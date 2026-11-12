Marja Kristel ‘N’, falsa cirujana plástica, es vinculada a proceso por deformar el rostro a mujer

Marja Kristel, la falsa cirujana plástica que enfrenta un nuevo proceso penal en Querétaro. (Fiscalía de Querétaro)

En Querétaro, un juez de Control vinculó a proceso penal a una falsa cirujana plástica identificada como Marja Kristel ‘N’, por el delito de usurpación de profesiones.

La imputada realizó una operación estética a una mujer que posteriormente sufrió alteraciones y deformidad en el rostro.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Marja Kristel ‘N’ ofrecía servicios de procedimientos estéticos mediante perfiles en redes sociales, en los que se anunciaba como especialista en esta área.

Caso que llevó a la detención de Marja Kristel

Se sabe que la víctima conoció la publicidad y estableció comunicación con uno de los perfiles de la falsa cirujana plástica para concertar una cita.

El 10 de junio de 2024, la víctima acudió a una clínica ubicada en Blvd. Privada Juriquilla, colonia Juriquilla, municipio de Querétaro, donde fue atendida por la imputada, quien se presentó como doctora estética y le realizó un procedimiento.

Después de la intervención, la víctima presentó alteraciones y deformidad en una parte del rostro, por lo que requirió atención médica. Los especialistas determinaron la necesidad de una cirugía reconstructiva para retirar el producto aplicado.

Como parte de los actos de investigación, la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó diligencias para identificar y localizar a la imputada.

Asimismo, las autoridades obtuvieron información del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C., mediante la cual se estableció que Marja Kristel ‘N’ cuenta con formación como médico cirujano, pero no tiene certificación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Durante la audiencia inicial, un juez de Control determinó vincular a proceso a Marja Kristel ‘N’ por el delito de usurpación de profesiones.

La autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares:

Presentación periódica ante la autoridad correspondiente.

Restricciones para salir del ámbito territorial autorizado.

Sometimiento a vigilancia.

Suspensión temporal del ejercicio de una actividad profesional o laboral.

Además, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Marja Kristel ‘N’ tenía antecedentes por procedimientos estéticos

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que la falsa cirujana plástica es detenida y procesada penalmente.

La Fiscalía queretana informó que la imputada ya había sido vinculada a otro proceso penal por hechos de la misma naturaleza, por lo que esta resolución judicial corresponde a un nuevo proceso derivado de otra investigación.

En abril de 2025, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la detención de Marja Kristel ‘N’ por realizar procedimientos estéticos sin contar con certificación profesional.

La mujer fue detenida por usurpación de profesiones y por operar en una clínica ubicada en Privada Juriquilla desde 2021, donde puso en riesgo la vida y la salud de sus pacientes.

A la ‘Marilyn Cote’, la usurpación de profesiones en Querétaro

En Querétaro también se registraron varios casos de falsos médicos y abogados que usurparon profesiones en agravio de decenas de víctimas.

En noviembre de 2024, fue detenida María de los Milagros ‘N’, una falsa cirujana estética. La mujer fue vinculada a proceso el 29 de diciembre de ese mismo año por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

La autoridad informó que María de los Milagros ‘N’ ya sumaba 22 carpetas de investigación en su contra, en las que las víctimas la señalaron como presunta responsable de los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

Asimismo, el 30 de enero de 2025, la Fiscalía General de Querétaro informó sobre la detención de Rodrigo Aguilar, quien se hacía llamar el ‘Dr. RAQ’ para hacerse pasar por cirujano plástico.

Rodrigo ‘N’ o ‘Dr. RAQ’ se promocionaba en redes sociales, principalmente en Instagram, como influencer.

El detenido contaba con una página web donde ofrecía sus servicios y aseguraba tener 15 años de experiencia, además de una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios de Medicina.

La Fiscalía General informó que la detención del ‘Dr. RAQ’ se logró luego de la denuncia formal presentada por una persona en calidad de ofendida.

Las autoridades informaron que la mujer presentó complicaciones que requirieron hospitalización y una segunda intervención quirúrgica, ya que su vida estaba en riesgo.

Con base en la denuncia, la Fiscalía estatal inició formalmente la carpeta de investigación, por lo que solicitó una orden de aprehensión ante el juez. La autoridad judicial otorgó el mandamiento, que se cumplimentó mediante una diligencia de cateo en la clínica de Rodrigo ‘N’, ubicada en la colonia Milenio III.

Con este caso, suman tres falsos cirujanos plásticos detenidos en Querétaro en los últimos meses: dos mujeres y un hombre.

También, en julio de 2026, fue detenida una enfermera que presuntamente se hizo pasar por médico para amputar un dedo del pie a una paciente, quien días después tuvo que perder toda la pierna izquierda para salvar su vida.

Alicia ‘N’, la falsa médica, fue vinculada a proceso penal por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en mayo de ese año, la detenida atendió a una mujer en un inmueble habilitado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, en la ciudad de Querétaro. En ese lugar, presuntamente amputó el dedo gordo del pie izquierdo de la paciente sin contar con la especialidad médica necesaria, sin estudios preoperatorios y fuera de las condiciones requeridas para una intervención quirúrgica de esa naturaleza.

Las autoridades informaron que, después de la amputación, el estado de salud de la víctima se agravó. Fue necesario ingresarla a un hospital, donde médicos especialistas la revisaron y le informaron que era necesario amputarle la pierna izquierda para preservar su vida.

La Fiscalía indicó que la detenida cuenta con licenciatura en Enfermería, por lo que carecía de atribuciones profesionales para practicar dicho procedimiento quirúrgico.

Tras recibir la denuncia penal de la afectada, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

En el inmueble habilitado como consultorio fueron asegurados medicamentos, expedientes clínicos, documentación, equipo médico y dispositivos electrónicos, entre otros indicios relacionados con la investigación.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión y la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alicia ‘N’ por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

Asimismo, el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.