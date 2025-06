¿Qué cirugía se hizo Raúl de Molina, de ‘El Gordo y la Flaca’? ‘Me quitaron 14 libras de pellejo’

Raúl de Molina, conductor de TV del programa El Gordo y la Flaca, se sometió a una cirugía estética luego de perder peso, donde le quitaron “14 libras de pellejo”.

El procedimiento quirúrgico al que se sometió el presentador fue para retirar el exceso de piel y grasa que se genera luego de perder peso.

La recuperación del conductor de TV lo mantiene alejado del foro de grabación porque presentó complicaciones.

Raúl de Molina es el conductor del programa 'El Gordo y la Flaca'. (Foto: Instagram @rauldemolina)

¿Qué dijo Raúl de Molina de su cirugía?

Raúl de Molina ingresó a la clínica donde el famoso se sometió a una cirugía estética para retirar piel que se generó luego de que el presentador perdiera aproximadamente 70 libras (alrededor de 31 kilos) por sus rutinas de ejercicio diarias, entre otros cuidados.

“El peso era de 15 libras y media (7 kilos) lo cual era algo significativo, imagínate, tomaste una mancuerna y la pusiste en tu abdomen para caminar todo el día con ella (...) por eso tuvo una cantidad importante de piel sobrante y algo de grasa, tejido grueso en la parte inferior del abdomen”, explicó el Dr. Sean Simon, cirujano plástico que le realizó una panniculectomía.

De Molina tuvo complicaciones generadas por la cirugía y por ello se alargó su proceso de recuperación.

“Tengo este problema aquí, me recupero de la operación que por fin me hice, me quitaron 15.5 libras de pellejo de la barriga y luego de 10 días tuve complicaciones, se me abrió la herida, pero ya me la están tratando, yo espero que en una semana y media ya estar de regreso”, explicó para El Gordo y la Flaca el pasado 23 de junio.

El presentador conocía los riesgos del procedimiento quirúrgico, pero prefirió entrar a quirófano para quitarse “las molestias”.

Raúl de Molina se sometió a una cirugía. (Foto: Instagram @rauldemolina)

¿Qué es la panniculectomía, cirugía a la que se sometió Raúl de Molina?

Medline Plus informó que la panniculectomía es una cirugía para remover la piel estirada que no recupera su flexibilidad luego de una pérdida de pesos significativa.

El portal asegura que no solo es una operación estética para mejorar la apariencia física de los pacientes, también para evitar problemas de movilidad porque la piel excedente cuelga o choca con las piernas y muslos.

“Esta piel adicional puede causar dificultades al momento de bañarse, caminar y hacer las actividades cotidianas. También puede causar erupciones cutáneas o úlceras y generar heridas con posibilidad de infectarse, además es posible que la ropa no se ajuste adecuadamente”, aparece en el sitio web Medline Plus.

Esta cirugía tiene riesgos para el paciente, desde problemas en la cicatrización hasta tejido necrótico (muerte del tejido del cuerpo).

Cicatrización

Infección en la herida

Daño neurológico

Piel suelta

Pérdida de piel

Mala curación de las heridas

Acumulación de líquido bajo la piel y en el abdómen

Muerte del tejido

El proceso de recuperación total puede demorar hasta 2 años, explicó el mismo portal: "La curación de las heridas y la desaparición de la hinchazón toma alrededor de 3 meses, pero puede tomar hasta 2 años ver el resultado final de la cirugía y que las cicatrices desaparezcan“.