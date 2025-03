¿Cuáles son los beneficios del licuado de avena con linaza en ayunas?

¿Tomas jugo de naranja todos los días? Quizás sea un buen momento para cambiar esta bebida por un zumo diferente, tal como el de betabel con limón o el de guayaba con espinacas, pero si estás en busca de algo que te mantenga lleno por más tiempo, los licuados de avena son una vieja confiable.

Esto debido a que la avena es uno de los alimentos ricos en fibra, de acuerdo con Medical News Today, además este cereal se lleva muy bien con todo tipo de ingredientes tal como las frutas e incluso con algunas semillas, entre las cuales destaca la linaza, un alimento rico en omega-3.

Los beneficios del licuado de avena con linaza son bien conocidos; sin embargo, hay quienes consideran que es mejor beberlo en ayunas, ya que de esta manera supuestamente obtendrán bondades adicionales como la pérdida de peso y hasta una mejor digestión. Te contamos si es real.

¿Qué pasa si consumo linaza con avena todos los días en ayunas?

Si has escuchado que los beneficios de la bebida son mayores solo por tomarlo en ayunas, lamentamos decirte que esto no es real, debido a que los efectos positivos que tiene en tu organismo y la cantidad de nutrientes que se absorben siempre serán los mismos sin importar a qué hora decidas beberlo.

Y este hecho tiene una explicación científica, debido a que el portal especializado en salud Healthline explica que el cuerpo cuenta con 6 metros de intestino delgado y ¡30 metros cuadrados dedicados a absorber los nutrientes de los alimentos!

“Esta enorme área facilita la digestión de los nutrientes de los alimentos, independientemente de si se consumen en ayunas o no”, señala el portal, por lo que no cambiará nada si bebes el licuado con el estómago vacío.

El licuado de avena con linaza no tiene beneficios adicionales en la salud. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Con esto coincide la dietista registrada Elizabeth Shaw, quien explica para el portal Eating Well que “para el individuo sano promedio, sin ninguna condición médica específica, el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes”.

Así que dependerá de ti si quieres tomar el licuado de avena con linaza en ayunas, como parte de un refrigerio en la tarde o durante la cena. ¡Ojo! Ten en cuenta que no es recomendable tomarlo de forma excesiva, ya que lo mejor será ingerirlo de manera ocasional junto a una dieta balanceada.

¿Para qué sirve el licuado de linaza con avena?

¡No te desanimes! Aunque las bondades de este licuado no cambiarán si lo tomas en ayunas, esto no significa que la bebida no tiene beneficios, debido a que sí los tiene y son variados, ya que la avena y la linaza son alimentos ricos en nutrientes.

¿Es saludable la avena con linaza? Sus propiedades y nutrientes

El licuado de avena con linaza se puede considerar una bebida saludable, debido a que sus ingredientes tiene un buen aporte de vitaminas, minerales y fibra que actúan de manera positiva en el organismo. A continuación te contamos qué aporta cada uno de ellos.

Avena: este cereal es rico en hierro, magnesio, zinc, fósforo, tiamina (vitamina B1), vitamina B6 y folatos, además de ser fuente de potasio, vitamina E, y fibra, explica la Fundación Española de Nutrición.

Tomar el licuado de avena con linaza aporta una gran cantidad de beneficios en la salud. (Foto: Especial El Financiero)

Linaza: contiene tiamina, cobre, manganeso, magnesio, fósforo, selenio, zinc, vitamina B6, hierro y folato, así como omega-3 y fibra, explica el portal especializado en salud Healthline.

¿La avena con linaza ayuda a reducir la presión arterial?

Medical News Today explica que un artículo publicado en la American Journal of Clinical Nutrition encontró que una dieta rica en cereales integrales como la avena es tan eficaz como tomar medicamentos para reducir la presión arterial.

Sobre la linaza, Healthline agrega que una investigación encontró que la suplementación con 30 gramos de linaza durante 12 semanas se asoció con una disminución en la presión arterial, esto es beneficioso para la salud del corazón.

¿El licuado de avena y linaza es bueno para el estreñimiento?

La linaza cuenta con una buena cantidad de fibra, la cual ayuda a promover una buena digestión, ya que aumenta el volumen de las heces, lo cual puede prevenir el estreñimiento y beneficiar la regularidad intestinal, de acuerdo con Healthline.

Este portal agrega que el tipo de fibra que contiene la linaza puede llegar hasta los intestinos, en donde se convierte en alimento para las bacterias intestinales beneficiosas, lo que es positivo para favorecer la regularidad intestinal.

El agua de avena con linaza es una bebida saludable y rica en antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero).

El alto contenido de la avena también es beneficioso, debido a que esta contribuye al buen funcionamiento del tracto intestinal, explica Medical News Today, quien agrega que, además, puede ser beneficiosa para mejorar la sensación de saciedad y la salud digestiva.

¿El licuado de avena con linaza es bueno para el corazón?

Una revisión de estudios publicada en la American Journal of Lifestyle Medicine encontró que consumir alimentos ricos fibra soluble, como la avena integral, posiblemente ayudan a reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria.

La linaza también puede ser beneficiosa para el corazón, debido a que una revisión de estudios presentada por Healthline encontró que esta semilla posiblemente tiene un efecto beneficioso sobre el colesterol LDL y el colesterol total.

¿Con chía y canela? La receta para preparar el licuado de avena con linaza

Hacer el licuado de avena con linaza es sencillo y solo necesitarás tres ingredientes básicos, aunque si lo deseas puedes agregar algunos más. Estos son:

1 taza de avena

1 cucharada de linaza

1 vaso de agua o leche

Canela en polvo (al gusto)

El licuado de avena con linaza se puede realizar con agua y canela. (Foto: Pixabay)

Lo único que debes hacer es colocar el agua, la avena y la linaza en la licuadora, posteriormente muele muy bien. Al finalizar, sirve en un vaso, si lo deseas, endulza con miel y agrega un poco de canela para darle un mejor sabor.

¿El licuado de avena con linaza tiene efectos secundarios?

A pesar de que el licuado de avena con linaza cuenta con algunos beneficios, esta bebida se debe tomar de manera moderada para evitar efectos secundarios, además existen algunas contraindicaciones. Estas son:

Malestar estomacal : tanto la linaza como la avena pueden provocar hinchazón, gases, dolor de estómago y náuseas, especialmente si se comen en grandes cantidades, según WebMD .

: tanto la linaza como la avena pueden provocar hinchazón, gases, dolor de estómago y náuseas, especialmente si se comen en grandes cantidades, según . Enfermedad celiaca : las personas con este padecimiento deben evitar la avena, debido a que a veces puede estar contaminada con gluten, de acuerdo con Medical News Today .

: las personas con este padecimiento deben evitar la avena, debido a que a veces puede estar contaminada con gluten, de acuerdo con . Embarazadas: la linaza puede actuar como la hormona estrógeno, lo que no es positivo para personas en estado de gestación, explica WebMD.

El licuado de avena con linaza se debe tomar de manera moderada. (Foto: Especial El Financiero)

También es recomendable evitar agregar leche entera a esta bebida, ya que Physicians Committee for Responsible Medicine explica que esta es una de las principales fuentes de grasas saturadas e indica que contiene colesterol, lo que es negativo para la salud del corazón.