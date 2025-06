Muere Anne Burrell, famosa chef de EU, a los 55 años: Trabajó en restaurante con estrella Michelin

Anne Burrell, chef y conductora de televisión, fue encontrada inconsciente en su casa en Brooklyn, Nueva York, sin embargo, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento.

Autoridades locales la encontraron en su domicilio y la reportaron ante los servicios de emergencia, pero los esfuerzos por reanimarla no fueron suficientes, consecuentemente se declaró la muerte de la famosa chef en el lugar.

De acuerdo con la revista People, el comunicado oficial de la muerte de Anne Burrell es el siguiente: “Anne era una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga muy querida; su sonrisa iluminaba cada habitación en la que entraba (...) La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecen eternos”.

Durante su estadía en Italia, trabajó en La Bottega del 30, un restaurante que tuvo estrella Michelín durante más de 20 años, informó el sitio de comida en su sitio web.

Anne Burrell participó en el reality show "Peores cocineros de América'. (Foto: Instagram @chefanneburrell)

¿Quién era la chef Anne Burrell?

La chef Anne Burrell nació en 1969 en Cazenovia, Nueva York y desde temprana edad mostró interés en la gastronomía, pero antes estudió Comunicación en el Colegio de Búfalo.

Sin embargo, no ejerció e ingresó al Instituto Culinario de América, donde culminó diferentes especialidades relacionadas con la gestión de restaurantes.

Antes de finalizar sus estudios, ella hizo un intercambio para estudiar en Italia y al mismo tiempo trabajó en La Taverna del Lupo en Umbría y La Bottega del 30, un restaurante con una estrella Michelin ubicado en la zona de la Toscana.

Al regresar a Estados Unidos, ella trabajó en diferentes sitios de comida como Felidia, Lumi y Savoym en este lujoso restaurante desarrollo sus habilidades culinarias al tener el cargo de chef en jefe: “Aquí, desarrolló su estilo culinario personal, una auténtica pasión por la comida rústica, elaborada con ingredientes puros y sencillos de sabores intensos”, informó el Instituto Culinario de América.

En 2007 publicó dos libros de sus recetas: Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower.

Anne Burrell era reconocida por ser una chef que aparecía en programas de TV. (Foto: Instagram @chefanneburrell)

Pero logró mezclar la cocina con la televisión y en 2008 se convirtió en la conductora estelar de Secrets of a Restaurant Chef, reality show que estuvo al aire durante nueve temporadas.

Entre los programas más destacados durante su carrera en la TV fueron Iron Chef America, Chef Wanted, Choppedy Worst Cooks in America, su último programa fue House of knives, reality show de cocina que se transmitió en marzo de 2025.

Gracias a su talento para cocinar, ella fue invitada a diferentes presentaciones, conferencias y eventos relacionados con la gastronomía, por ejemplo, ella era embajadora del Festival de Vino y Comida de Puerto Rico, donde presentaba ponencias y diferentes recetas.

La Bottega del 30 es un restaurante con estrella Michelin donde trabajó Anne Burrell. (Foto: La Bottega del 30)

Relacionado con su vida personal, la famosa chef Anne Burrell compartió fotos de su boda con un hombre llamado Stuart Claxon, con quien se casó en octubre de 2021.

Ella vivía junto con sus tres hijos: Amelia, Isabella y Nicolás, además con su hijastro Javier, se desconocen las edades de cada uno de ellos.

Se desconocen las causas de la muerte de la famosa chef, pero la familia está a la espera de los resultados de la autopsia.