Sonora Grill dice que el restaurante está siendo agredido; buscan reunión con COPRED

Representantes de la cadena de Sonora Grill han buscado una reunión del dueño con Geraldina González, titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (COPRED), según informó este lunes la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Después de que una sucursal de Sonora Prime Grill en Polanco (Ciudad de México) de Sonora Group se vio envuelto en la polémica debido a una denuncia pública en Twitter donde se les acusa de separar a sus clientes por color de piel, COPRED abrió un expediente de queja por conductas de racismo y se encuentra en medio de una investigación que incluye entrevistas con los propietarios, empleados y comensales.

La mandataria capitalina dio a conocer que recibió una nota de Geraldina González informando una situación que consideró como “grave”, ya que en varias ocasiones han insistido en dicha reunión.

Sonora Grill pide reunión con COPRED

Claudia Sheinbaum informó que, como parte de la investigación, COPRED solicitó diversas entrevistas a Sonora Grill: “Lo que recibió era que querían verla pero para arreglar el asunto político, Geraldine les dijo que esto no tiene qué ver con la política, sino que esto era un asunto relacionado con la discriminación en un restaurante por racismo, por color de la piel”.

En la nota, Geraldina González le informó que se presentaron en las instalaciones de COPRED personas identificadas como representantes legales de Sonora Grill, solicitando una reunión con ella: “mencionaron que ‘el grande’ quería reunirse con Geraldine para ver el tema político, antes que el legal”.

Se les informó que podrían recibirlos hasta después de las reuniones con el área de atención para la definición del abordaje del caso, “ya que proceso es totalmente legal y no tiene nada de político”.

Posteriormente, este 9 de agosto recibieron una llamada de parte de los representantes para insistir en la reunión con el dueño con la titular del Consejo: “ya que por culpa del COPRED el restaurante estaba siendo agredido, inclusive a sus meseros”.

“Se insistió en que no era posible tener una reunión fuera del procedimiento de atención, que es un procedimiento administrativo formal y que una vez adoptados los acuerdos se podría generar una reunión”, describe la nota.

De nueva cuenta solicitaron una llamada con la titular del COPRED, a lo cual el Consejo se negó.

“Que quede muy claro, este no es un tema político, no entendemos por qué quieren... los acuerdos en lo oscurito ya no existen en el Gobierno de la Ciudad”, concluyó la Jefa de Gobierno, quien reiteró en que deben ceñirse al protocolo que existe para estos casos.

¿Qué sanciones puede tener el Sonora Grill?

En el comunicado inicial emitido esta semana por COPRED se había mencionado que la queja contra el restaurante de la alcaldía Miguel Hidalgo “podría traducirse en diversas acciones como disculpa pública, cursos de sensibilización a todo su personal, así como la revisión de su normativa, para que se ajuste a los principios y estándares legales de derechos humanos en esta ciudad”.

Posteriormente, Sheinbaum agregó que podría haber una sanción administrativa, además de que la discriminación en la CDMX es un delito penal.

Las consecuencias podrían ir desde una multa económica hasta el cierre del establecimiento por un periodo de tiempo.