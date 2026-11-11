Detienen en Jalisco a ‘El Chucky 69’, presunto líder de una red internacional de explotación sexual infantil

Elementos de seguridad localizaron a Adalberto Rodríguez en la colonia Texcalame, en Tequila, Jalisco.

Un ciudadano estadounidense identificado como Adalberto Rodríguez, alias ‘El Chucky 69’, señalado como presunto líder de una red internacional de pornografía infantil y abuso sexual de menores, fue detenido en el municipio de Tequila, Jalisco, durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La captura se logró gracias al intercambio de información entre la Policía de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, así como al uso de tecnología de la Comisaría de Inteligencia para localizar al hombre, de 45 años, quien era buscado por las autoridades del estado de Arizona desde abril de 2017.

De acuerdo con las indagatorias, Rodríguez presuntamente encabezaba una red con operaciones en distintas regiones de México y otros países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Haití, Honduras y Colombia.

¿Quién es ‘El Chucky 69’ y de qué lo acusan en EU?

El ciudadano estadounidense enfrenta dos cargos por exhibición indecente, 10 acusaciones por conducta sexual con una menor de 12 años y señalamientos por abuso sexual continuo de un menor, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Por estos delitos, fue juzgado en ausencia y sentenciado en 2023 a una pena de 50 años de prisión.

Las investigaciones preliminares también señalan que presuntamente utilizaba muñecos articulados alusivos a una película para atraer la atención de niñas y niños.

La red que habría encabezado tenía presencia en municipios como Tequila, Chapala y Puerto Vallarta, en Jalisco, además del estado de Guerrero.

Fuera del país, las autoridades identificaron posibles operaciones en California y Texas, en Estados Unidos; Canadá, Haití, Honduras y Colombia.

Así fue el operativo para detener al ‘Chucky 69’ en Jalisco

Para localizar a Adalberto Rodríguez, elementos de la Unidad de Drones y de la Policía Cibernética realizaron cruces de información y labores de inteligencia que permitieron establecer un perímetro de búsqueda en el municipio de Tequila.

En el despliegue participaron integrantes de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana y del Escuadrón Aerotáctico Titán.

Los agentes ubicaron a un hombre con las características del objetivo en la colonia Texcalame. Después de abordarlo y corroborar su identidad, procedieron a detenerlo.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y, bajo un dispositivo de seguridad que incluyó el apoyo de un vehículo táctico ligero Goliat, fue llevado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para continuar con el procedimiento de traslado a Estados Unidos.

Con información de Quadratín Jalisco.