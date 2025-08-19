Camarones ‘radiactivos’ en Walmart: ¿Por qué marca alertó la FDA?

La exposición a grandes cantidades de Cesio-137, como el que se encontró en los camarones, posiblemente aumenta el riesgo del cáncer. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Pexels)

¿Se te antojó un cóctel de camarones? Antes de correr al súper por los ingredientes, ten en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó por mariscos contaminados con un material radiactivo.

La institución estadounidense compartió que, luego de analizar una muestra de camarones empanizados congelados que venían en contenedores de envío en la aduana, encontraron la presencia de cesio-137 (Cs-137).

El Cesio-137, es la forma radiactiva más común del cesio, por lo cual la FDA recomendó a todas las personas evitar comprar los lotes en los que se encontró esa sustancia, ya que posiblemente representa un riesgo para la salud.

¿Cuáles los camarones contaminados con el material radiactivo?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fue quien alertó sobre la presencia del material radiactivo en los camarones, por lo cual la FDA recolectó diferentes muestras del producto para corroborar la información.

“Los resultados confirmaron la presencia de Cesio-137 en una muestra de camarón empanizado. Se ha denegado la entrada al país a todos los contenedores y productos con resultados positivos”, compartió la institución en un comunicado.

También indicaron que ya están investigando cuál es el origen de la contaminación y detallaron que los únicos productos afectados son los producidos por Bahari Makmur Sejati ( BMS Foods), empresa con sede en Indonesia.

La FDA revisa cargamentos de camarón congelado proveniente de Indonesia, tras detectar un paquete de productos contaminados. (Foto: Shutterstock) (Especial | Shutterstock)

La FDA explica que la marca es conocida como Great Value y que se suele encontrar en las tiendas de Walmart. Los lotes afectados son los siguientes:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027.

La FDA aseguró que continuarán con el rastreo de todos los productos procesados por la empresa, con el objetivo de tomar las medidas pertinentes para evitar que los camarones contaminados con Cesio-137 llegue a los consumidores.

También indicó que las tiendas en las que se vende el producto en Estados Unidos son las de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

¿Qué pasa si compraste uno de los lotes contaminados?

La institución explicó que por ahora no han encontrado la presencia de contaminación en ningún producto comercializado de camarones congelados e indicó que solicitó a Walmart que los retiren del mercado.

Lo anterior es porque el producto parece haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres, por lo que podría haberse contaminado con Cs-137, lo que es un riesgo para la salud.

Desde que la compañía PT. Bahari Makmur Sejati fue incluida en la lista roja debido a la presencia de Cs-137, el pasado 14 de agosto, Walmart ha recibido camarones crudos de la empresa; sin embargo, no presentaban Cs-137.

Los camarones contaminados con Cesio-137 son parte de la marca Great Value. (Foto: Shutterstock).

En caso de que se hayan comprado los camarones de la marca Great Value implicados, la recomendación es tirarlos a la basura: “Si compró recientemente camarones crudos congelados en Walmart que coinciden con esta descripción, deséchelos. No los consuma ni los sirva”.

También indica que “los distribuidores y minoristas deben tirar el producto y no deben venderlo ni servirlo”, en caso de que creas que hayas estado expuesto a niveles elevados de cesio, lo mejor es que hables con un médico.

¿Cuáles son los riesgos del Cesio-137 en la salud?

El Cesio-137 es un material que se produce por fisión nuclear para su uso en dispositivos médicos y medidores; además, se puede encontrar en pequeñas cantidades en el ambiente, resultado de las pruebas nucleares de 1950 y 1960, de acuerdo con los CDC.

La FDA indica que el riesgo de la exposición prolongada al Cesio-137 es que tiene la capacidad de causar daños al ADN, lo que a su vez puede incrementar los factores de riesgo del cáncer.

Los CDC agregan que todo es ocasionado porque al ingerir o inhalar el Cesio-137, el material se distribuye en los tejidos blandos, especialmente el muscular, exponiéndolos a las partículas beta y a la radiación gamma.

La exposición prolongada al C-137 puede aumentar el riesgo de cáncer. (Foto: Unsplash)

Aunque la FDA encontró ciertos niveles del material radiactivo en los camarones, explica que en realidad no superó los niveles de intervención derivados actuales para Cs-137, pero podría ser riesgoso su consumo a largo plazo, por lo cual es mejor prevenir.

“A este nivel, el producto no representaría un riesgo agudo para los consumidores. Evitar productos como el envío que la FDA probó con niveles similares de Cs-137 es una medida destinada a reducir la exposición a la radiación de bajo nivel que podría tener impactos en la salud”, comentó.