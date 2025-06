¿Qué cirugía se hizo Tammy Slaton, de la serie ‘Kilos Mortales’?

Tammy Slaton, mujer que aparece en el programa Kilos mortales, se sometió a una cirugía estética luego de un proceso donde bajó de peso.

La serie de TV de casos reales de personas con obesidad es una producción de ‘telerrealidad’ donde se retrató el proceso de Slaton para perder 500 libras, alrededor de 226 kilos, desde 2022.

La obesidad que padecía la mantenía casi inmóvil en una silla, además le generó otros problemas de salud como una neumonía y una intoxicación por monóxido de carbono.

Tammy Slaton pesaba más de 200 kilos. (foto: Instagram @queentammy86)

Esto la llevó a modificar su estilo de vida y someterse primero a una cirugía bariátrica (también conocida como bypass) para comenzar con el proceso de disminución de la obesidad mórbida, informó el medio Screen rant.

De acuerdo con Mayo Clinic, se realiza un corte en la parte superior del estómago y se separa del resto del órgano digestivo, el cual se cose a una parte del intestino delgado para reducir la cantidad de espacio existente en el estómago.

En la séptima temporada de la serie, Tammy Slaton se sometió a una cirugía estética más y se trató de un proceso quirúrgico para retirar el exceso de piel generado luego de la pérdida de los 226 kilos.

La mujer de 38 años declaró estar nerviosa, pero contenta, antes de ingresar al hospital para el procedimiento quirúrgico:

“Simplemente, el dolor y luego el miedo a cómo me veré después (...) Estoy tan acostumbrada a ver todo esto colgando de mis brazos y ahora, cuando me despierte el domingo o el sábado, ya no lo voy a soportar, voy a parecer medianamente normal de cara a cara. Da miedo, pero es gratificante al mismo tiempo”, declaró en el episodio de Kilos mortales.

¿Cómo es una cirugía para el retiro de exceso de piel?

La operación estética para el retiro de piel se llama paniculectomía y se realiza luego de que una persona pierda un mínimo de 45 kilos, esto porque la piel se cuelga y no tiene la elasticidad para regresar a su forma natural. Este exceso genera problemas para el estilo de vida de las personas, como complicaciones al caminar o al realizar otras actividades como el ejercicio cotidiano.

El procedimiento médico conlleva la aplicación de anestesia general para hacer los cortes en el cuerpo del paciente y posteriormente retirar el exceso de grasa y piel, explicó Medline plus.

¿Quién es Tammy Slaton, de ‘Kilos mortales’?

Tammy Slaton es uno de los casos principales mostrados en la serie Kilos mortales, donde apareció por primera vez en 2020.

Ella nació en Kentucky, Estados Unidos y desde su niñez comenzó con problemas relacionados con la obesidad, pues al tener una mamá soltera trabajadora y comer platillos de comida rápida sin cuidar su alimentación, contó a People en 2023.

En 2014, comenzó con un canal de YouTube donde publicaba videos para mostrar su vida cotidiana.

Tammy es mamá de dos hijos, fruto del matrimonio que mantuvo con Caleb Willingham, quien murió luego de 7 meses de contraer nupcias, se muestra en Kilos mortales.

Tammy Slaton se sometió a una cirugía para retirar el exceso de piel luego de bajar más de 200 kilos. (Foto: Instagram @queentammy86)

¿Dónde ver ‘Kilos mortales´?

El programa Kilos Mortales es una serie disponible en la plataforma Prime Video, que requiere una suscripción con costo.

Pero también está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming HBO Max, donde también se necesita de una suscripción con costo.

Si no cuentas con alguna, también están disponibles los capítulos en el canal Discovery Channel en TV de paga, así como en las en redes sociales del canal.