¿Cuáles son los beneficios del té de hoja de guayaba?

¿Te preparaste un jugo de guayaba con limón y te sobraron las hojas del fruto tropical? ¡No vayas a tirarlas a la basura! Hacer una infusión con este ingrediente posiblemente es beneficioso para la salud, aunque no es tan común como un té de manzanilla con miel o el de canela con clavos de olor.

La infusión de hojas de guayaba han sido estudiadas de manera científica, debido a que son ricas en antioxidantes y vitaminas que pueden impactar de manera positiva en tu salud, por lo que en esta ocasión en lugar de hacer un té de jamaica con laurel, podrías optar por esta deliciosa bebida caliente.

¿Para qué sirve el té de hojas de guayaba?

Los presuntos beneficios del té de hojas de guayaba son diversos, ya que hay quienes consideran que esta es una buena bebida para aliviar los cólicos menstruales, hasta quienes utilizan la infusión como un remedio casero para el malestar estomacal.

El té de hojas de guayaba cuenta con una gran cantidad de antioxidantes y componentes que pueden resultar beneficiosos para la salud. (Foto: Pexels).

Aunque se dicen maravillas de la hoja de guayaba, solo algunas de las bondades con las cuales se ha relacionado son ciertas, por lo que a continuación te presentamos cuáles beneficios de la infusión sí tienen un respaldo científico.

¿Qué hace el té de hojas de guayaba en el corazón? Este es su efecto

Existen diversas medidas para mantener un corazón sano, tal como llevar una dieta balanceada y nutritiva, realizar actividad física, conservar un peso saludable, no fumar, tomar bebidas alcohólicas con moderación y controlar el colesterol, de acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Y si ya sigues todos estos pasos, podrías agregar el consumir de manera ocasional el té de hojas de guayaba, debido a que este ingrediente cuenta con una gran cantidad de antioxidantes, que pueden proteger la salud del corazón, según con una investigación disponible en la revista científica Elsevier.

El té de hojas de guayaba puede reducir los factores de riesgo que llevan a desarrollar enfermedades del corazón. (Foto: Shutterstock)

Healthline agrega que hay investigaciones que encontraron que el extracto de hoja de guayaba se ha relacionado con una presión arterial más baja y una disminución del colesterol “malo”, los cuales en niveles elevados son factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

¿Qué enfermedades puede curar el té de hoja de guayaba? Estas son sus propiedades y usos medicinales

Las propiedades medicinales de la hoja de guayaba también han sido estudiadas de manera científica, en especial aquellas que se han vinculado con el tratamiento de enfermedades como la gripe y la tos, pues esta infusión se suele utilizar como un remedio casero para aliviar los síntomas del resfriado común.

Una investigación presentada por el portal especializado en salud Medical News Today encontró que el té de hojas de guayaba tiene propiedades antivirales, por lo que su uso es prometedor para el tratamiento de la gripe.

El té de hojas de guayaba se utiliza para decir los malestares provocados por la gripe. (Foto: Shutterstock).

Las hojas de guayaba actúan en contra de la gripa al inhibir el crecimiento del virus que provoca la enfermedad, de acuerdo con el portal especializado en salud, quien indica que este efecto podría explicarse a causa de los flavonoles, un antioxidante, presente en este ingrediente.

¿Cuál es el impacto de la hoja de guayaba en el estómago? Puede ser útil contra la diarrea

A pesar de que la infusión de manzanilla es uno de los remedios caseros más comunes para aliviar la diarrea, hay quienes utilizan las hojas de guayaba para aliviar el malestar estomacal y en especial este padecimiento, pero, ¿realmente pueden ser de ayuda?

Healthline explica que existen investigaciones que han encontrado que el extracto de hojas de guayaba tiene un impacto positivo en la digestión, debido a que reduce la intensidad y la duración de la diarrea, con lo que coinciden dos estudios disponibles en la revista científica Elsevier.

Estas investigaciones encontraron que las hojas de guayaba tienen propiedades antimicrobianas y Healthline asegura que es probable que ayuden a neutralizar los microbios dañinos en el intestino que pueden causar diarrea.

El té de hojas de guayaba tiene la capacidad de ayudar a combatir la diarrea. (Foto: Pexels).

Aunque se ha encontrado evidencia de que la hoja de guayaba puede ayudar con los problemas gastrointestinales, Medical News Today aseguran que son necesarios estudios en humanos, pues la mayoría se han hecho sobre animales.

¿Qué beneficios trae el agua de guayaba en el cuerpo? Ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre

Estudios realizados en animales han encontrado que el extracto de hojas de guayaba mejora los niveles de azúcar en sangre, así como la resistencia a la insulina, explica el portal especializado en salud Healthline, quien indica que también se han realizado investigaciones en humanos.

Pues un estudio publicado en la revista científica Nutrition & Metabolism encontró que beber té de hojas de guayaba logró reducir los niveles de azúcar en sangre luego de una comida y este efecto se extendió hasta las dos horas posteriores.

El té de hojas de guayaba también ha sido estudiado por sus propiedades beneficiosas para reducir los niveles de azúcar en la sangre. (Foto: Wikimedia Commons)

Medical News Today explica que es posible que estos beneficios de las hojas de guayaba en el organismo se presenten a causa de sus compuestos, ya que ayudan a moderar la absorción de glucosa después de una comida.

¿El té de hoja de guayaba reduce el riesgo a padecer cáncer?

Un estudio realizado en probeta y publicado en la revista científica Elsevier encontró que el aceite de hoja de guayaba era cuatro veces más eficaz para detener el crecimiento de células cancerosas que algunos medicamentos para el cáncer.

Healtlhine explica que es posible que los beneficios de la hoja de guayaba contra el cáncer le sean dados por gran cantidad de antioxidantes con los cuales cuenta este ingrediente, debido a que estos evitan que los radicales libres dañen las células, reduciendo los factores de riesgo para desarrollar cáncer.

Los antioxidantes presentes en el té de hoja de guayaba podrían ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer. (Foto: Pexels)

A pesar de ello, Medical News Today explica que “los científicos necesitan realizar ensayos clínicos en humanos para comprender mejor el potencial de estos compuestos para combatir el cáncer", por lo que se necesita más investigación sobre este tema.

¿Cómo se hace el té de hojas de guayaba? Esta es la preparación

Si no sabes cómo hacer té de hojas de guayaba, no tienes nada de qué preocuparte, ya que se requieren muy pocos ingredientes y los pasos para realizarla son muy sencillos. Lo único que necesitarás es lo siguiente:

De 3 a 5 hojas de guayaba

Dos tazas de agua

Miel de abeja o azúcar al gusto

Cuando consigas todos los ingredientes lo único que deberás hacer es colocarlos en una olla y llevarla al fuego. Deja que la infusión hierva y posteriormente reserva unos minutos, cuando esté lista sirve en una taza y endulza al gusto.

Aunque hasta ahora no se han encontrado efectos negativos de beber el té de hojas de guayaba, no es recomendable ingerirlo en exceso. (Foto: Shutterstock)

Medical News Today explica que una investigación sobre la fruta tropical no destacó ningún efecto adverso por tomar el té de hojas de guayaba; sin embargo, no es recomendable consumirlo en exceso. Además, es preferible que personas embarazadas o que están amamantando no lo beban, pues no se sabe si es seguro.