¿Qué pasa si tomo cúrcuma con aceite de oliva en ayunas?

¿Ahora qué remedio casero te vas a preparar? La cúrcuma y el aceite de oliva son dos de los ingredientes saludables que han sido reconocidos por sus propiedades para el cuerpo, por lo que no es de extrañarse que existan consejos de mezclarlas para tratar de maximizar sus beneficios. ¿Y sí funciona?

Antes de que corras a la cocina a beber aceite con cúrcuma, te contamos lo que se sabe desde la ciencia sobre este brebaje casero.

Pero vamos por partes: el aceite de oliva es considerado un ‘superalimento’, abunda en la dieta mediterránea, esa que se ha relacionado con una vida más sana y con menos riesgo de padecer enfermedades del corazón.

Aunque su sabor destaca en ensaladas y guisos, también es usual encontrar recetas con supuestos efectos ‘milagrosos’ al tomar desde tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas, mezclada con limón o ajo, también para el ‘empacho’... y con cúrcuma.

La cúrcuma se ha convertido en la planta de moda, aparece mezclada con leche (golden milk), con café (golden latte), o bien, en combinaciones con ajo, limón, pimienta o en una simple infusión.

Hay personas que beben dos o tres cucharadas de aceite de oliva todos los días, aunque puede tomar efectos secundarios. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

¿Qué pasa si tomo cúrcuma con aceite de oliva?

Circulan recetas en las que se detallan diversas cantidades a mezclar, aunque suelen coincidir: combinar alrededor de 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y 100 gramos de cúrcuma en polvo, además, se añade pimienta negra. Se toma una cucharada en ayunas y el resto se guarda en el refrigerador.

Este brebaje se suele tomar para ayudar contra el dolor, se piensa que es antidiabético y ayuda a bajar el azúcar en la sangre, además de fuente de vitamina C, pero la pregunta es ¿funciona?

Es un remedio popular que se basa en la idea de que al combinar ambos ingredientes se potencian sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, las cuales han sido bastante estudiadas por separado:

Aceite de oliva: Healthline explica que tiene un alto contenido de compuestos como grasas monosaturadas saludables y antioxidantes (que previenen el estrés oxidativo causante de enfermedades), tiene propiedades antiinflamatorias, en especial el extra virgen . Contiene cantidades modestas de vitaminas E y K.

explica que tiene un alto contenido de compuestos como grasas monosaturadas saludables y (que previenen el estrés oxidativo causante de enfermedades), tiene propiedades antiinflamatorias, en especial el . Contiene cantidades modestas de vitaminas E y K. Cúrcuma: sus potenciales beneficios vienen de los curcuminoides, en especial de la curcumina, compuesto activo con propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, antioxidantes, y que favorece la digestión.

La cúrcuma puede ser consumida en un té. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, tenemos dos malas noticias: la primera es que no existen estudios que comprueben que tomar aceite de oliva con cúrcuma potencia sus efectos y cumple con todos los beneficios que promete; la segunda es que tomar una cucharada en ayunas todos los días podría no ser la mejor manera de sumar estos dos ingredientes a tu dieta.

¿Para qué sirve la cúrcuma en ayunas?

Aunque parece contradictorio, la cúrcuma tiene muy poca curcumina, solo alrededor del 3 por ciento, y esta se absorbe muy mal en el cuerpo cuando viene directo de la planta.

Muchas de las investigaciones que han hecho no estudian sus usos en remedios caseros, sino que analizan productos concentrados de dosis altas de curcumina, como en suplementos.

La cúrcuma puede ser un alimento saludable para la mayoría de las personas.. (Foto: Shutterstock)

Pese a todo lo que se difunde de la cúrcuma, a la fecha no se han probado en investigaciones todos esos supuestos efectos benéficos, ni que sea la cura para ninguna enfermedad o sea mejor consumirla en ayunas. Ni siquiera la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce formalmente ninguno de sus beneficios.

Sin embargo, sigue siendo una opción saludable para la mayoría de las personas, ya que la planta tiene nutrientes como manganeso, hierro, cobre, vitaminas, minerales, polifenoles y antioxidantes. Puedes tomarla en ayunas o a la hora que quieras, no habrá diferencia.

¿Para qué sirve la cucharada de aceite de oliva en ayunas?

Esa cucharadita de aceite de oliva se ha vuelto muy popular porque se cree que puede ayudar a desintoxicar el cuerpo, aliviar la indigestión, el dolor de estómago o perder peso.

Sin embargo, tomarla todos los días (sola o con cúrcuma) en ayunas no tendrá los efectos que esperas en tu cuerpo, no existen pruebas de que esa forma sea más beneficiosa para ingerir aceite de oliva que en una comida; además, si ingieres demasiado de este alimento al día también podrías subir de peso.

“Algunas personas creen que beber aceite de oliva aporta incluso más beneficios que utilizarlo en una comida. Sin embargo, no hay estudios que respalden esta afirmación”, explica Healthline.

Uno de los principales usos populares del aceite de oliva es para adelgazar, aunque no funciona. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

De acuerdo con Marta Guasch-Ferré, especialista de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, quien conversó al respecto con The New York Times, el aceite de oliva consumido por sí solo no causa cambios en el cuerpo y puede agregar demasiadas calorías a la alimentación cotidiana.

¿Cómo tomar la cúrcuma y el aceite de oliva para que sean más beneficioso?

La cúrcuma y el aceite de oliva pueden ser parte de una alimentación sana, aunque no necesariamente debes mezclarlas y tomarlas en ayunas.

A la hora que quieras, puedes optar por ingerir cúrcuma en recetas como el curry, pescados, guisados o en una sencilla infusión.

Healthline recomienda, por ejemplo, un té de cúrcuma con pimienta negra, ya que esta especia no solo da un toque picante, tiene un nutriente llamado piperina, “ayuda al cuerpo a absorber significativamente más curcumina de la cúrcuma”.

Según Johns Hopkins Medicine, la piperina de la pimienta, cuando se combina con curcumina, aumenta la biodisponibilidad en un 2000% de sus compuestos.

Mezclar cúrcuma y pimienta puede aportar diversos beneficios a la salud. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

En tanto, Healthline explica que una pequeña porción de aceite de oliva puede aportar un número significativo de calorías y cantidad de grasa a su dieta, “debe utilizarse en cantidades limitadas. Aceite de oliva utilizado como parte de una dieta basada en plantas”.

El aceite de oliva será aún más delicioso y sano si lo agregas a ensaladas, pastas, sopas, verduras y demás, en lugar de ingerir una cucharada antes de dormir o al despertar. Una dieta como la mediterránea es una mejor idea: incluye abundante aceite de oliva y muchas frutas, verduras, nueces, frutos secos, legumbres, cereales integrales, pescado, además de cantidades limitadas de carne roja y dulces.

No se recomienda ingerir demasiada cúrcuma, ya que puede tener efectos secundarios, además, deben consultar a su médico personas que toman anticoagulantes y durante el embarazo; tampoco es lo ideal excederte con el aceite de oliva, un par de cucharadas soperas de aceite de oliva al día en tu comida son más que suficientes.