¿Para qué sirve el té de clavo de olor con canela y jengibre?

¿Tienes clavo de olor y no sabes qué uso darle? Si cuentas con esta especia en tu cocina, puedes sacarle más provecho y no solo usarla para condimentar platillos, ya que combinada con la infusión de canela y jengibre, puede impactar positivamente en tu salud.

Al igual que sucede con el té de manzanilla, el de romero, la infusión de jamaica o la tisana de laurel; preparar una bebida con canela, jengibre y clavo de olor puede aportar una gran cantidad de antioxidantes y nutrientes a tu organismo.

¿Qué beneficios tiene tomar té de clavo de olor con canela y jengibre?

Uno de los principales motivos por los cuales la infusión de clavo de olor con jengibre y canela tiene un impacto positivo en la salud, se debe a que cada uno de estos ingredientes cuenta con una gran cantidad de nutrientes.

El jengibre es una raíz con una gran cantidad de nutrientes, ya que cuenta con minerales como el manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio; además tiene un buen aporte de vitaminas, pues contiene vitamina C, B3, B6, B1, B2, B9 y vitamina E, según con la Revista del Consumidor.

Tanto el clavo de olor como la canela se utilizan para aromatizar platillos. (Foto: Wikimedia Commons)

El clavo de olor se usa como una especia aromática proveniente del capullo seco de un árbol de hoja perenne también llamado clavero y se suele usar en una gran cantidad de remedios caseros con el objetivo de combatir malestares.

Esto es debido a que es una fuente de vitaminas A, C, D, E, K y minerales, como el calcio, manganeso, magnesio y potasio e incluso aporta omega-3, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

Por último, pero no menos importante: la canela. Esta especia no se queda atrás si hablamos de su sabor y nutrientes, ya que puede aportar al cuerpo proteínas, hierro, calcio, zinc, potasio, selenio, vitaminas B6 , C, fenoles y aldehídos, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

Tomar infusión de jengibre es una muy buena opción si estás en busca de una bebida nutritiva pues es una fuente rica de vitaminas y minerales. (Foto: Especial El Financiero)

Algunos de los beneficios de la infusión de canela, con jengibre y clavos de olor que se han corroborado de manera científica son los siguientes.

Tiene una gran cantidad de antioxidantes

Si estás en busca de una buena fuente de antioxidantes, además de probar los arándanos, zanahorias o las uvas, puedes incluir en tu dieta el té de jengibre con canela y clavo de olor.

La canela tiene una gran cantidad de ests compuestos, entre los cuales se encuentran los polifenoles; el clavo de olor también está cargado de este componente, debido a un compuesto llamado eugenol, explica Healthline.

El jengibre también es una fuente rica de antioxidantes, debido a que contiene fitoquímicos como flavonoides, taninos, el gingerol, shogaol y los paradoles, de acuerdo con la Revista del Consumidor.

La canela tiene una gran cantidad de antioxidantes capaces de combatir los radicales libres y con ello es posible que sea de utilidad para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. (Foto: Especial El Financiero)

Estas propiedades son relevantes, debido a que los antioxidantes son capaces de combatir los radicales libres, estos son una molécula inestable que se produce en el cuerpo durante el metabolismo normal.

El Instituto Nacional del Cáncer explica que los radicales libres pueden acumularse provocando daños en las células, lo que a su vez genera riesgo a padecer cáncer y otras enfermedades crónicas. Por este motivo, los alimentos ricos en antioxidantes podrían prevenir el riesgo de padecer afecciones.

Es posible que ayude a reducir el riesgo de padecer cáncer

La tisana de jengibre, canela y clavo de olor también puede ser de utilidad para reducir el riesgo de desarrollar cáncer; uno de los motivos es el alto contenido de antioxidantes con los que cuentan estos ingredientes.

Una investigación presentada por Medical News Today encontró que el jengibre puede ser eficaz contra ciertos tipos de cáncer del sistema gastrointestinal, como el colorrectal, el de páncreas y el del hígado.

El portal explica que este efecto se debe a que el jengibre demostró que puede inhibir el crecimiento y la muerte de algunas células cancerosas.

El clavo de olor es una especia que se utiliza para hacer infusiones. (Foto: Especial)

Healthline agrega que los clavos de olor también son de ayuda, debido a que se ha encontrado que esta especia contiene un componente llamado eugenol el cual tiene propiedades anticancerígenas, por lo que logra eliminar las células del cáncer.

Es importante tener en cuenta que los resultados contra el cáncer se encontraron en un estudio hecho sobre los efectos del aceite de clavo, por lo que se desconoce si el clavo de olor en infusión puede tener beneficios sobre esta enfermedad.

