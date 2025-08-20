Food and Drink

Edwin Luna y la Trakalosa en la Feria del Marisco 2025: Cartelera completa del evento en el Edomex

La Feria del Marisco 2025 en el Estado de México se lleva a cabo en el municipio de Zinacantepec y tiene una duración de 3 días.

Esta es la cartelera completa de la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec, Estado de México. (Foto: Daniel Augusto/Antonio Cruz/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)
Esta es la cartelera completa de la Feria del Marisco 2025 en Zinacantepec, Estado de México. (Foto: Daniel Augusto/Antonio Cruz/Cuartoscuro/Imagen generada con IA Gemini)
Por Redacción

La Feria del Marisco 2025 se prepara para su duodécima edición en el Estado de México, donde se presentan diferentes artistas, entre ellos Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

En este festival gastronómico no solo se celebra la riqueza culinaria del mar, sino que también se presenta como una plataforma para el entretenimiento y la cultura.

Edwin Luna y la Trakalosa se presentan en la Feria del Marisco de Zinacantepec 2025. (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro)
¿Dónde y cuándo se lleva a cabo la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco 2025 se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto de 2025 y el evento tiene dos sedes principales, la primera de ellas en la Plaza Cívica de Zinacantepec y el Pabellón de San Luis Mextepec, ambos en el mismo municipio.

Durante estos tres días, los visitantes disfrutan de los diferentes platillos a base de mariscos frescos en una mezcla y experiencia única que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

El horario de la feria está pactado desde las 12:00 p.m. a las 10:00 p.m. Es importante destacar que la venta de bebidas alcohólicas estará permitida solo hasta las 10:00 p.m., con el objetivo de mantener un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria del Marisco 2025?

Además de asistir al evento gastronómico para comer un ceviche, un coctel de camarón o un aguachile como el que enamoró a Rosalía, uno de los principales atractivos de la Feria del Marisco 2025 es su cartelera musical.

Quien encabeza el cartel es Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey que se presenta con sus éxitos ‘Supiste hacerme mal’, ‘Borracho de amor’, ‘Broche de oro’ y ‘Doble vida’.

Además, se presenta la Sonora Santanera de Carlos Colorado y Los Yonic’s, a cargo del hijo de José Manuel Zamacona, quien murió en 2021. Esta es la cartelera completa con horarios por día:

Viernes 22 de agosto

  • Banda san pedro El Molino: 11:30 a.m.
  • Danza folklórica ‘Mekuni’: 13:00 p.m.
  • Forajidos: 14:00 p.m.
  • Suve: 15:30 p.m.
  • Los Dengues: 17:00 p.m.
  • Hermanos Frontera: 18:30 p.m.
  • Alma de Satín: 19:30 p.m.
  • Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda: 20:00 p.m.

Sábado 23 de agosto

  • Grupos de danza folklórica: 11:00 a.m
  • Mágicos por siempre: 13:00 p.m.
  • Cousin musical: 14:30 p.m.
  • Grupo Los Otros: 16:00 p.m.
  • Grupo Xinan: 17:30 p.m.
  • Sensación MX: 19:00 p.m.
  • Los Bybys y Los Yonic’s: 20:00 p.m.

Domingo 24 de agosto

  • Grupo de danza folklórica: 11:00 a.m.
  • Elegancia norteña de Fidel Martínez: 13:00 p.m.
  • The Puppets: 14:30 p.m.
  • Nuevo mando: 16:00 p.m.
  • Banda de rock MUR: 17:30 p.m.
  • Depor Cumbia: 19:00 p.m.
  • Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey: 21:00 p.m.
La Feria del Marisco 2025 en el Edomex incluye una amplia cartelera musical. (Foto: Cuartoscuro.com). (Crisanta Espinosa Aguilar)

Además, el domingo 24 de agosto hay función de lucha libre en el Jardín Constitución de Zinacantepec a partir del mediodía, los encuentros programados son los siguientes:

  • Brujo y Nativo vs. Prince Magic y Rey fontes
  • Genex y Sodom vs. Tempo y Cósmico
  • Ciclón Ramírez Jr., Dios del inframundo y Vengador Radioactivo vs. Emperador Azteca, Hijo de Fisman y Rambo Jr.

¿Qué otras actividades hay en la Feria del Marisco 2025?

La Feria del Marisco 2025 no solo se limitará a la gastronomía; habrá una variedad de actividades para todos los gustos. Algunas de las actividades más destacadas incluyen el concurso de disfraces, el carnaval marisquero y la carrera del marisco donde los participantes corren 5 kilómetros.

Además, se espera la participación de aproximadamente 70 marisquerías que ofrecen una amplia gama de platillos, desde ceviches y aguachiles hasta empanadas y cocteles de mariscos.

MariscosEdomexMúsica regional mexicana

