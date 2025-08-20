Edwin Luna y la Trakalosa en la Feria del Marisco 2025: Cartelera completa del evento en el Edomex

Esta es la cartelera completa de la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec, Estado de México. (Foto: Daniel Augusto/Antonio Cruz/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)

La Feria del Marisco 2025 se prepara para su duodécima edición en el Estado de México, donde se presentan diferentes artistas, entre ellos Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

En este festival gastronómico no solo se celebra la riqueza culinaria del mar, sino que también se presenta como una plataforma para el entretenimiento y la cultura.

Edwin Luna y la Trakalosa se presentan en la Feria del Marisco de Zinacantepec 2025. (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

¿Dónde y cuándo se lleva a cabo la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco 2025 se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto de 2025 y el evento tiene dos sedes principales, la primera de ellas en la Plaza Cívica de Zinacantepec y el Pabellón de San Luis Mextepec, ambos en el mismo municipio.

Durante estos tres días, los visitantes disfrutan de los diferentes platillos a base de mariscos frescos en una mezcla y experiencia única que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

El horario de la feria está pactado desde las 12:00 p.m. a las 10:00 p.m. Es importante destacar que la venta de bebidas alcohólicas estará permitida solo hasta las 10:00 p.m., con el objetivo de mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria del Marisco 2025?

Además de asistir al evento gastronómico para comer un ceviche, un coctel de camarón o un aguachile como el que enamoró a Rosalía, uno de los principales atractivos de la Feria del Marisco 2025 es su cartelera musical.

Quien encabeza el cartel es Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey que se presenta con sus éxitos ‘Supiste hacerme mal’, ‘Borracho de amor’, ‘Broche de oro’ y ‘Doble vida’.

Además, se presenta la Sonora Santanera de Carlos Colorado y Los Yonic’s, a cargo del hijo de José Manuel Zamacona, quien murió en 2021. Esta es la cartelera completa con horarios por día:

Viernes 22 de agosto

Banda san pedro El Molino: 11:30 a.m.

Danza folklórica ‘Mekuni’: 13:00 p.m.

Forajidos: 14:00 p.m.

Suve: 15:30 p.m.

Los Dengues: 17:00 p.m.

Hermanos Frontera: 18:30 p.m.

Alma de Satín: 19:30 p.m.

Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda: 20:00 p.m.

Sábado 23 de agosto

Grupos de danza folklórica: 11:00 a.m

Mágicos por siempre: 13:00 p.m.

Cousin musical: 14:30 p.m.

Grupo Los Otros: 16:00 p.m.

Grupo Xinan: 17:30 p.m.

Sensación MX: 19:00 p.m.

Los Bybys y Los Yonic’s: 20:00 p.m.

Domingo 24 de agosto

Grupo de danza folklórica: 11:00 a.m.

Elegancia norteña de Fidel Martínez: 13:00 p.m.

The Puppets: 14:30 p.m.

Nuevo mando: 16:00 p.m.

Banda de rock MUR: 17:30 p.m.

Depor Cumbia: 19:00 p.m.

Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey: 21:00 p.m.

La Feria del Marisco 2025 en el Edomex incluye una amplia cartelera musical. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Además, el domingo 24 de agosto hay función de lucha libre en el Jardín Constitución de Zinacantepec a partir del mediodía, los encuentros programados son los siguientes:

Brujo y Nativo vs. Prince Magic y Rey fontes

Genex y Sodom vs. Tempo y Cósmico

Ciclón Ramírez Jr., Dios del inframundo y Vengador Radioactivo vs. Emperador Azteca, Hijo de Fisman y Rambo Jr.

¿Qué otras actividades hay en la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco 2025 no solo se limitará a la gastronomía; habrá una variedad de actividades para todos los gustos. Algunas de las actividades más destacadas incluyen el concurso de disfraces, el carnaval marisquero y la carrera del marisco donde los participantes corren 5 kilómetros.

Además, se espera la participación de aproximadamente 70 marisquerías que ofrecen una amplia gama de platillos, desde ceviches y aguachiles hasta empanadas y cocteles de mariscos.