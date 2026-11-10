Tere Jiménez inaugura laboratorio de validación de materiales de Marelli en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la inauguración del nuevo Laboratorio de Validación de Materiales de la empresa Marelli, una inversión que refrenda la confianza de esta compañía internacional en el estado y fortalece su posición como uno de los destinos más atractivos de México para invertir, innovar y desarrollar proyectos de alto valor agregado.

Durante el evento, la gobernadora destacó que Aguascalientes ofrece condiciones de seguridad, certeza jurídica, infraestructura competitiva y talento especializado, factores que brindan confianza a las empresas nacionales e internacionales para establecerse, ampliar sus operaciones y desarrollar proyectos a largo plazo.

“Esta nueva inversión de más de 206 millones de pesos confirma la confianza que Marelli ha depositado en Aguascalientes y nos compromete a seguir impulsando las condiciones que hacen de nuestro estado un gran lugar para invertir y hacer negocios. Queremos que los inversionistas encuentren aquí la infraestructura, el acompañamiento institucional y la seguridad que necesitan para seguir creciendo. El talento y la capacidad de las mujeres y los hombres de Aguascalientes están entre los principales atractivos que encuentran las empresas; contamos con universidades que preparan perfiles de excelencia en ingeniería, tecnología y otras áreas estratégicas. Vamos a seguir trabajando para abrir nuevos mercados, impulsar a nuestros empresarios y emprendedores y consolidar a Aguascalientes como el gigante económico del continente americano”, expresó Tere Jiménez.

La confianza de los inversionistas también se refleja en los resultados económicos de la entidad. Durante el segundo trimestre de 2026, Aguascalientes captó más de 520 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que representa un crecimiento superior al 31 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Japón y Estados Unidos destacaron entre los países de origen de estas inversiones.

Por su parte, Jeff Wright, vicepresidente de Marelli Interiores para América, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la decisión de la compañía de establecerse y crecer en Aguascalientes.

“Me siento muy honrado de estar en Aguascalientes, donde hace cuatro años comenzaron las operaciones de Marelli. Se tomó una excelente decisión al estar aquí y tenemos grandes expectativas. Reconozco el arduo trabajo y apoyo de todo el equipo de Marelli. También quiero mencionar que el 90 por ciento de nuestros trabajadores proviene de universidades locales; es un factor muy impresionante, porque el talento es de aquí. Agradezco de verdad todo el apoyo y mi gratitud para el equipo en México”, señaló.

Cristóbal Velázquez, gerente en México de Investigación y Desarrollo para Marelli Interiores, explicó que uno de los principales entregables de la compañía es la ingeniería de producto, que incluye el diseño de estructuras y soluciones, el dibujo asistido por computadora, la validación de prototipos mediante pruebas y la gestión de recursos.

Como ejemplo de estas capacidades, destacó que el nuevo Nissan Versa fue desarrollado al cien por ciento por ingenieros de Diseño de Marelli.

Durante la ceremonia, Jeff Wright entregó a la gobernadora la carta de inversión del proyecto. Posteriormente, se realizó la develación de la placa conmemorativa, el corte de listón y un recorrido por las nuevas instalaciones.

Ubicado en el Parque Industrial del Valle de Aguascalientes, el nuevo laboratorio fortalecerá el Centro de Investigación y Desarrollo de Marelli en México, al ampliar sus capacidades para diseñar y probar nuevos materiales destinados a interiores de vehículos, así como impulsar la innovación en la industria automotriz.

En el evento estuvieron presentes Margarita Gallegos, presidenta municipal de San Francisco de los Romo; Mitsuyoshi Naritomi, vicepresidente global de Diseño y Desarrollo de Interiores; Wayne Bradburn, director senior de Diseño de Interiores; Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, y Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.