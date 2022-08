Racismo en Sonora Grill: ¿Qué sanciones puede tener el restaurante? Esto dice Sheinbaum

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) está investigando las denuncias de discriminación racial en el restaurante Sonora Grill y confirmó que la empresa puede ser sancionada administrativamente.

Cuestionada sobre este tema, la mandataria capitalina afirmó que la discriminación en la CDMX es un delito penal y que las sanciones que podría recibir el restaurante mexicano van desde una multa económica hasta el cierre del establecimiento por un periodo de tiempo.

“¿Qué es una sanción administrativa? Pues el cierre del establecimiento por un tiempo, una multa, etc. No solo lo que había antes que era solo una capacitación, como fue en el caso de Six Flags”, sentenció la funcionaria.

“En este caso que es discriminación por el color de la piel, pues tiene que hacerse la investigación”, añadió.

En este contexto, la jefa de gobierno cuestionó que diputadas y diputados panistas salieran a la defensa del restaurante, previo incluso a los resultados de la investigación.

Asimismo, Sheinbaum Pardo condenó la discriminación que se vive en la Ciudad de México y en todo el país y acusó que en muchas ocasiones esta viene de “los conservadores”.

Finalmente, recordó que, de acuerdo a Copred, la primera razón de discriminación en la CDMX es por el color de la piel; la segunda es por ser indígena y la tercera por ser mujer.

“O sea si eres una mujer indígena morena eres más discriminada. Por eso nuestra insistencia en que Paseo de la Reforma haya una mujer indígena, y al mismo tiempo nuestra insistencia a Copred de que revise bien que está pasando en el Sonara Grill”, urgió la mandataria.

“Y en caso de reconocerse una discriminación por color de la piel que haya un sanción administrativa y que haya una explicación”, pidió.