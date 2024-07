Muere la chef Naomi Pomeroy a los 49 años: La estrella de ‘Top Chef’ tuvo accidente en un río

Varios chefs de programas televisivos han tenido tristes finales: José Luis Revuelta ‘El Abuelo’, de MasterChef México, murió a los 66; Michael Chiarello, de Top Chef, falleció a los 61 años tras una fatal reacción alérgica; Jock Zonfrillo, de MasterChef Australia, tuvo una muerte súbita a los 46. Esta vez perdió la vida Naomi Pomeroy.

Naomi Pomeroy, chef de televisión y exconcursante de programas como Top Chef Masters, murió a los 49 años en un accidente de tubing ocurrido el sábado en un río de Oregón, Estados Unidos.

¿Qué le pasó a la chef Naomi Pomeroy?

La estrella del reality show estaba acompañada de su esposo Kyle Linden Webster y una amiga en el río Willamette, cerca de Corvallis, donde practican tubing, una actividad de turismo de aventura que consiste en recorrer diversas superficies en un neumático o dona inflable.

La chef Naomi Pomeroy fue autora de varios proyectos culinarios y participó en programas de TV. (Foto: @naomipomeroy).

Según Daily Mail, los tres iban atados y chocaron contra un árbol en el agua. Ella salió disparada y mientras sus compañeros salieron a la superficie, ella no aparecía por ningún lado.

La chef fue encontrada sin vida más tarde: la oficina del sheriff del condado de Benton confirmó la recuperación de su cuerpo el sábado en la noche, mencionaron que una corriente submarina les impidió encontrarla en lo inmediato.

El sitio de noticias KEZI9 News agregó que la cocinera no llevaba chaleco salvavidas y Daily Mail narra que su amiga Millie Lovea presenció el accidente y culpó al conductor por ir muy rápido.

La chef Naomi Pomeroy en el All-Star Chef Classic en Los Ángeles, California. (Foto: Rebecca Sapp / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP) (REBECCA SAPP/Getty Images via AFP)

¿Quién fue Naomi Pomeroy?

Naomi Pomeroy fue una chef y autora de libros gastronómicos reconocida en Portland (Estados Unidos), donde tenía un restaurante comunitario llamado Beast, con cocina abierta. También era cocreadora de la marca de helados Cornet Custard, fundó Gotham Tavern y Gotham Coffee shop al lado de Michael Hebb.

De acuerdo uno de sus seguidores culinarios, Gary Okazaki (citado por Daily Mail), ella era “una chef estrella del rock... Cuando escriban la historia de la escena culinaria de Portland, ella tendrá su propio capítulo”.

La famosa cocinera organizaba eventos en su ciudad, conocidos como ‘Garden Party’, en un jardín secreto detrás de la tienda Stumptown Coffee en el sureste de Portland: “Naomi Pomeroy y Luke Dirks le invitan a comer, beber y divertirse”, se lee en su sitio web.

Naomi Pomeroy participó en especiales de cocina como 'Titans vs. Michael Symon' (Foto: @naomipomeroy)

Daily Mail agrega que ella no tenía formación culinaria y empresarial, sino que se forjó viendo a chefs en la televisión e hizo su primera receta a los cuatro años.

En 2011, Pomeroy participó en Top Chef Masters y siguió su carrera en televisión. En 2014 fue parte de All-Star Chef Classic; y en 2023 relató en Instagram su regreso como la “dura” juez en una ‘batalla de titanes’ de Iron Chef:

“¡¡¡No me puedo creer lo mucho que os gusta la tele!!! Pero no soporto VERME en la tele... ¡¡¡Van a tener que hacerlo por mí, y decirme cómo lo he hecho!!! (Vale, no importa, no me lo digáis... lo único que importa es que nos divertimos)”.

Ella también ganó el premio James Beard, con el cual fue reconocida como la mejor chef del noroeste del Pacífico en 2014.

Lista de programas de TV en los que participó Naomi Pomeroy

Según IMDB, la chef tiene créditos en episodios de: