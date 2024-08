Hospitalizan de emergencia a Raúl de Molina: ¿Qué le pasó al conductor del ‘Gordo y la flaca’?

Raúl de Molina, presentador de El gordo y la flaca, fue hospitalizado de emergencia después de empezar a tener síntomas de una enfermedad durante la transmisión de su programa de televisión.

El presentador de temas de entretenimiento tuvo que ser ingresado porque sospechaban de una grave infección por malaria.

Raúl de Molina fue hospitalizado de urgencia. (Foto: Instagram @rauldemolina)

¿Por qué hospitalizaron a Raúl de Molina?

Lili Estefan, quien asume el papel de ‘la flaca’ reveló en la edición del pasado 30 de agosto, que auxilió a su compañero y lo llevó al médico después de “sentirse mal”.

“Ayer terminé siendo el chofer ambulancia de mi querido Raúl de Molina, alguien se dio cuenta de que él no estaba bien (...) se puso a llorar, las enfermeras se preocuparon y se sorprendieron de tu visita”, explicó la presentadora.

Raúl de Molina dio más detalles a consecuencia de su hospitalización de emergencia y esto fue lo dicho por él.

“Me empezaron a dar escalofríos en el cuerpo, me sentí tan mal que casi me desmayo, se preocuparon por mí, me cargaron, llamaron a toda la familia para dar la noticia y llevarme a un hospital cercano, me revisaron las enfermeras, me subió la presión arterial (...) me hicieron estudios”, declaró el titular del programa de televisión.

Raúl de Molina acudió a un safari y pensó que contrajo una enfermedad. (Foto: Instagram @rauldemolina)

Sin embargo, él se preocupó porque pensó en una infección por malaria a consecuencia de su visita a un lugar con casos de esta infección.

“Me tomaron un electrocardiograma, me sacaron sangre, no encontraron nada grave, era una situación serie, volví por los escalofríos, después de tres horas en el hospital estuve acabado, (...) me espanté porque pensé en la malaria, estuve en África de safari y ahí podía haberme infectado”, detalló Raúl de Molina.

Sin embargo, el motivo de su internamiento fueron los escalofríos y los niveles de la presión arterial elevada.

Raúl de Molina acudió a un safari y pensó que se infectó de malaria. (Foto: Instagram @rauldemolina)

¿Qué es la malaria?

La malaria es una enfermedad ocasionada por un parásito, el cual infecta a los humanos por la picadura de un mosquito.

Cuando el ‘bicho’ entra en el cuerpo humano (llamados esporozoitos) viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde se instalan y se convierten en merozoitos (otro tipo de parásitos)

En esta nueva forma se afecta directamente a los glóbulos rojos y ocasiona múltiples síntomas enlistados a continuación.