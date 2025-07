¿Qué pasó con Anne Burrell? Autoridades determinan que la famosa chef de EU murió por suicidio

Unas semanas después de que se dio a conocer la muerte de la chef Anne Burrell, autoridades estadounidenses determinaron la causa de su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio.

Burrell era conocida no solo por su trabajo como chef de un restaurante con estrella Michelín, también por su labor como estrella de televisión en programas como Iron Chef America, Chef Wanted o ChoppedyWorst Cooks in America.

Poco más de un mes después de su muerte, se determinó que la famosa chef y conductora de TV murió por suicidio, según People.

¿Cuál fue la causa de muerte de la chef Anne Burrell?

Los informes de la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York, quienes se encargaron de la investigación entono a la muerte de la chef estadounidense, determinaron como suicidio por las sustancias que encontraron en su cuerpo.

Anne Burrell tenía en su cuerpo 4 sustancias que, al mezclarse, provocaron un choque, que derivo en su muerte.

La chef Anne Burrell tenía 4 sustancias en su cuerpo. (Foto: Shutterstock)

En específico, los documentos señalan la causa oficial como “intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina”, una serie de medicamentos que resultaron mortales.

Los medicamentos y sustancias que tomó Anne Burrell antes de morir

La difenhidramina y la cetirizina son dos antihistamínicos que se utilizan para diferentes padecimientos. Por ejemplo, la primera es para aliviar alergias, como estornudos, picazón o sarpullido. También se emplea para tratar náuseas, mareos por movimiento, mientras la segunda sirve para tratar rinitis alérgica, conjuntivitis, urticaria y otras reacciones alérgicas.

En su cuerpo también se encontró etanol, el tipo de alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Además, se usa en productos desinfectantes o antisépticos, como los geles para manos. En medicina, puede utilizarse de forma controlada como antídoto para intoxicaciones.

La anfetamina es un estimulante del sistema nervioso central. Se utiliza en medicina para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia (somnolencia excesiva).

El etanol que tomó Anne Burrell está presente en bebidas alcohólicas; las sustancias afectan al cerebro. (Foto: Shutterstock)

Los primeros reportes sobre la muerte de Anne Burrell: ¿Qué le pasó?

Anne Burrell fue encontrada inconsciente en su casa después de una llamada al 911 donde informaron que la chef de restaurante con estrella Michelín sufrió presuntamente un paro cardiaco. Cuando los paramédicos llegaron solo se confirmó el deceso, según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York que habló con People.

Posteriormente, se informó que la estrella de Food Network fue “descubierta en la ducha inconsciente y sin responder rodeada de aproximadamente (100) pastillas surtidas”, informó The New York Times, citando un documento interno del Departamento de Policía de Nueva York el 20 de junio.

¿Quién fue la chef Anne Burrell?

Anne W. Burrell nació el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, Nueva York. Desde niña sintió una fuerte atracción por la cocina, influenciada por su madre Marlene y por la chef Julia Child, a quien admiraba profundamente.

Anne Burrell fue una famosa chef. (Shutterstock)

Aunque su padre no apoyó de inmediato su decisión de convertirse en chef profesional, Anne siguió adelante con su vocación, demostrando desde temprano su determinación y pasión por el arte culinario.

Trayectoria de Anne Burrell: de Nueva York a la televisión

Después de trabajar en varios restaurantes de Nueva York, Anne Burrell se graduó en 1996 del prestigioso Culinary Institute of America. Luego perfeccionó su técnica en el Italian Culinary Institute for Foreigners, en Italia, donde ganó experiencia en auténtica cocina italiana.

Antes de finalizar sus estudios, trabajó en La Taverna del Lupo en Umbría y La Bottega del 30, un restaurante con una estrella Michelin ubicado en la zona de la Toscana.

En 2005 debutó en Iron Chef America, pero su gran salto llegó en 2008 con Secrets of a Restaurant Chef. Más tarde, en 2010, alcanzó enorme popularidad al convertirse en conductora de Worst Cooks in America, uno de los programas más exitosos de Food Network.

Anne Burrell también fue autora de dos libros de cocina que alcanzaron el estatus de bestseller en el New York Times: Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen, títulos que combinan recetas, consejos y técnicas accesibles para cocineros en casa.