Sobre la canela, Medical News Today indica que los cinamaldehídos, componentes presentes en la canela, pueden tener propiedades antitumorales y anticancerígenas, sin embargo, son necesarios más estudios.

Ayuda a regular el nivel de azúcar en sangre

Es posible que la infusión de clavos de olor, canela y jengibre sea de ayuda para controlar el nivel de azúcar en la sangre, ya que hay algunos estudios que han demostrado este efecto en los tres ingredientes.

Healthline explica que un estudio realizado en personas con y sin diabetes encontró que tomar 250 miligramos de extracto de clavo de olor al día por un mes, logró reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.

Una revisión realizada en 2022 y publicada en la National Library of Medicine encontró una reducción significativa del azúcar en sangre en ayunas después de tomar un suplemento de jengibre.

El jengibre es una planta conocida por su sabor picante y sus propiedades benéficas para la salud. (Foto: Wikimedia Commons).

Medical News Today agrega que un estudio realizado en 60 personas encontró que consumir 6 gramos de canela diarios durante entre 40 días y 4 meses, logró reducir los niveles de glucosa.

A pesar de los resultados favorables de la infusión de canela, clavo y jengibre, se necesitan más estudios que puedan comprobar su efecto al reducir el nivel de azúcar en sangre.

Pues incluso, una revisión realizada por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral encontró que la canela no ayuda a reducir los niveles de glucosa en personas que padecen diabetes tipo 1 y 2, de acuerdo con Medical News Today.

¿Puede combatir infecciones?

Los tres componentes de este té se han asociado con propiedades antimicrobianas, es decir, con la capacidad de evitar el crecimiento de microorganismos como las bacterias y los hongos.

Healthline explica que estudios realizados en el jengibre encontraron que esta raíz puede ser útil para tratar la bacteria escherichia coli que provoca infecciones intestinales, así como la Candida albicans (C. albicans), que causa enfermedades en la boca y la vagina.

La canela es una especia que aparece en varios remedios caseros, como para controlar el azúcar en la sangre. (Fotoarte: Alan Unterberger / El Financiero).

También se ha encontrado que el cinamaldehído, uno de los principales componentes activos de la canela, puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias como la Salmonella, explica el portal especializado en salud.

A pesar de ello, son necesarios más estudios al respecto, ya que algunos de estos resultados solo se han encontrado en probetas, por lo que se necesita investigación en humanos. Recuerda jamás cambiar tus medicamentos por remedios caseros.

¿Es seguro tomar té de clavo de olor, canela y jengibre?

Ingerir clavo de olor con canela y jengibre puede ser seguro para la mayoría de las personas si se consume de manera moderada, ya que en exceso puede provocar efectos secundarios en el organismo.

Malestar en el estómago : El jengibre en grandes dosis se asocia con malestar abdominal, acidez de estómago y diarrea, de acuerdo con el National Center for Complementary and Integrative Health.

: El jengibre en grandes dosis se asocia con malestar abdominal, acidez de estómago y diarrea, de acuerdo con el Irritación en la boca y labios: Este es un efecto secundario de ingerir demasiada canela y jengibre. WebMD agrega que la canela incluso puede llegar a provocar llagas y enrojecimiento en la piel.

Hay un tipo de canela muy popular que en exceso puede dañar al hígado. (Foto: Especial / El Financiero).

Hipoglucemia: Debido a que la infusión de jengibre con clavo de olor y canela puede impactar en el nivel de azúcar en sangre, es recomendable consumir los tres ingredientes de manera moderada.

“El exceso de clavo de olor puede causar hipoglucemia, es decir un nivel bajo de azúcar en sangre, lo que puede ser perjudicial”, explica WebMD.

Daños en el hígado: Tomar demasiada canela y clavo de olor, en aceite, puede provocar efectos negativos en el hígado. El exceso de cumarina puede causar toxicidad y daño hepático, de acuerdo con Healthline.

Es importante tener en mente que es recomendable que las mujeres embarazadas y los niños eviten el consumo de esta infusión, ya que no hay suficiente información para determinar si es o no segura. En caso de querer ingerirla, te recomendamos consultar con un médico.

Agrega miel: Receta para hacer infusión de clavo de olor, canela y jengibre

Para preparar el té de canela con jengibre y clavo de olor necesitarás solo cinco ingredientes:

Cinco clavos de olor

Media rajita de canela

Dos rodajas de jengibre

Agua

Miel al gusto

Preparar té de canela con clavo de olor es muy sencillo. Aquí te decimos todos los pasos. (Foto: Especial)

Para preparar la infusión lo único que debes hacer es colocar en agua todos los ingredientes y esperar a que hierva, apaga el fuego y deja reposar unos minutos. Cuando esté listo puedes servir y endulzar al gusto.