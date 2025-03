¿Qué beneficios tiene el licuado de guayaba con jengibre?

Los beneficios con los que cuenta la guayaba son diversos, pero, ¿alguna vez has intentado mezclar esta fruta con el jugo de jengibre? Esta es una combinación llena de sabor, pero sobre todo, de nutrientes como las vitaminas, los minerales e incluso los antioxidantes.

Es por este motivo que hay quienes optan por beberlo en lugar de una lata de refresco, ya que se cree que el jugo de guayaba con jengibre resulta tan beneficioso para la salud como los batidos de avena con plátano o el licuado de nopal.

Estos son los beneficios del jugo de guayaba con jengibre. (Foto: Andrea Noemi López Trejo / IA)

Además, forma parte de un grupo conocido como jugos antigripales, entre los cuales también se encuentra el zumo de naranja con limón o el de agua de toronja, ya que posiblemente el licuado de guayabas con jengibre puede ayudar a fortalecer el sistema inmune.

¿Para qué sirve el jugo de guayaba con jengibre?

El agua de guayaba con jengibre cuenta con beneficios comprobados de manera científica, debido a que el efecto de ambos ingredientes en el cuerpo ha sido investigado y estudiado, por este motivo, te contamos cuáles son las verdaderas bondades de la bebida.

¿Qué contiene el licuado de guayaba con jengibre? Estos son sus nutrientes

Los beneficios del jugo de jengibre con guayaba provienen de todos los nutrientes con los cuales cuentan la fruta y la raíz aromática, debido a que los dos son ricos en vitaminas y minerales, los cuales pueden actuar de manera positiva en el organismo.

Las guayabas cuentan con hierro, cobre, calcio, magnesio, potasio, manganeso y fósforo, además de ser una buena fuente de fibra y diferentes vitaminas, entre las cuales destacan A, E, D12 y especialmente la C, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Las guayabas y el jengibre son ricos en magnesio, potasio, zinc, fibra, vitamina C y K, los cuales son nutrientes beneficiosos para el cuerpo. (Foto: Especial El Financiero). (Foto: Shutterstock)

El jengibre no se queda atrás, ya que es rico en vitamina C, B3, B6, B1, B2, B9 y E, así como en manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio, pero eso no es todo, debido a que también tiene diversos antioxidantes como el gingerol, de acuerdo con la revista El Poder del Consumidor.

¿Es un jugo antigripal? El efecto del licuado de guayaba con jengibre en el sistema inmune

Uno de los remedios caseros más comunes para tratar la gripe es beber una infusión de jengibre con un poco de limón y miel, pero, este no es el único uso que se le puede dar a la raíz aromática, ya que combinarlo con la guayaba también tiene un efecto positivo al reforzar el sistema inmune.

Pues Healthline explica que las guayabas son un alimento rico en vitamina C, la cual desempeña un papel importante en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable; y agrega que una investigación encontró que esta vitamina tiene la capacidad de reducir la duración de un resfriado común.

Las guayabas son ricas en vitamina C, la cual puede ayudar a fortalecer el sistema inmune. (Foto: Pixabay)

Mientras que un estudio presentado por Medical News Today encontró que el consumo diario de jengibre puede fortalecer el sistema inmunológico, esta acción es relevante, debido a que este sistema se encarga de proteger al cuerpo de las enfermedades.

Por lo que Medical News Today explica que la acción del jengibre posiblemente “protege contra enfermedades crónicas y ayuda a la recuperación de otras enfermedades, como el resfriado común”; sin embargo, se necesita más investigación.

¿Qué beneficios tiene el batido de guayaba con jengibre en la digestión?

Las guayabas son una buena fuente de fibra, ya que tan solo una pieza puede cubrir el 12 por ciento del valor diario recomendado que debes consumir, lo que resulta muy beneficioso para la salud digestiva, de acuerdo con Healthline.

Esto se debe a que los alimentos ricos en fibra tiene la capacidad de promover los movimientos saludables en el tracto digestivo, lo que ayuda a prevenir enfermedades como el estreñimiento, explica el portal especializado en salud.

El jengibre puede ayudar a expulsar los gases que se forman en la digestión. (Foto: Especial El Financiero)

Sobre los beneficios del jengibre, Medical News Today agrega que una investigación encontró que las enzimas de la raíz tienen la capacidad de descomponer y expulsar los gases que se forman en el tracto intestinal durante la digestión, lo que puede aliviar los malestares estomacales.

¿El licuado de guayaba con jengibre es bueno para el corazón?

Un estudio publicado en la National Library of Medicine encontró que las personas que comieron una guayaba madura antes de las comidas tuvieron una disminución de la presión arterial y del colesterol total, lo que es beneficioso, pues en niveles elevados son factores de riesgo para las enfermedades del corazón.

Las guayabas también son ricas en potasio, el cual es un mineral esencial para que los músculos puedan contraerse de manera adecuada, lo que beneficia al corazón, además de ayudarlo a mantener el ritmo cardiaco constante, de acuerdo con MedlinePlus.

Las guayabas son una fruta rica en potasio, mineral que puede beneficiar al corazón. (Foto: Especial El Financiero)

Sobre el jengibre, Healthline agrega que una revisión de estudios encontró que el consumo de jengibre tuvo la capacidad de reducir de manera significativa los triglicéridos y el colesterol malo, lo que puede ser beneficioso para la salud cardiaca.

¿Para qué es bueno el licuado de guayaba con jengibre? Ayuda a reducir la glucosa

Una investigación publicada por la revista científica Nutrition & Metabolism encontró que las personas que tomaron té de hoja de guayaba tuvieron niveles reducidos del azúcar en la sangre luego de las comidas, pero se desconoce si este es el mismo efecto al comer la fruta.

El jugo de jengibre con guayaba posiblemente ayuda con la reducción del azúcar en sangre. (Foto: Unsplash)

Healthline agrega que una investigación encontró que los suplementos alimenticios de jengibre lograron una reducción significativa del azúcar en sangre en ayunas; sin embargo, explica que se necesita más investigación para comprobar este efecto.

¿Es seguro tomar el licuado de guayaba con jengibre?

Medical News Today explica que una investigación hecha en la guayaba no encontró efectos adversos notables en la fruta, no obstante, indica que no hay evidencia suficiente para descartar alguno, por lo que es recomendable consumirla de manera moderada.

El portal WebMD explica que comer más de 5 gramos de jengibre al día puede provocar efectos secundarios como:

Gas

Acidez

Malestar estomacal

Irritación de la boca

El jugo de guayaba con jengibre se debe tomar de manera moderada. (Foto: Unsplash)

Además, agrega que es posible que el jengibre interactúe con medicamentos anticoagulantes, para la diabetes y para la presión arterial, por lo que es recomendable consultar a un médico antes de comer la raíz aromática, si estás tomando alguna de estas medicinas.