conocimientos en medicina y farmacia.

Aunque ejercía ambas profesiones, Mark Pendergrast explica en su libro Dios, Patria y Coca-Cola que, en aquella época, su principal fuente de ingresos provenía de la venta de productos patentados.

La receta original de la Coca-Cola llevaba vino de uvas. [Fotografía. Cuartoscuro] (Daniel Augusto)

El autor señala que, tras la Guerra Civil estadounidense, aumentó la oferta de estos productos: elixires, tónicos y jarabes que prometían curar todo tipo de enfermedades, incluso sin contar con sustento científico.

Este mercado proliferó en Estados Unidos por diversos factores, entre ellos “el hábito de automedicarse que habían adquirido los veteranos de guerra” y el hecho de que “la profesión médica no avanza al mismo ritmo que la Revolución Industrial”, de acuerdo con el libro.

Es así que Pemberton vio en este negocio una buena entrada de capital. En este periodo, estalló la Guerra de Secesión, en donde John Stith luchó; sin embargo, fue herido durante la batalla de Columbus con un sable en 1865.

Tras el incidente, se retiró temporalmente para recuperarse. Después retomó la venta de productos patentados y, hacia finales de la década de 1860, comenzó a desarrollar sus propias preparaciones.

Con el tiempo, sus negocios crecieron y Pemberton se mudó a Atlanta. Sin embargo, su situación económica se deterioró y, para 1872, su empresa atravesaba una crisis que terminó por llevarla a la quiebra.

¿Cuál era la receta original del French Wine Coca?

Tras atravesar esa crisis, Pemberton dedicó sus esfuerzos a desarrollar nuevos productos. Mark Pendergrast señala que también era un lector asiduo que “consultaba ampliamente todos los escritos internacionales sobre farmacia”.

De esta manera, conoció las posibles aplicaciones de la hoja de coca, un ingrediente que gozaba de popularidad en aquella época. “Los fabricantes producían pastillas de coca, ungüentos, vaporizadores, vinos, licores, gaseosas, polvos e incluso cigarrillos”, indica el libro.

Antes de que naciera la fórmula original de Coca-Cola, ya existía el Vin Mariani, una bebida elaborada con hojas de coca por Angelo Mariani. Pemberton tomó esta preparación como inspiración para desarrollar su propia receta.

De acuerdo con Dios, Patria y Coca-Cola, la primera fórmula contenía “las propiedades medicinales de la Erythroxylon coca de Perú, nueces de cola africanas, damiana genuina y vino puro de uva”. El producto recibió el nombre de French Wine Coca.

El uso de las hojas de coca en una bebida que se promocionaba por sus supuestos beneficios para la salud también respondía a una motivación personal de Pemberton.

Tras resultar herido durante la guerra, presuntamente desarrolló una dependencia de la morfina. En aquella época, se creía que la coca podía ayudar a combatir la dependencia de este fármaco.

¿Qué enfermedades prometía curar la Coca-Cola?

Como era habitual en la época, John Stith Pemberton promocionó su producto como un remedio para diversos padecimientos y afecciones nerviosas. Así lo muestra un anuncio de 1885 citado en el libro Dios, Patria y Coca-Cola.

“A todos los que sufran de trastornos nerviosos les recomendamos usar este maravilloso y delicioso remedio, French Wine Coca, infalible para curar a todas las personas afectadas por problemas nerviosos, dispepsia, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y debilitantes, irritabilidad gástrica, constipación, jaqueca, neuralgia, etcétera”, señala el anuncio reproducido en el libro.

Además de ofrecerse para aliviar esos malestares, el producto se promocionaba como un tónico vigorizante. También se le atribuían supuestas propiedades para prolongar la vida y combatir el insomnio, la melancolía y la hipocondría.

La Coca-Cola se dejó de preparar con vino para 1886. En ese momento nació el jarabe concentrado listo para mezclarse con agua carbonatada. (Foto: Pexels)

¿Por qué se eliminó el vino de la receta de la Coca-Cola?

La fórmula original cambió en 1886, cuando se aprobó la prohibición del alcohol en Atlanta, Georgia. Aunque el French Wine Coca se comercializaba como una medicina, la medida afectó su composición y llevó a Pemberton a buscar una alternativa sin vino.

“Empezó a probar con una serie de extractos, principalmente de zumos de fruta destilados, pero todos le parecían demasiado amargos”, indica el libro. Para equilibrar los sabores, agregó azúcar y ácido cítrico.

Así nació un jarabe concentrado que todavía contenía hojas de coca y nuez de cola. Según Dios, Patria y Coca-Cola, la preparación estaba pensada para mezclarse con agua carbonatada.

La revista National Geographic señala que Frank Mason Robinson, especialista en marketing, fue quien ideó el nombre y el logotipo de Coca-Cola a partir de los dos ingredientes principales de la bebida: las hojas de coca y la nuez de cola.

A pesar del desarrollo del producto, los problemas de salud y las dificultades económicas de Pemberton marcaron el final de su participación en el negocio. El farmacéutico necesitaba dinero y terminó cediendo los derechos de la empresa a Asa Candler, quien vio en la fórmula una oportunidad comercial.

¿Qué la receta de Coca-Cola tras su venta?

Bajo la dirección de Candler, Coca-Cola dejó atrás su alcance inicial como tónico medicinal y comenzó a consolidarse como un negocio de mayor escala. El empresario apostó por la publicidad y la distribución para dar a conocer la bebida y ampliar su presencia en el mercado estadounidense.

Con el paso del tiempo, la composición también cambió. Las hojas de coca, las nueces de cola y la damiana, ingredientes relacionados con las primeras versiones de la fórmula, dejaron de formar parte de la bebida.

El creador original de la Coca-Cola tuvo que vender su marca. (Foto: Pexels)

Actualmente, Coca-Cola contiene agua carbonatada, azúcares añadidos, colorante caramelo clase IV, ácido fosfórico, saborizantes y cafeína, según la información publicada por la propia marca.

La fórmula actual es muy distinta de aquella preparación que Pemberton desarrolló en el siglo XIX, cuando los remedios patentados competían por la atención de un público interesado en encontrar alivio para distintos malestares.